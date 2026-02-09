SG Weinsheim holt Futsal-Titel

Der SG Weinsheim ist Futsal-Meister des SWFV. – Foto: SWFV

Kaiserslautern. Jubel bei den Fußballern der SG Weinsheim: Durch einen 5:3 (1:1)-Erfolg im Sechsmeterschießen gegen Hessenligist die TSG 1846 Mainz hat sich der überlegene Primus der Bezirksliga Nahe die Futsal-Südwestmeisterschaft geschnappt.

In der Barbarossa-Halle zu Kaiserslautern hatte Lorenz Saadalla Ayoob die SGW im Finale nach einer Umschaltaktion in Führung gebracht. Nachdem Nick Kilian im Weinsheimer Kasten per Glanzparade den Ausgleich verhindert hatte und die Weinsheimer bei einem Pfostentreffer Glück hatten, schaffte Ruan Lassakoski für die 46er das 1:1. Im Sechsmeterschießen patzte Jannik Drouet für die SGW. War der Palmstein-Elf aber egal. Denn Luca Redschlag Andy Halili, Felix Zimmermann und Jakob Schilz lochten alle ein. Und Keeper Kilian parierte die beiden ersten Strafstöße der 46er. „Nick war unser MVP – über das gesamte Turnier definitiv der beste Torwart“, urteilte Coach Andy Baumgartner. „Jetzt darf sich die SG Weinsheim Futsal-Südwestmeister nennen. Wir haben 1500 Euro eingespielt. Das freut mich für meine Mannschaft. Und wir haben es meiner Meinung nach verdient gewonnen, weil wir uns über das ganze Turnier gesteigert haben.“