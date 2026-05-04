SG Weilimdorf mit 5:0, MK Makedonija siegt 11:3, 6:4 in Sindelfingen

TSV Uhlbach – SSV Zuffenhausen 3:4

In Uhlbach bekamen die Fans ein wahres Offensiv-Spektakel geboten, das an Dramatik kaum zu überbieten war. Das Spiel startete mit einem Paukenschlag, als Malte Sponer bereits in der 1. Minute die frühe 1:0-Führung für den TSV Uhlbach erzielte. Die Gäste aus Zuffenhausen ließen sich jedoch nicht beirren und drehten die Partie innerhalb kürzester Zeit: Dieylani Fall glich in der 18. Minute zum 1:1 aus, woraufhin Robert Kottwitz nur sechzig Sekunden später in der 19. Minute das 1:2 nachlegte. Doch Uhlbach antwortete noch vor der Pause durch Joshua Menger, der in der 25. Minute zum 2:2 einnetzte. Nach dem Seitenwechsel brachte Dennis Wagner den SSV Zuffenhausen in der 59. Minute erneut mit 2:3 in Front. Uhlbach gab nicht auf, und Shawn Travis Ogayo verwandelte in der 72. Minute einen Foulelfmeter zum erneuten Ausgleich zum 3:3. Als alles nach einer Punkteteilung aussah, schlug die Stunde von Nevzat Dursun, der in der 90. Minute den viel umjubelten Siegtreffer zum 3:4-Endstand für den SSV Zuffenhausen markierte.

TV89 Zuffenhausen – SV Prag Stuttgart 2:3

Ein Spiel mit zwei völlig unterschiedlichen Gesichtern sahen die Zuschauer in Zuffenhausen. Der SV Prag Stuttgart dominierte die erste Halbzeit fast nach Belieben. Besonders Peter Brunner glänzte mit einem Doppelpack in der 33. Minute zum 0:1 und in der 38. Minute zum 0:2. Kurz vor dem Pausenpfiff, in der 48. Minute (45.+2), erhöhte Hugo Stojcic sogar auf 0:3. Nach dem Seitenwechsel wurde es jedoch noch einmal hitzig. Zunächst sah der Torschütze Hugo Stojcic in der 74. Minute die Gelb-Rote Karte, was Zuffenhausen neuen Mut gab. In der 83. Minute verkürzte Anil Ilkhan per Foulelfmeter auf 1:3. In einer hektischen Schlussphase gelang Anwar Moutot in der 95. Minute (90.+5) zwar noch der Treffer zum 2:3, doch für einen Punktgewinn kam diese Reaktion letztlich zu spät.

Türkspor Stuttgart – SG Stuttgart West 3:1

Türkspor Stuttgart bewies nach einem unglücklichen Start eine starke Moral und behielt letztlich die Oberhand. Die Gäste von der SG Stuttgart West gingen in der 27. Minute durch ein unglückliches Eigentor von Alper Özbay mit 0:1 in Führung. Die Antwort der Hausherren ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nur zwei Minuten später, in der 29. Minute, erzielte Shkemb Miftari den wichtigen Ausgleich zum 1:1. Direkt nach dem Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit war es erneut Shkemb Miftari, der in der 46. Minute zur Stelle war und die Partie mit der 2:1-Führung zu Gunsten von Türkspor drehte. Den endgültigen Schlusspunkt unter eine engagierte Leistung setzte Ugur Capar in der 77. Minute mit dem Treffer zum 3:1-Endstand.

OFK Beograd Stuttgart – TV Zazenhausen 2:2

Vor 130 Zuschauern entwickelte sich in Stuttgart eine Begegnung auf Augenhöhe, bei der sich beide Mannschaften letztlich die Punkte teilten. Die Gäste aus Zazenhausen erwischten den besseren Start und gingen in der 26. Minute durch Sören Frank mit 0:1 in Führung. Die Gastgeber von OFK Beograd antworteten prompt: In der 30. Minute markierte Rade Lazic den Ausgleich zum 1:1. Im zweiten Durchgang schien die Partie zugunsten der Heimelf zu kippen, als Nikola Marko Sijakovic in der 68. Minute die 2:1-Führung erzielte. Doch Zazenhausen bewies Kämpferherz und kam in der 75. Minute durch Marvin Kellner zum 2:2-Ausgleich. In der Schlussphase suchten beide Teams die Entscheidung, doch die Defensivreihen standen sicher.

