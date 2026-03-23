SG Weilimdorf gewinnt 8:5-Wahnsinn, Stetten glänzt, Oberjesingen top

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Stuttgart/Böblingen war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
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SV Hoffeld – SV Vaihingen II 2:3
In Hoffeld bekamen die 70 Zuschauer eine hochemotionale Begegnung zu sehen, die bereits in der Anfangsphase Fahrt aufnahm. Ali Younis brachte die Hausherren in der 10. Minute in Führung, doch die Freude der Fans währte nur kurz. Nur drei Minuten später glichen die Gäste durch einen Handelfmeter von Tom Irion aus. In einem offenen Schlagabtausch drehte Nilson Jemixe die Partie in der 30. Minute zugunsten der Vaihinger Reserve, doch Hoffeld bewies Moral und kam noch vor dem Seitenwechsel durch Hans Fakner zum 2:2-Ausgleich. Die Entscheidung fiel unmittelbar nach dem Wiederanpfiff, als Marcel Kousol in der 47. Minute das 2:3 markierte. In einer hitzigen Schlussphase versuchte Hoffeld alles, verlor jedoch in der 90. Minute Daniel Ade durch eine Gelb-Rote Karte, sodass der SV Vaihingen II den knappen Vorsprung über die Zeit rettete.
MK Makedonija Stuttgart – KF Kosova Bernhausen 2:2
Eine beeindruckende Aufholjagd prägte das Geschehen auf dem Platz der MK Makedonija Stuttgart. Die Gäste aus Bernhausen präsentierten sich in der ersten Halbzeit äußerst abgeklärt und gingen durch Aron Zogaj in der 22. Minute verdient in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Artian Sylai auf 0:2, womit Kosova Bernhausen scheinbar sicher auf der Siegerstraße war. Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild jedoch grundlegend. Nikola Martic gelang in der 56. Minute der Anschlusstreffer, der der Heimmannschaft neues Leben einhauchte. In einer dramatischen Schlussphase belohnte Danilo Mihajlovic die Bemühungen der Hausherren, als er in der 89. Minute einen Foulelfmeter zum 2:2-Endstand verwandelte. Hektisch wurde es noch einmal tief in der Nachspielzeit, als der Torschütze Aron Zogaj in der 97. Minute die Rote Karte sah.
TV Kemnat – TSV Heumaden 3:0
Der TV Kemnat legte einen Start nach Maß hin, der den TSV Heumaden bereits in der ersten Spielminute kalt erwischte. David Erhardt nutzte die erste Unachtsamkeit in der gegnerischen Hintermannschaft zur frühen Führung. Kemnat blieb am Drücker und kontrollierte das Mittelfeld weitgehend, was sich in der 23. Minute auszahlte, als Liam Kovacevic auf 2:0 erhöhte. Heumaden bemühte sich in der Folge zwar um Struktur im Spielaufbau, fand aber kaum spielerische Mittel, um die sicher stehende Abwehr der Hausherren ernsthaft in Verlegenheit zu bringen. Kurz vor dem Ende der Partie machte Liam Kovacevic mit seinem zweiten Treffer in der 87. Minute alles klar und besiegelte den souveränen 3:0-Heimsieg für Kemnat.
SpVgg 1887 Möhringen – FV Germania Degerloch 2:3
In Möhringen erlebten die 150 Zuschauer ein packendes Nachbarschaftsduell, das erst in der allerletzten Minute entschieden wurde. Die Heimmannschaft schien die Partie nach einem Doppelpack von Ercan Cakir, der in der 11. und 40. Minute traf, bereits fest im Griff zu haben. Doch die Fans der Gäste schöpften noch vor der Pause Hoffnung, als Lovis Hendriks in der 42. Minute den wichtigen Anschlusstreffer markierte. Im zweiten Durchgang erhöhte Germania Degerloch spürbar den Druck und kämpfte sich leidenschaftlich zurück in die Begegnung. Emil Scheuermann gelang in der 78. Minute der viel umjubelte Ausgleich zum 2:2. Als sich alle bereits mit einer Punkteteilung abgefunden hatten, schlug Marco Mollo in der ersten Minute der Nachspielzeit zu und drehte das Spiel mit dem 2:3-Siegtreffer komplett zugunsten der Degerlocher.
TSV Rohr Stuttgart – FSV Waldebene Stuttgart Ost 0:2
Lange Zeit war die Begegnung in Rohr von taktischer Disziplin und einem zähen Ringen um die Spielkontrolle geprägt. Beide Mannschaften neutralisierten sich weitgehend im Mittelfeld, wodurch klare Torchancen über weite Strecken Mangelware blieben. Erst nach über einer Stunde Spielzeit gelang dem FSV Waldebene Stuttgart Ost der entscheidende Durchbruch, als Leon Cesarano in der 65. Minute die Führung erzielte. Rohr versuchte in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne zu werfen, um zumindest einen Zähler zu retten, doch die Defensive der Gäste agierte äußerst aufmerksam. In der 89. Minute nutzte Calogero Emanuele Immernano den sich bietenden Platz für einen Konter und markierte den 0:2-Endstand für die Gäste aus dem Stuttgarter Osten.
