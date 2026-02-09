SG Weinsheim holt Futsal-Titel

Kaiserslautern. Jubel bei den Fußballern der SG Weinsheim: Durch einen 5:3 (1:1)-Erfolg im Sechsmeterschießen gegen Hessenligist die TSG 1846 Mainz hat sich der überlegene Primus der Bezirksliga Nahe die Futsal-Südwestmeisterschaft geschnappt.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
In der Barbarossa-Halle zu Kaiserslautern hatte Lorenz Saadalla Ayoob die SGW im Finale nach einer Umschaltaktion in Führung gebracht. Nachdem Nick Kilian im Weinsheimer Kasten per Glanzparade den Ausgleich verhindert hatte und die Weinsheimer bei einem Pfostentreffer Glück hatten, schaffte Ruan Lassakoski für die 46er das 1:1. Im Sechsmeterschießen patzte Jannik Drouet für die SGW. War der Palmstein-Elf aber egal. Denn Luca Redschlag Andy Halili, Felix Zimmermann und Jakob Schilz lochten alle ein. Und Keeper Kilian parierte die beiden ersten Strafstöße der 46er. „Nick war unser MVP – über das gesamte Turnier definitiv der beste Torwart“, urteilte Coach Andy Baumgartner. „Jetzt darf sich die SG Weinsheim Futsal-Südwestmeister nennen. Wir haben 1500 Euro eingespielt. Das freut mich für meine Mannschaft. Und wir haben es meiner Meinung nach verdient gewonnen, weil wir uns über das ganze Turnier gesteigert haben.“
Das schwierigste Spiel direkt am Anfang
Im Halbfinale hatten die Weinsheimer nach Treffern von Halili (2), Nevio Feller und Drouet die TSG Gau-Bickelheim (B-Klasse Alzey-Worms) 4:1 besiegt. In den Gruppenspielen gab es ein 0:0 gegen die SG Meisenheim und Siege gegen FV Kindsbach (Bezirksliga Westpfalz/3:0) und ASV Hessheim (A-Klasse Rhein-Pfalz/2:0). „Wir hatten das schwierigste Spiel direkt am Anfang mit Meisenheim“, sagte Baumgartner. Dass sie aufgrund des schlechteren Torverhältnisses nur Gruppenzweiter war, passte der SGW in den Kram. „So hatten wir im Halbfinale gegen Gau-Bickelheim den einfacheren Weg.“ Meisenheim verlor das andere Halbfinale 2:3 gegen 1846 Mainz.
Der Bezirksliga-Sechste TuS Winzenheim verpasste derweil nach einem Sieg gegen den SSC Landstuhl (A-Klasse Kusel/Kaiserslautern/2:0) und Niederlagen gegen Gau-Bickelheim (1:2) und Mainz (0:3) als Gruppendritter das Halbfinale. „Wir haben an sich kein schlechtes Turnier gespielt“, befand Winzenheims Coach Ercan Ürün. „Lediglich das erste Spiel gegen gute Gau-Bickelheimer haben wir verpennt.“