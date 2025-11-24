 2025-11-24T08:38:42.177Z

Allgemeines
SG Weilimdorf im Torrausch, wildes 4:4 in Möhringen, Waldenbuch top

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Stuttgart/Böblingen los?

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Stuttgart/Böblingen war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Bezirk Stuttgart/Böblingen

Kreisliga A1:

SC Stammheim – TSV Weilimdorf II 2:4
Ein atemloses Duell, in dem die Gäste aus Weilimdorf gleich zwei schnelle Wirkungstreffer setzten: Fadel Boukari eröffnete bereits in der 5. Minute, Yutaro Takasaki legte in der 19. Minute nach. Kurz vor der Pause hielt Christian Schwierskott Stammheim mit seinem Treffer zum 1:2 (44.) im Spiel. Mit Leidenschaft kämpfte sich Stammheim in der 63. Minute durch Schwierskott sogar zum 2:2 zurück. Doch in der Schlussphase kippte das Spiel erneut: Chrysowalandis Kugiumtzidis traf erst in der 82. Minute und schließlich in der 90.+2 Minute zum entscheidenden 2:4.

SSV Zuffenhausen – SportKultur Stuttgart 4:0
Zuffenhausen zeigte eine reife, geduldige Leistung und schlug im richtigen Moment zu. Dieylani Fall brach mit dem 1:0 in der 39. Minute den Bann. Nach der Pause erhöhte Sercan Dursun in der 76. Minute, ehe Dennis Klose in der Schlussphase doppelt traf (89., 90.) und den deutlichen Heimsieg besiegelte.

TSV Uhlbach – TV Zazenhausen 5:3
Acht Tore, ständige Führungswechsel und pure Emotionen – dieses Spiel bot alles. Zazenhausen legte früh durch Sinan Serce (12.) vor, doch Uhlbach kämpfte sich durch Felix Kainz in der 32. Minute zurück. Ein Eigentor von Paris Kaisoudis (46.) brachte die Gäste erneut in Führung, ehe Marc Kevin Thöne per Foulelfmeter in der 58. Minute ausglich. Danach schaltete Uhlbach einen Gang höher: Joshua Menger (60., 79.) und Shawn Travis Ogayo (75.) drehten die Partie. Sören Frank stellte in der 81. Minute den 5:3-Endstand her – ein torreiches Spektakel vor nur 12 Zuschauern.

Sportvg Feuerbach – Türkspor Stuttgart 0:1
Eine intensiv geführte Partie, in der lange kein Team den entscheidenden Punch setzte. Türkspor blieb geduldig und nutzte schließlich eine ihrer Chancen: Emir Dogansoy traf in der 75. Minute, worauf Feuerbach nicht mehr antworten konnte.

TB Untertürkheim – OFK Beograd Stuttgart 1:5
Beograd zeigte eine beeindruckende Offensivleistung: Nikola Lakovic erzielte in der 9. Minute das 1:0 und später auch das 3:0 (50.). Nikola Marko Sijakovic traf in der 24. und 58. Minute doppelt, bevor Nebojsa Radivoj in der 69. Minute auf 5:0 stellte. Der späte Treffer von Marvin Wolf (87.) war nur Ergebniskosmetik für Untertürkheim.

SG Weilimdorf – TV89 Zuffenhausen 7:1
Weilimdorf dominierte die Partie beinahe nach Belieben. Anton Dietzhausen eröffnete in der 44. Minute, danach rollte Angriff um Angriff auf das Tor der Gäste. Ioannis Nedos (49., 77.), Leon Üblacker (61.), Lino Glück (74.), Nikola Marinovic (80.) und Argon Gaxherri (84.) sorgten für ein klares Ergebnis. Nur Umut Yürük (62.) konnte kurz auf 3:1 verkürzen.

SV Prag Stuttgart – TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 0:0
Ein intensives, körperbetontes Spiel, in dem beide Mannschaften zwar kämpferisch überzeugten, aber im letzten Drittel die Genauigkeit vermissen ließen. Am Ende stand ein torloses, aber keineswegs langweiliges Remis.

TSV Mühlhausen/Stuttgart – SG Stuttgart West 0:0
Es blieb beim 0:0 – allerdings nicht ohne Spannung. Beide Teams hatten Phasen, in denen sie das Spiel an sich rissen, doch die Defensive dominierte über weite Strecken. Am Ende ein Unentschieden ohne Treffer.

Kreisliga A2:

SV Vaihingen II – ABV Stuttgart 1:2
Vor 55 Zuschauern entwickelte sich ein umkämpftes Duell, in dem die Gäste den kühleren Kopf bewahrten. Nach einer chancenarmen ersten Hälfte brachte Alen Neskic den ABV in der 51. Minute in Führung. Kurz darauf hatte er sogar die Möglichkeit, per Foulelfmeter zu erhöhen, scheiterte aber in der 59. Minute. Als Joa Kauderer in der 81. Minute doch auf 0:2 stellte, schien die Partie entschieden – doch Vaihingen stemmte sich gegen die Niederlage. Sepehr Heydari brachte seine Mannschaft in der 85. Minute wieder heran. Trotz einer offensiven Schlussoffensive blieb es beim 1:2.

