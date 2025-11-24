SG Weilimdorf im Torrausch, wildes 4:4 in Möhringen, Waldenbuch top

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Stuttgart/Böblingen war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
Kreisliga A1:
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
+++
+++
Kreisliga A2:
SV Vaihingen II – ABV Stuttgart 1:2
Vor 55 Zuschauern entwickelte sich ein umkämpftes Duell, in dem die Gäste den kühleren Kopf bewahrten. Nach einer chancenarmen ersten Hälfte brachte Alen Neskic den ABV in der 51. Minute in Führung. Kurz darauf hatte er sogar die Möglichkeit, per Foulelfmeter zu erhöhen, scheiterte aber in der 59. Minute. Als Joa Kauderer in der 81. Minute doch auf 0:2 stellte, schien die Partie entschieden – doch Vaihingen stemmte sich gegen die Niederlage. Sepehr Heydari brachte seine Mannschaft in der 85. Minute wieder heran. Trotz einer offensiven Schlussoffensive blieb es beim 1:2.
SpVgg 1887 Möhringen – MK Makedonija Stuttgart 4:4
Ein emotionales Torfestival, das beide Fanlager durch ein Wechselbad der Gefühle schickte. Makedonija erwischte den besseren Start und führte nach Treffern von Miroslav Jeremic (9.) und Ljupco Kolev (19.) früh mit 0:2. Doch zwei Eigentore von Ivan Andov (21.) und Aleksander Kacarevic (29.) brachten Möhringen zurück ins Spiel. Danilo Mihajlovic traf per Foulelfmeter in der 45.+3 Minute zum 2:3, doch Möhringen antwortete erneut: Tim Breitung glich in der 61. Minute aus. Mihajlovic legte in der 74. Minute wieder vor, ehe Etienne Friedrich in der 90.+4 Minute den viel umjubelten 4:4-Ausgleich erzielte.
TV Kemnat – TSV Rohr Stuttgart 1:3
Kemnat startete druckvoll und wurde bereits in der 10. Minute belohnt, als Mohamed Abdouly zur Führung traf. Doch Rohr zeigte sich davon unbeeindruckt. Miguel Accardi sorgte bereits in der 33. Minute für den Ausgleich, und nach der Pause übernahmen die Gäste endgültig das Kommando. Ismail Seker drehte in der 72. Minute die Partie. Nur zwei Minuten später gelang Dominik Bayer das 3:1, womit Rohr den Auswärtssieg sicherte.
KV Plieningen – SpVgg Stetten/Filder 1:0
In einer von Zweikämpfen geprägten Partie gelang Plieningen der entscheidende Treffer in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, als Yannick Stepan in der 45.+1 Minute vollendete. Stetten hatte in der 75. Minute die große Chance zum Ausgleich, doch Robin Hock vergab einen Foulelfmeter. Plieningen verteidigte den knappen Vorsprung dann mit vollem Einsatz.
KF Kosova Bernhausen – GFV Ermis Metanastis Stuttgart 1:1
Kosova ging durch Elvir Gashi in der 43. Minute in Führung, doch nach dem Seitenwechsel wurde Ermis stärker. Christos Siaminos traf in der 56. Minute zum Ausgleich. In einer umkämpften Schlussphase sah Leke Babaj in der 90. Minute Gelb-Rot, doch Bernhausen rettete das Remis über die Zeit.
TSV Heumaden – Sportfreunde Stuttgart 1:2
Die Sportfreunde erwischten den besseren Start: Frederik Deters brachte die Gäste schon in der 9. Minute in Führung. Heumaden fand jedoch schnell eine Antwort und glich durch Luis Grünenwald nur sechs Minuten später aus. Danach blieb die Begegnung offen, bis Jona Bader in der 52. Minute den entscheidenden Treffer erzielte. Heumaden drückte, doch die Gäste verteidigten clever.
FSV Waldebene Stuttgart Ost – SV Hoffeld 1:1
Hoffeld legte besser los: Ali Younis traf bereits in der 17. Minute zum 0:1. Stuttgart Ost brauchte etwas, um die eigene Offensivstruktur zu finden, doch mit zunehmender Spielzeit wurden die Angriffe zwingender. In der 65. Minute belohnte Ioannis Potsou sein Team mit dem Ausgleich. In einer intensiven Schlussphase blieb es beim 1:1.
FV Germania Degerloch – SV Sillenbuch 2:1
Sillenbuch legte früh vor, als Fabian Geißel in der 5. Minute traf. Doch Degerloch reagierte schnell und konsequent: Tibor Hofmann glich schon in der 10. Minute aus und krönte seine starke Leistung mit dem 2:1-Siegtreffer in der 79. Minute. Germania brachte den Vorsprung schließlich ins Ziel.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
+++
+++
Kreisliga A3:
VfL Sindelfingen II – TSV Kuppingen 1:2
Vor 50 Zuschauern entwickelte sich eine Partie, die erst spät richtig Fahrt aufnahm. Nach einer intensiven, aber torlosen ersten Halbzeit nutzte Kuppingen in der 55. Minute eine Chance: Ben Seidel brachte die Gäste in Führung. Sindelfingen II erhöhte in der Schlussphase den Druck und wurde in der 81. Minute belohnt – Dorlir Morina traf zum Ausgleich. Alles deutete auf ein Remis hin, doch TSV Kuppingen schlug in der 90. Minute noch einmal zu: Nick Prokein sicherte seinem Team mit einem späten Treffer den Auswärtssieg.
SV Oberjesingen – GSV Maichingen II
Das Spiel wurde abgesagt.
Spvgg Aidlingen – FSV Deufringen
Das Spiel wurde abgesagt.
SV Böblingen II – Türk. SV Herrenberg
Das Spiel wurde abgesagt.
TSV Schönaich – SV Magstadt
Das Spiel wurde abgesagt.
TV Altdorf – TV Nebringen
Das Spiel wurde abgesagt.
TSV Waldenbuch – Spvgg. Holzgerlingen II 2:0
Waldenbuch zeigte im Duell gegen Holzgerlingen II eine konzentrierte Vorstellung und erarbeitete sich im Laufe der Partie immer mehr Spielanteile. Der verdiente Lohn folgte in der 62. Minute, als Mert Bektas für die Führung sorgte. Holzgerlingen II versuchte danach zwar, wieder ins Spiel zu finden, doch Waldenbuch blieb stabil und nutzte seine nächste gute Gelegenheit: Philipp Müller machte in der 85. Minute mit dem 2:0 alles klar. Ein souveräner Heimsieg.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
+++
+++