SG Weilimdorf mit Schützenfest, Flacht siegt in doppelter Unterzahl

Bezirk Stuttgart/Böblingen

Kreisliga A1:

TSV Uhlbach – ASV Botnang 3:4

In einem torreichen Spiel musste sich der TSV Uhlbach knapp geschlagen geben. Daniel Schweizer brachte die Gastgeber in der 29. Minute mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Halbzeit glich Tim Wagner für Botnang aus (42.), doch Uhlbach antwortete direkt: Marc Kevin Thöne verwandelte in der 44. Minute einen Foulelfmeter zur erneuten Führung. Nach der Pause übernahm Botnang das Kommando. Marvin Dickmann traf zum 2:2 (68.), aber Uhlbach schlug erneut zurück: Benjamin Schuler stellte in der 78. Minute auf 3:2. Doch ein unglückliches Eigentor von Tim Wagner (85.) brachte Botnang wieder ins Spiel. In der 87. Minute erzielte Mirlind Kamberi schließlich den 3:4-Siegtreffer für die Gäste.

TV Zazenhausen – SSV Zuffenhausen 1:3

Der SSV Zuffenhausen setzte sich mit einem souveränen Auswärtssieg beim TV Zazenhausen durch. Dennis Klose brachte die Gäste mit einem Doppelpack (17., 56.) mit 0:2 in Führung. Der Gastgeber verkürzte durch Yahya Junaid Khalid Wandawi in der 85. Minute noch einmal auf 1:2, doch Rick Hachenbruch machte in der 90. Minute mit dem 1:3 den Deckel drauf.

Türkspor Stuttgart – TB Untertürkheim 2:1

Türkspor Stuttgart bleibt weiter ungeschlagen. Erdem Akcan verwandelte in der 32. Minute einen Foulelfmeter zur 1:0-Führung. Nach der Pause gelang Michael Buckenberger der zwischenzeitliche Ausgleich für TB Untertürkheim (60.), doch Zinar Akinci sicherte den Gastgebern mit seinem Treffer in der 72. Minute den knappen 2:1-Sieg.

OFK Beograd Stuttgart – SG Stuttgart West 2:0

Nikola Kupresanin war der Mann des Spiels für OFK Beograd Stuttgart. Er erzielte in der 35. Minute die 1:0-Führung und legte in der 78. Minute das 2:0 nach. Die SG Stuttgart West musste zudem in der 79. Minute nach einer Gelb-Roten Karte gegen Senai Tasfaldet in Unterzahl zu Ende spielen.

SG Weilimdorf – SV Sillenbuch II 9:0

Ein Schützenfest für die SG Weilimdorf! Leon Üblacker eröffnete in der 15. Minute den Torreigen. Paul-Noah Keim (19.), Shawn Christiansen (30.), Chrysowalandis Kugiumtzidis (50.) und Anton Dietzhausen (52., 60., 88.) trafen ebenfalls. Auch Heiko Gollub konnte sich mit einem verwandelten Foulelfmeter (65.) in die Torschützenliste eintragen.

TV89 Zuffenhausen – SV Prag Stuttgart 2:3

TV89 Zuffenhausen begann stark und ging durch Ali Erne (33.) und Alan Pfitzner (35.) mit 2:0 in Führung. Doch Prag Stuttgart kämpfte sich zurück: Alexander Radebach verkürzte kurz vor der Pause (45.). In der Schlussphase erzielte Peter Brunner den Ausgleich (83.), bevor Otis Raiser in der 90. Minute den Siegtreffer für die Gäste markierte.

SG Untertürkheim – PSV Stuttgart 0:3

Ein ungefährdeter Sieg für PSV Stuttgart. David Engelfried brachte die Gäste bereits in der 3. Minute in Führung. Tobias Gaycken erhöhte in der 55. Minute auf 0:2, ehe Patrick Coimbra in der 72. Minute den 0:3-Endstand besorgte.

TSV Mühlhausen/Stuttgart – MTV Stuttgart II 0:3

MTV Stuttgart II sicherte sich mit einem verdienten Auswärtssieg drei Punkte. Jannik Wachtmeister traf in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+3) zum 0:1. Lovro Kobasic baute die Führung mit seinen Treffern in der 61. und 90.+1 Minute aus und stellte den 0:3-Endstand her.

