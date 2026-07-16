SG Weinsheim engagiert als Einheit und mit Euphorie

Die SG Weinsheim hat sich in der vergangenen Saison zum Bezirksligameister gekrönt. – Foto: Sebastian Bohr (Archiv)

Weinsheim. 23 Siege, nur zwei Niederlagen, dazu ein Torverhältnis von 101:30. Die SG Weinsheim wurde auf großartige Art und Weise und mit acht Zählern Vorsprung vor der zweiten Mannschaft des SC Idar Meister der Bezirksliga. Wie die Mannschaft die neue Saison angeht und was das Saisonziel ist, lest ihr im Plus-Artikel der Allgemeine Zeitung.