SG Weilimdorf im Torrausch, wildes 4:4 in Möhringen, Waldenbuch top

SC Stammheim – TSV Weilimdorf II 2:4

Ein atemloses Duell, in dem die Gäste aus Weilimdorf gleich zwei schnelle Wirkungstreffer setzten: Fadel Boukari eröffnete bereits in der 5. Minute, Yutaro Takasaki legte in der 19. Minute nach. Kurz vor der Pause hielt Christian Schwierskott Stammheim mit seinem Treffer zum 1:2 (44.) im Spiel. Mit Leidenschaft kämpfte sich Stammheim in der 63. Minute durch Schwierskott sogar zum 2:2 zurück. Doch in der Schlussphase kippte das Spiel erneut: Chrysowalandis Kugiumtzidis traf erst in der 82. Minute und schließlich in der 90.+2 Minute zum entscheidenden 2:4.

SSV Zuffenhausen – SportKultur Stuttgart 4:0

Zuffenhausen zeigte eine reife, geduldige Leistung und schlug im richtigen Moment zu. Dieylani Fall brach mit dem 1:0 in der 39. Minute den Bann. Nach der Pause erhöhte Sercan Dursun in der 76. Minute, ehe Dennis Klose in der Schlussphase doppelt traf (89., 90.) und den deutlichen Heimsieg besiegelte.

TSV Uhlbach – TV Zazenhausen 5:3

Acht Tore, ständige Führungswechsel und pure Emotionen – dieses Spiel bot alles. Zazenhausen legte früh durch Sinan Serce (12.) vor, doch Uhlbach kämpfte sich durch Felix Kainz in der 32. Minute zurück. Ein Eigentor von Paris Kaisoudis (46.) brachte die Gäste erneut in Führung, ehe Marc Kevin Thöne per Foulelfmeter in der 58. Minute ausglich. Danach schaltete Uhlbach einen Gang höher: Joshua Menger (60., 79.) und Shawn Travis Ogayo (75.) drehten die Partie. Sören Frank stellte in der 81. Minute den 5:3-Endstand her – ein torreiches Spektakel vor nur 12 Zuschauern.

Sportvg Feuerbach – Türkspor Stuttgart 0:1

Eine intensiv geführte Partie, in der lange kein Team den entscheidenden Punch setzte. Türkspor blieb geduldig und nutzte schließlich eine ihrer Chancen: Emir Dogansoy traf in der 75. Minute, worauf Feuerbach nicht mehr antworten konnte.

TB Untertürkheim – OFK Beograd Stuttgart 1:5

Beograd zeigte eine beeindruckende Offensivleistung: Nikola Lakovic erzielte in der 9. Minute das 1:0 und später auch das 3:0 (50.). Nikola Marko Sijakovic traf in der 24. und 58. Minute doppelt, bevor Nebojsa Radivoj in der 69. Minute auf 5:0 stellte. Der späte Treffer von Marvin Wolf (87.) war nur Ergebniskosmetik für Untertürkheim.

SG Weilimdorf – TV89 Zuffenhausen 7:1

Weilimdorf dominierte die Partie beinahe nach Belieben. Anton Dietzhausen eröffnete in der 44. Minute, danach rollte Angriff um Angriff auf das Tor der Gäste. Ioannis Nedos (49., 77.), Leon Üblacker (61.), Lino Glück (74.), Nikola Marinovic (80.) und Argon Gaxherri (84.) sorgten für ein klares Ergebnis. Nur Umut Yürük (62.) konnte kurz auf 3:1 verkürzen.

SV Prag Stuttgart – TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 0:0

Ein intensives, körperbetontes Spiel, in dem beide Mannschaften zwar kämpferisch überzeugten, aber im letzten Drittel die Genauigkeit vermissen ließen. Am Ende stand ein torloses, aber keineswegs langweiliges Remis.

TSV Mühlhausen/Stuttgart – SG Stuttgart West 0:0

Es blieb beim 0:0 – allerdings nicht ohne Spannung. Beide Teams hatten Phasen, in denen sie das Spiel an sich rissen, doch die Defensive dominierte über weite Strecken. Am Ende ein Unentschieden ohne Treffer.