SG Weilimdorf mit 5:0, MK Makedonija siegt 11:3, 6:4 in Sindelfingen

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Stuttgart/Böblingen war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
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Vor 40 Zuschauern in Heumaden präsentierte sich die Reserve des SV Vaihingen in glänzender Spiellaune. Die Gäste begannen druckvoll und belohnten sich früh, als Nilson Jemixe den Ball zur 0:1-Führung im Netz unterbrachte. Heumaden bewies jedoch Moral und kam durch Luis Grünenwald zum zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1:1. Wer jedoch auf eine Wende hoffte, wurde enttäuscht, denn Vaihingen schaltete sofort wieder einen Gang höher. Oliver Heringhaus erzielte das 1:2, woraufhin Marcel Kousol die Führung auf 1:3 ausbaute. In der Schlussphase wurde es dann deutlich: Bekit Awed erhöhte zunächst auf 1:4, bevor derselbe Bekit Awed in der 90. Minute mit seinem zweiten Treffer den 1:5-Endstand perfekt machte. Ein souveräner Auftritt der Gäste, die die Fehler der Heumadener Hintermannschaft konsequent bestraften.
In Rohr entwickelte sich ein echtes Nervenspiel, das erst in der dramatischen Nachspielzeit entschieden wurde. Der TSV Rohr erwischte den besseren Start und ging in der 17. Minute durch Felix Jochim mit 1:0 in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang den Gästen jedoch der psychologisch wichtige Ausgleich: Artian Sylai traf in der 45. Minute zum 1:1. Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie offen, bis Endi Ramadani in der 64. Minute die Partie zugunsten von Kosova Bernhausen zum 1:2 drehte. In der Schlussminute überschlugen sich die Ereignisse: Zunächst erhöhte Dardan Aliu in der 90. Minute auf 1:3, was wie die endgültige Entscheidung aussah. Doch Rohr gab nicht auf und verkürzte durch einen von Tim Schürg in der 90. Minute verwandelten Foulelfmeter noch auf 2:3, doch für einen Punktgewinn reichte die Zeit am Ende nicht mehr aus.
Was sich auf dem Platz von Makedonija abspielte, war ein historisches Torfestival, das die Sportfreunde Stuttgart wohl so schnell nicht vergessen werden. Die Hausherren spielten sich in einen regelrechten Rausch. Marko Kolev eröffnete bereits in der 7. Minute zum 1:0, bevor Aleksandar Stoilov in der 27. Minute auf 2:0 stellte. Nur eine Minute später, in der 28. Minute, erhöhte Nils Genter auf 3:0, und Ljupco Kolev legte in der 36. Minute das 4:0 nach. Kurz vor der Pause markierte Walter Vins in der 45. Minute das 5:0.
Nach dem Seitenwechsel keimte bei den Gästen durch Frederik Deters in der 47. Minute zum 5:1 kurz Hoffnung auf, doch Makedonija antwortete gnadenlos. Erneut war es Aleksandar Stoilov, der in der 48. Minute das 6:1 erzielte. Ein unglückliches Eigentor von Todor Velikov in der 53. Minute führte zum 7:1, bevor die große Show von Aleksandar Stoilov weiterging: Er traf in der 59. Minute (8:1), 65. Minute (9:1) und der 71. Minute (10:1) fast nach Belieben. Michele Turco schraubte das Ergebnis in der 79. Minute auf 11:1. Die tapferen Gäste konnten durch zwei weitere Treffer von Frederik Deters in der 84. Minute (11:2) und in der Nachspielzeit der 91. Minute (11:3) lediglich noch Ergebniskosmetik betreiben.
In Möhringen sahen die Zuschauer eine abwechslungsreiche Partie, in der die Effektivität der Gäste den Ausschlag gab. Der ABV Stuttgart ging in der 29. Minute durch einen von Valentin Loparco verwandelten Handelfmeter mit 0:1 in Führung. Möhringen antwortete prompt durch Etienne Friedrich, der in der 37. Minute zum 1:2 (nach dem Stand von 0:2) verkürzte, nachdem zuvor Benedict Baumgartner in der 38. Minute eigentlich auf 0:2 erhöht hatte – ein wilder Schlagabtausch kurz vor der Pause. Direkt nach Wiederanpfiff stellte erneut Valentin Loparco in der 48. Minute den alten Abstand zum 1:3 wieder her. Lukas Laudel brachte die Möhringer in der 63. Minute mit dem 2:3 noch einmal heran, doch in der Schlussphase sorgte Leon Pachonick mit einem Doppelpack in der 70. Minute (2:4) und der 85. Minute (2:5) für klare Verhältnisse und den Auswärtssieg des ABV.