TB Untertürkheim – SportKultur Stuttgart 4:2

In Untertürkheim sahen die Zuschauer eine turbulente Partie, die durch Standardsituationen und einen frühen Platzverweis geprägt war. Luka Balija brachte den TB Untertürkheim in der 16. Minute mit 1:0 in Führung, doch Elias Tweneboa glich bereits in der 19. Minute zum 1:1 aus. Ein Knackpunkt der Partie war die Rote Karte gegen Denis Ribeiro von der SportKultur in der 37. Minute. Trotz Unterzahl gingen die Gäste durch einen verwandelten Handelfmeter von Usama Biachach in der 56. Minute mit 1:2 in Front. Doch Untertürkheim nutzte die numerische Überlegenheit aus: Marvin Wolf glich in der 68. Minute per Foulelfmeter zum 2:2 aus. In der Schlussphase sicherten Tobias Bitsch in der 84. Minute und Michael Höschele in der 90. Minute mit ihren Treffern den 4:2-Heimsieg.

Sportvg Feuerbach – TSV Weilimdorf II 2:2

In Feuerbach entwickelte sich ein Spiel, bei dem die Hausherren erst spät ihr wahres Gesicht zeigten. Die Reserve des TSV Weilimdorf startete furios und ging bereits in der 2. Minute durch Denis Windhager mit 0:1 in Führung. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Yutaro Takasaki in der 51. Minute sogar auf 0:2. Lange Zeit sah es nach einem Auswärtssieg aus, doch dann folgte die Show von Luca Lombardi. Mit einem bärenstarken Doppelschlag innerhalb von nur zwei Minuten – erst in der 70. Minute zum 1:2 und dann in der 72. Minute zum 2:2 – rettete er der Sportvg Feuerbach doch noch einen Zähler. In der verbleibenden Spielzeit drückten die Feuerbacher sogar auf den Sieg, doch es blieb bei der Punkteteilung.

SG Weilimdorf – TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 5:0

Eine wahre Machtdemonstration bekamen die Zuschauer in Weilimdorf zu sehen. Die Hausherren ließen von Beginn an keinen Zweifel an ihrem Siegeswillen aufkommen. Kilian Bruckner eröffnete in der 27. Minute den Torreigen zum 1:0 und legte kurz nach der Pause in der 49. Minute das 2:0 nach. Münster fand kaum spielerische Mittel gegen die drückende Überlegenheit der SG. In der 63. Minute schraubte Shawn Christiansen das Ergebnis auf 3:0 hoch. In der Schlussphase krönte Anton Dietzhausen seine gute Leistung mit zwei weiteren Treffern in der 69. Minute (4:0) und der 84. Minute (5:0), womit er den deutlichen Heimsieg endgültig besiegelte.

TSV Mühlhausen/Stuttgart – SC Stammheim 3:3

In Mühlhausen erlebten die Fans eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Die Gastgeber starteten stark und gingen durch einen von Arber Bylykbashi verwandelten Foulelfmeter in der 23. Minute mit 1:0 in Führung, woraufhin Daniel Gonzalez in der 26. Minute auf 2:0 erhöhte. Stammheim bewies jedoch Moral und verkürzte tief in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch Kevin Rupp in der 49. Minute (45.+4) auf 2:1. Nach dem Wechsel glich Petros Mavrogiannis Tzoulouchitze in der 57. Minute zum 2:2 aus. Mühlhausen schlug durch Mesut Acar in der 61. Minute noch einmal zurück und ging mit 3:2 in Führung, doch Silvio Tsiapi rettete Stammheim in der 71. Minute mit dem Treffer zum 3:3 den Auswärtspunkt.