GFV Ermis Metanastis Stuttgart – ABV Stuttgart 3:1
Vor 47 Zuschauern feierte Ermis Metanastis einen verdienten Heimsieg, der durch ein unglückliches Missgeschick der Gäste eingeleitet wurde. Bereits in der 6. Minute unterlief Yusuf Mutlu ein Eigentor, das der Heimelf den perfekten Start bescherte. Ermis nutzte diesen psychologischen Vorteil und baute die Führung in der 31. Minute durch Alessio Martino auf 2:0 aus. Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Hausherren das spielbestimmende Team, und Grigorios Almpantis sorgte in der 61. Minute mit dem dritten Treffer für die Vorentscheidung. Den ABV-Fans blieb in der 72. Minute lediglich der Ehrentreffer durch Mario Kraft, der zum 3:1-Endstand verkürzte, was den Jubel der Heimmannschaft jedoch nicht mehr trüben konnte.
Sportfreunde Stuttgart – SpVgg Stetten/Filder 2:6
Ein torreiches Spektakel bekamen die Anwesenden bei den Sportfreunden Stuttgart geboten, wobei die Gäste aus Stetten einen Blitzstart hinlegten. Deniz Yalcin (7.) und Robin Hock mit einem Doppelschlag (9., 21.) schossen eine schnelle 0:3-Führung heraus. Mattis Amann verkürzte in der 25. Minute zwar für die Sportfreunde, doch die Hoffnungen auf eine Wende erhielten in der 53. Minute einen herben Dämpfer, als Hassan Hassoun die Gelb-Rote Karte sah. Den fälligen Foulelfmeter verwandelte Tobias Burghardt zum 1:4. Trotz Unterzahl kam die Heimelf durch Linus Becker (66.) noch einmal auf 2:4 heran, doch in der Schlussphase schraubten erneut Robin Hock mit seinem dritten Treffer (80.) und Deniz Yalcin (86.) das Ergebnis auf den deutlichen 2:6-Endstand in die Höhe.
SV Sillenbuch – KV Plieningen 3:1
In Sillenbuch entwickelte sich eine intensive Partie, die vor allem durch Strafraumszenen und eine ungewöhnlich lange Nachspielzeit geprägt war. Die Hausherren gingen in der 20. Minute durch einen verwandelten Handelfmeter in Führung. Kurz nach der Pause baute Sillenbuch den Vorsprung in der 51. Minute auf 2:0 aus und schien das Spiel unter Kontrolle zu haben. Plieningen gab sich jedoch nicht geschlagen und machte es in der 84. Minute noch einmal spannend, als Maurice Eipper ebenfalls einen Handelfmeter zum 2:1-Anschluss verwandelte. In einer extrem langen Nachspielzeit, in der die Gäste alles auf eine Karte setzten, gelang Sillenbuch in der elften Minute der Nachspielzeit der entscheidende Treffer zum 3:1-Endstand.
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Die Anwesenden in Holzgerlingen erlebten eine erste Halbzeit, die an Wildheit kaum zu übertreffen war. In einer Anfangsphase, in der die Defensivreihen beider Teams noch nach ihrer Ordnung suchten, fielen die Tore fast im Minutentakt. Marvin Özkan brachte die Gäste bereits in der 7. Minute in Führung, doch Kay Niklas Beck konterte nur drei Minuten später mit dem Ausgleich. Das muntere Scheibenschießen setzte sich fort, als Nick Röhm (15.) Oberjesingen erneut in Front brachte, woraufhin Aaron Renz (18.) postwendend das 2:2 erzielte. Ein unglückliches Eigentor von Sebastian Knespel (23.) drehte die Partie sogar kurzzeitig zugunsten der Holzgerlinger Reserve.
Doch dann begann die große Show von David Dacuk. Noch vor dem Seitenwechsel markierte er in der 38. Minute den psychologisch wichtigen Ausgleich zum 3:3. Nach der Pause übernahm Oberjesingen endgültig das Kommando und Dacuk wurde zum alles entscheidenden Akteur. Mit seinen weiteren Treffern in der 63. und 70. Minute schraubte er das Ergebnis in die Höhe, unterbrochen nur durch ein Tor von Muhammed Uyar, der ebenfalls in der 70. Minute erfolgreich war. Den Schlusspunkt unter diesen denkwürdigen Nachmittag setzte Dacuk in der 89. Minute mit seinem vierten Treffer des Tages zum 3:7-Endstand.