Vor 80 Zuschauern an der Waldebene präsentierte sich die Heimelf in Gala-Form. Von Beginn an ließen die Stuttgarter keinen Zweifel an ihrer Überlegenheit aufkommen. Leon Cesarano eröffnete den Abend in der 10. Minute mit dem Treffer zum 1:0. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Ioannis Potsou in der 43. Minute auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel ging der Einbahnstraßen-Fußball weiter: Leo Christ erzielte in der 50. Minute das 3:0, gefolgt von Eric Lauble, der in der 56. Minute auf 4:0 stellte. Die Gäste aus Stetten hatten kaum etwas entgegenzusetzen, als Leon Renner in der 64. Minute das 5:0 markierte. Den Schlusspunkt setzte schließlich erneut Ioannis Potsou, der in der 83. Minute zum 6:0-Endstand einnetzte.
In Degerloch sahen die Fans eine konzentrierte und disziplinierte Leistung der Germania. Die Hausherren machten bereits in der ersten Halbzeit alles klar und nutzten ihre Torchancen eiskalt aus. In der 30. Minute erlöste Frédéric Moquet die Heimfans mit dem Treffer zur 1:0-Führung. Plieningen wirkte sichtlich beeindruckt und verlor nur fünf Minuten später erneut die Ordnung in der Defensive. Dies bestrafte Lauris Humbert in der 35. Minute konsequent und erhöhte auf 2:0. In der zweiten Halbzeit verlegte sich Degerloch auf die Ergebnissicherung und ließ defensiv kaum nennenswerte Großchancen der Gäste zu, sodass der Heimsieg souverän über die Zeit gebracht wurde.
Der SV Sillenbuch feierte vor heimischer Kulisse einen ungefährdeten Erfolg gegen den SV Hoffeld. Die Weichen wurden bereits früh gestellt: Sören Berbig markierte in der 8. Minute die frühe 1:0-Führung. Sillenbuch blieb am Drücker und erhöhte durch Paul Knorr in der 27. Minute auf 2:0. Kurz vor der Pause sorgte Jacob Harder in der 43. Minute mit dem 3:0 bereits für die Vorentscheidung. Hoffeld bemühte sich im zweiten Durchgang zwar um Schadensbegrenzung, konnte der spielerischen Klasse der Hausherren aber wenig entgegensetzen. Den endgültigen Schlusspunkt setzte erneut Paul Knorr, der in der 85. Minute seinen Doppelpack schnürte und zum 4:0-Endstand traf.
Eine packende Begegnung mit viel Leidenschaft erlebten die Zuschauer beim Duell zwischen Ermis Metanastis und dem TV Kemnat. Die Hausherren starteten stark und gingen durch Ardi Kryeziu in der 20. Minute mit 1:0 in Führung, woraufhin Christos Siaminos in der 25. Minute auf 2:0 erhöhte. Doch Kemnat gab sich nicht geschlagen: David Erhardt verkürzte in der 37. Minute auf 2:1, und nach dem Seitenwechsel gelang Aleksander Bozinovski in der 55. Minute tatsächlich der Ausgleich zum 2:2. Die Stimmung wurde hitziger, als Andreas Kourou bei den Gastgebern in der 60. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Doch in Unterzahl bewies Ermis eine tolle Moral: Erneut Ardi Kryeziu brachte sein Team in der 65. Minute mit 3:2 wieder in Front. Den Deckel auf die Partie setzte schließlich Panagiotis Karastergios in der 87. Minute mit dem Treffer zum 4:2-Endstand.
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In Holzgerlingen erlebten die Zuschauer ein Wechselbad der Gefühle, das an Dramatik kaum zu überbieten war. Die Hausherren legten los wie die Feuerwehr und schienen die Partie bereits nach zwanzig Minuten entschieden zu haben. Kay Niklas Beck eröffnete in der 7. Minute den Torreigen zum 1:0, bevor Michael Sterle in der 17. Minute auf 2:0 erhöhte. Nur zwei Minuten später, in der 19. Minute, schraubte erneut Kay Niklas Beck das Ergebnis auf ein vermeintlich komfortables 3:0. Doch der Türk. SV Herrenberg bewies eine Moral aus Stahl. Can Miftar verkürzte noch vor der Pause in der 34. Minute auf 3:1. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gäste den Druck massiv. In der 70. Minute behielt Mert Köse die Nerven und verwandelte einen Foulelfmeter zum 3:2-Anschlusstreffer. In einer hitzigen Schlussphase sah Atakan Özpinar bei den Gästen in der 85. Minute die Rote Karte, doch selbst in Unterzahl gab Herrenberg nicht auf. In der 90. Minute belohnte Melih Erborazan den unermüdlichen Einsatz mit dem viel umjubelten Ausgleich zum 3:3-Endstand.
In Sindelfingen bekamen die Fans ein wahres Offensiv-Spektakel mit zehn Toren geboten, in dem ein einziger Akteur alle überragte. Alban Muji brachte die Sindelfinger Reserve bereits in der 4. Minute mit 1:0 in Führung. Aidlingen antwortete in der 27. Minute durch Johannes Rott zum 1:1, doch Kaan Yücel besorgte in der 45. Minute die erneute Führung zum 2:1. Direkt nach dem Wechsel glich Tim Oehler in der 49. Minute für Aidlingen zum 2:2 aus. Dann schlug die große Stunde von Alban Muji, der mit einem Doppelschlag in der 52. Minute und der 55. Minute auf 4:2 stellte. Aidlingen kam durch Philipp Musch (57. Minute) und erneut Johannes Rott (61. Minute) sensationell zum 4:4 zurück. Die Schlussphase gehörte jedoch wieder den Hausherren: Florentin Cheuffa Ngayawou markierte in der 65. Minute das 5:4, bevor der überragende Alban Muji mit seinem vierten Treffer in der 67. Minute den Deckel auf diesen wilden 6:4-Sieg setzte.
