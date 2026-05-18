SG Weinsheim II nach Sieg im Gipfeltreffen vor Meisterschaft Rückblick auf den 29. Spieltag der B-Klasse Bad Kreuznach I: 3:1-Heimerfolg gegen TuS Roxheim +++ SV Winterbach II bleibt dran +++ Rote Laterne TSV Bockenau II rauscht hauchzart an den ersten Punkten der Saison vorbei von Max Schäfer · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Nur noch ein Schritt ist für Niklas Daugherty (am Ball) und die SG Weinsheim II bis zum Titelgewinn in der B-Klasse Bad Kreuznach I zu gehen – Foto: Sebastian Bohr

Bad Kreuznach. Die SG Weinsheim II hat das Gipfeltreffen der B-Klasse Bad Kreuznach I am vorletzten Spieltag gegen den TuS Roxheim mit 3:1 für sich entschieden und sich damit die optimale Ausgangslage im Titelrennen verschafft. Verfolger SV Winterbach II wahrte durch einen 4:1-Auswärtssieg beim VfL Rüdesheim II zumindest die theoretische Chance auf Rang zwei. Die SG Spabrücken gewann indes mit 2:0 gegen die TSG Planig II. Die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II setzte sich zu Hause überraschend mit 4:1 gegen die SG Hochstetten/Nußbaum durch. Einen Auswärtssieg feierte die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II, die beim TuS Waldböckelheim II mit 2:0 gewann. Torreich verlief die Begegnung zwischen dem VfL Simmertal II und der SG Guldenbachtal II, die sich mit einem 3:3-Unentschieden trennten. Ebenfalls eng ging es in Kirn zu, wo die zweite Mannschaft der SG VfR 07 Kirn/Kirn-Sulzbach den TSV Bockenau II mit 2:1 bezwang. Dabei führte das Schlusslicht der Liga bis zur 88. Minute und musste ganz spät zwei Gegentore hinnehmen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.