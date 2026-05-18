SG Weinsheim II nach Sieg im Gipfeltreffen vor Meisterschaft

Bad Kreuznach. Die SG Weinsheim II hat das Gipfeltreffen der B-Klasse Bad Kreuznach I am vorletzten Spieltag gegen den TuS Roxheim mit 3:1 für sich entschieden und sich damit die optimale Ausgangslage im Titelrennen verschafft.
Verfolger SV Winterbach II wahrte durch einen 4:1-Auswärtssieg beim VfL Rüdesheim II zumindest die theoretische Chance auf Rang zwei. Die SG Spabrücken gewann indes mit 2:0 gegen die TSG Planig II.
Die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II setzte sich zu Hause überraschend mit 4:1 gegen die SG Hochstetten/Nußbaum durch. Einen Auswärtssieg feierte die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II, die beim TuS Waldböckelheim II mit 2:0 gewann.
Torreich verlief die Begegnung zwischen dem VfL Simmertal II und der SG Guldenbachtal II, die sich mit einem 3:3-Unentschieden trennten. Ebenfalls eng ging es in Kirn zu, wo die zweite Mannschaft der SG VfR 07 Kirn/Kirn-Sulzbach den TSV Bockenau II mit 2:1 bezwang. Dabei führte das Schlusslicht der Liga bis zur 88. Minute und musste ganz spät zwei Gegentore hinnehmen.
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Vor rund 150 Zuschauern entwickelte sich ein intensives Spitzenspiel zweier zuvor punktgleicher Mannschaften, das laut Johannes Hoffmann, sportlicher Leiter der SG, „eines der besten B-Klassen-Spiele“ gewesen sei, die er bislang gesehen habe.
Die Partie begann furios. Bereits in der Anfangsminute hätte Timon Rheinländer die Hausherren beinahe in Führung gebracht, wenig später fiel diese dann tatsächlich: Nach einem hohen Ballgewinn von Rheinländer blieb Oliver Scheib im Eins-gegen-eins vor Roxheims Keeper Julian Wagner eiskalt und traf zum 1:0 (3.).
In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit zahlreichen Torchancen auf beiden Seiten. Roxheim kam durch Valentin Palm zur großen Möglichkeit auf den Ausgleich, doch SG-Keeper Nick Kilian entschärfte dessen Abschlüsse mit einer starken Doppelparade (20.). Auf der Gegenseite retteten die Gäste wenig später zunächst auf der Linie und anschließend gemeinsam mit dem Aluminium gegen weitere Weinsheimer Abschlüsse (32.).
Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Begegnung hochklassig und umkämpft. Reimann sorgte mit zwei gefährlichen Freistößen für Gefahr – einmal rettete die Latte (41.), einmal Kilian mit einer starken Parade (50.). Weitere gute Möglichkeiten der Heimelf blieben ebenfalls ungenutzt, ehe Roxheim schließlich zum verdienten Ausgleich kam: Leon Sulzbach setzte sich im Strafraum gegen zwei Gegenspieler durch und traf im Eins-gegen-eins zum 1:1 ins kurze Eck (55.).
Weinsheim suchte sofort die Antwort. Daniel Schnell und Oliver Scheib vergaben zunächst aussichtsreiche Möglichkeiten, ehe auch Daniel Ayoob per Kopf knapp scheiterte. Die Entscheidung fiel schließlich in der Schlussphase: Jonas Stellwagen zog in der 84. Minute ab, sein Schuss wurde entscheidend von Jan-Felix Zengerling abgefälscht und schlug unhaltbar zum 2:1 ein.
Kurz darauf musste Roxheims Schlussmann Wagner verletzungsbedingt vom Feld, was zu einer langen Nachspielzeit führte. In dieser sah Weinsheims Stellwagen wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte (90.+1). Den Schlusspunkt setzte dennoch die SG: Rheinländer knallte einen Freistoß aus rund 30 Metern halblinker Position sehenswert zum 3:1-Endstand in den Winkel (90.+10).
Hoffmann sprach im Anschluss von einem „zweikampfbetonten und superengen Spiel“, das letztlich „durch individuelle Klasse entschieden wurde“. Ein Sonderlob erhielt zudem der Schiedsrichter der Partie: „Er wollte das Spiel nicht entscheiden, hat nicht mit Zeitstrafen für Meckern um sich geworfen und das Spiel an der langen Leine geführt. Das hat er gut gemacht.“
Durch den Heimsieg hat die SG Weinsheim II nun beste Karten im Meisterschaftsrennen und am letzten Spieltag alles in der eigenen Hand. Gegner ist dann Schlusslicht TSV Bockenau II, das bislang noch ohne Punktgewinn das Tabellenende ziert. Roxheim dagegen empfängt die SG Spabrücken – ausgerechnet jene Mannschaft, gegen die der TuS vor Beginn seiner beeindruckenden Serie von 13 Siegen am Stück zuletzt verloren hatte.
Im ungünstigsten Fall müsste Roxheim am Saisonende ein mögliches Entscheidungsspiel um Platz zwei austragen. Dafür müsste Winterbach II parallel gegen Waldböckelheim II gewinnen und Roxheim selbst gegen Spabrücken verlieren. Theoretisch existiert für den TuS allerdings sogar noch die Chance auf Platz eins, in einem Entscheidungsspiel um die Meisterschaft – dafür müsste neben einem eigenen Sieg jedoch gleichzeitig Bockenau überraschend gegen Weinsheim dreifach punkten. Realistisch erscheint dieses Szenario angesichts der Ausgangslage allerdings kaum.
Fest steht dagegen bereits der Gegner des Tabellenzweiten in den Aufstiegsspielen: Nach dem 0:5 im Spitzenspiel der Parallelstaffel wartet dort sicher der FSV Bretzenheim.
Der Spielfilm: 1:0 Scheib (3.), 1:1 Sulzbach (55.), 2:1 Stellwagen (84.), 3:1 Rheinländer (90.+10)
Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rot für Stellwagen (90.+1/SG Weinsheim II/)
Die weiteren Partien im Steno:
Tore: 0:1 Hirsch (45.+1), 0:2 Messer (48.), 0:3 Schlich (71.), 1:3 Matos Cardoso (87.), 1:4 Messer (89.)
Tore: 0:1 Petre (8.), 0:2 Petre (29.)
Tore: 1:0 Sommer (23.), 2:0 Wettstein (43.), 3:0 Wettstein (57.), 4:0 Wettstein (60.), 4:1 Cakir (67.)
Tore: 0:1 Müller (35.), 0:2 Müller (43.), 1:2 Fuchs (45.), 1:3 Ruhl (66.), 2:3 Quareti (88.), 3:3 Kuhn (90.+6)
Tore: 0:1 Küstner (40.), 1:1 Bickler (88. Foulelfmeter), 2:1 Muradi (90.+5)
Tore: 1:0 Dreher (9.), 2:0 Lunkenheimer (85.)