In Oberjesingen entwickelte sich ein klassisches Geduldsspiel, das vor allem in der zweiten Halbzeit an Fahrt aufnahm. Nach einer torlosen ersten Hälfte, in der sich beide Abwehrreihen wenig Blöße gaben, schlugen die Gastgeber nach dem Seitenwechsel eiskalt zu. In der 52. Minute erlöste Dominik Stojcevic die Heimfans mit dem Treffer zur 1:0-Führung. Oberjesingen blieb am Drücker und legte in der 60. Minute durch Neil Aktas nach, der auf 2:0 erhöhte. Altdorf gab sich jedoch nicht kampflos geschlagen und suchte in der Schlussphase den Weg nach vorne. In der 77. Minute gelang Fatih Colak der Anschlusstreffer zum 2:1, was für eine spannende Endphase sorgte. Die Hausherren verteidigten den knappen Vorsprung jedoch mit viel Leidenschaft und brachten die drei Punkte über die Zeit.
In Magstadt sahen die Zuschauer ein Duell auf Augenhöhe, bei dem die Entscheidung erst kurz vor dem Abpfiff fiel. Die Gäste aus Kuppingen erwischten den besseren Start und gingen in der 25. Minute durch Nick Prokein mit 0:1 in Führung. Magstadt antwortete tief in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, als Egon Werner Kuczora in der 50. Minute (45.+5) den wichtigen Ausgleich zum 1:1 markierte. Im zweiten Durchgang schien die Partie zugunsten der Heimelf zu kippen: In der 79. Minute verwandelte David Juric einen Foulelfmeter sicher zur 2:1-Führung. Doch Kuppingen bewies einen langen Atem. In der 88. Minute war es Matthias Haarer, der goldrichtig stand und den Gästen mit seinem Treffer zum 2:2-Endstand noch einen wertvollen Punkt sicherte.
In Nebringen erlebten die Fans eine Partie, die für die Gastgeber denkbar schlecht begann. Die Reserve des GSV Maichingen erwischte einen Blitzstart, als Abdoul Goffar Tchagbele bereits in der 3. Minute zur 0:1-Führung traf. Nebringen schüttelte sich jedoch kurz und kämpfte sich diszipliniert zurück in die Begegnung. In der 34. Minute belohnte Marco Werner die Bemühungen mit dem Ausgleich zum 1:1. Die Partie blieb intensiv, doch noch vor dem Halbzeitpfiff gelang den Hausherren der entscheidende Schlag. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte, in der 46. Minute (45.+1), erzielte Johannes Ormos die 2:1-Führung. Im zweiten Durchgang verlegten sich die Nebringer auf eine stabile Defensive und ließen kaum noch nennenswerte Chancen der Maichinger zu, sodass es beim knappen Heimsieg blieb.
Ähnlich wie in Holzgerlingen sahen die Zuschauer in Waldenbuch eine sicher geglaubte Führung, die am Ende doch noch aus den Händen gegeben wurde. Waldenbuch dominierte die erste Halbzeit nach Belieben. Ein Doppelschlag von Patrick Neumann in der 7. Minute und der 21. Minute sowie ein Treffer von Philipp Müller in der 23. Minute sorgten für eine vermeintlich uneinholbare 3:0-Führung. Doch Gültstein startete in der zweiten Halbzeit eine heroische Aufholjagd. Christopher Tittes läutete in der 65. Minute mit dem 3:1 die Wende ein. In der Schlussphase wurde es dann spektakulär: Yusuf Sillah wurde zum Albtraum der Waldenburger Abwehr, als er erst in der 81. Minute auf 3:2 verkürzte und nur sechzig Sekunden später, in der 82. Minute, den Ausgleich zum 3:3-Endstand markierte.
In Schönaich entwickelte sich eine Begegnung, in der die Hausherren zunächst den Ton angaben. In der 30. Minute brachte Nico Klamerek den TSV Schönaich mit 1:0 in Front, was auch der Pausenstand war. Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich der FSV Deufringen jedoch wie ausgewechselt und übernahm zunehmend das Kommando. In der 59. Minute gelang David Kimmerle der Ausgleich zum 1:1, was sichtlich für Unruhe in der Schönaicher Defensive sorgte. Deufringen nutzte die Phase der Verunsicherung eiskalt aus. Timo Kschischek drehte die Partie in der 73. Minute zur 1:2-Führung, bevor Thilo Gerke nur zwei Minuten später, in der 75. Minute, mit dem Treffer zum 1:3-Endstand für die endgültige Entscheidung sorgte.
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