SpVgg 1887 Möhringen – MK Makedonija Stuttgart 4:4
Ein emotionales Torfestival, das beide Fanlager durch ein Wechselbad der Gefühle schickte. Makedonija erwischte den besseren Start und führte nach Treffern von Miroslav Jeremic (9.) und Ljupco Kolev (19.) früh mit 0:2. Doch zwei Eigentore von Ivan Andov (21.) und Aleksander Kacarevic (29.) brachten Möhringen zurück ins Spiel. Danilo Mihajlovic traf per Foulelfmeter in der 45.+3 Minute zum 2:3, doch Möhringen antwortete erneut: Tim Breitung glich in der 61. Minute aus. Mihajlovic legte in der 74. Minute wieder vor, ehe Etienne Friedrich in der 90.+4 Minute den viel umjubelten 4:4-Ausgleich erzielte.

TV Kemnat – TSV Rohr Stuttgart 1:3
Kemnat startete druckvoll und wurde bereits in der 10. Minute belohnt, als Mohamed Abdouly zur Führung traf. Doch Rohr zeigte sich davon unbeeindruckt. Miguel Accardi sorgte bereits in der 33. Minute für den Ausgleich, und nach der Pause übernahmen die Gäste endgültig das Kommando. Ismail Seker drehte in der 72. Minute die Partie. Nur zwei Minuten später gelang Dominik Bayer das 3:1, womit Rohr den Auswärtssieg sicherte.

KV Plieningen – SpVgg Stetten/Filder 1:0
In einer von Zweikämpfen geprägten Partie gelang Plieningen der entscheidende Treffer in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, als Yannick Stepan in der 45.+1 Minute vollendete. Stetten hatte in der 75. Minute die große Chance zum Ausgleich, doch Robin Hock vergab einen Foulelfmeter. Plieningen verteidigte den knappen Vorsprung dann mit vollem Einsatz.

KF Kosova Bernhausen – GFV Ermis Metanastis Stuttgart 1:1
Kosova ging durch Elvir Gashi in der 43. Minute in Führung, doch nach dem Seitenwechsel wurde Ermis stärker. Christos Siaminos traf in der 56. Minute zum Ausgleich. In einer umkämpften Schlussphase sah Leke Babaj in der 90. Minute Gelb-Rot, doch Bernhausen rettete das Remis über die Zeit.

TSV Heumaden – Sportfreunde Stuttgart 1:2
Die Sportfreunde erwischten den besseren Start: Frederik Deters brachte die Gäste schon in der 9. Minute in Führung. Heumaden fand jedoch schnell eine Antwort und glich durch Luis Grünenwald nur sechs Minuten später aus. Danach blieb die Begegnung offen, bis Jona Bader in der 52. Minute den entscheidenden Treffer erzielte. Heumaden drückte, doch die Gäste verteidigten clever.

FSV Waldebene Stuttgart Ost – SV Hoffeld 1:1
Hoffeld legte besser los: Ali Younis traf bereits in der 17. Minute zum 0:1. Stuttgart Ost brauchte etwas, um die eigene Offensivstruktur zu finden, doch mit zunehmender Spielzeit wurden die Angriffe zwingender. In der 65. Minute belohnte Ioannis Potsou sein Team mit dem Ausgleich. In einer intensiven Schlussphase blieb es beim 1:1.

FV Germania Degerloch – SV Sillenbuch 2:1
Sillenbuch legte früh vor, als Fabian Geißel in der 5. Minute traf. Doch Degerloch reagierte schnell und konsequent: Tibor Hofmann glich schon in der 10. Minute aus und krönte seine starke Leistung mit dem 2:1-Siegtreffer in der 79. Minute. Germania brachte den Vorsprung schließlich ins Ziel.

Kreisliga A3:

VfL Sindelfingen II – TSV Kuppingen 1:2
Vor 50 Zuschauern entwickelte sich eine Partie, die erst spät richtig Fahrt aufnahm. Nach einer intensiven, aber torlosen ersten Halbzeit nutzte Kuppingen in der 55. Minute eine Chance: Ben Seidel brachte die Gäste in Führung. Sindelfingen II erhöhte in der Schlussphase den Druck und wurde in der 81. Minute belohnt – Dorlir Morina traf zum Ausgleich. Alles deutete auf ein Remis hin, doch TSV Kuppingen schlug in der 90. Minute noch einmal zu: Nick Prokein sicherte seinem Team mit einem späten Treffer den Auswärtssieg.

SV Oberjesingen – GSV Maichingen II
Das Spiel wurde abgesagt.

Spvgg Aidlingen – FSV Deufringen
Das Spiel wurde abgesagt.

SV Böblingen II – Türk. SV Herrenberg
Das Spiel wurde abgesagt.

TSV Schönaich – SV Magstadt
Das Spiel wurde abgesagt.

TV Altdorf – TV Nebringen
Das Spiel wurde abgesagt.

TSV Waldenbuch – Spvgg. Holzgerlingen II 2:0
Waldenbuch zeigte im Duell gegen Holzgerlingen II eine konzentrierte Vorstellung und erarbeitete sich im Laufe der Partie immer mehr Spielanteile. Der verdiente Lohn folgte in der 62. Minute, als Mert Bektas für die Führung sorgte. Holzgerlingen II versuchte danach zwar, wieder ins Spiel zu finden, doch Waldenbuch blieb stabil und nutzte seine nächste gute Gelegenheit: Philipp Müller machte in der 85. Minute mit dem 2:0 alles klar. Ein souveräner Heimsieg.