Lange Zeit sah es in Maichingen nach einer Überraschung für die Gäste aus Gültstein aus. In einer Begegnung, die von intensiven Zweikämpfen im Mittelfeld geprägt war, suchten beide Mannschaften lange nach der entscheidenden Lücke. Diese fand schließlich Yusuf Sillah in der 59. Minute, als er den TV Gültstein verdient in Führung brachte. Maichingen wirkte kurzzeitig geschockt, bewies aber in der Schlussphase eine beeindruckende Moral und drehte die Partie innerhalb kurzer Zeit komplett.
Der Wendepunkt der Begegnung war die 69. Minute, als Bugra Taskin einen Foulelfmeter sicher zum Ausgleich verwandelte. Dieser Treffer wirkte wie ein Signal für die Hausherren, die nun ihre offensive Wucht voll entfalteten. Nur drei Minuten später brachte Abdoul Goffar Tchagbele Maichingen erstmals in Führung und legte in der 81. Minute mit seinem zweiten Tor zum 3:1 nach. Gültstein warf in den Schlussminuten noch einmal alles nach vorne, wurde aber in der 90. Minute durch Emin Özkan eiskalt ausgekontert, der den 4:1-Endstand besiegelte.
In Kuppingen entwickelte sich ein Spiel, in dem die Gäste aus Aidlingen durch eine reife Spielanlage und hohe Effizienz überzeugten. Während die Hausherren zwar bemüht waren, das Spiel aufzuziehen, fanden sie kaum spielerische Mittel gegen den stabilen und taktisch klug agierenden Abwehrverbund der Spielvereinigung. Aidlingen wartete geduldig auf Konterchancen und nutzte eine solche in der 31. Minute durch Johannes Rott zur Führung.
Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild kaum: Kuppingen rannte an, doch die entscheidenden Akzente setzten die Gäste. In der 61. Minute war Micha Beck zur Stelle und erhöhte auf 0:2, was den Widerstand der Heimelf sichtlich brach. In der verbleibenden halben Stunde verteidigte Aidlingen den Vorsprung.
In einer hochemotionalen, aber torlosen Begegnung in Nebringen dominierten die Defensivreihen das Geschehen auf dem Platz. Beide Mannschaften legten ihren Fokus von Beginn an auf eine kompakte Grundordnung und vermieden jegliches Risiko im Spielaufbau. Es entwickelte sich ein klassisches Abnutzungsduell im Mittelfeld, bei dem um jeden Zentimeter Boden leidenschaftlich gekämpft wurde. Obwohl beide Teams in der Schlussphase versuchten, den entscheidenden Punch zu setzen, fehlte in den Strafräumen die letzte Präzision und Durchschlagskraft. So blieb es am Ende bei einer Punkteteilung, mit der beide Mannschaften aufgrund ihrer stabilen Defensivleistung wohl leben können.
Der VfL Sindelfingen II entführte in einer bis zur letzten Sekunde spannenden Partie drei Punkte aus Waldenbuch. Die Gäste agierten in der ersten Halbzeit sehr abgeklärt und gingen in der 29. Minute durch Ahmet Yasin Ünal in Führung. Waldenbuch investierte zwar viel Energie in die Offensivbemühungen, biss sich jedoch immer wieder an der gut organisierten Sindelfinger Hintermannschaft die Zähne aus.
Als Alban Muji in der 58. Minute auf 0:2 erhöhte, schien die Begegnung bereits entschieden zu sein. Doch Waldenbuch gab sich nicht auf und startete eine leidenschaftliche Schlussoffensive. Der Anschlusstreffer durch Burhan Öztürk in der 72. Minute hauchte den Hausherren neues Leben ein und sorgte für eine hochemotionale Schlussphase. Trotz eines unermüdlichen Anrennens in den letzten Minuten gelang Waldenbuch jedoch nicht mehr der Ausgleichstreffer, sodass die Sindelfinger Reserve den knappen Sieg über die Zeit rettete.
In Altdorf feierten die Hausherren einen souveränen Heimsieg, der zu keinem Zeitpunkt ernsthaft gefährdet schien. Der TV Altdorf übernahm von Beginn an die Spielkontrolle und drückte die Gäste aus Schönaich tief in deren eigene Hälfte. Die Belohnung für den hohen Aufwand folgte in der 30. Minute, als Paul Ruthardt zur verdienten Führung traf. Schönaich bemühte sich in der Folge zwar um Entlastung, konnte aber offensiv kaum Akzente setzen.
In der zweiten Halbzeit blieb Altdorf geduldig und suchte konsequent die Entscheidung. Diese fiel schließlich in der 74. Minute durch Fatih Colak, der den Vorsprung auf 2:0 ausbaute. Den Schlusspunkt unter eine konzentrierte Mannschaftsleistung setzte Luca Zipperer in der 83. Minute mit dem Treffer zum 3:0-Endstand. Altdorf präsentierte sich an diesem Tag als die spielstärkere Elf und behielt die Punkte hochverdient im heimischen Stadion.
Eine deutliche Angelegenheit war die Begegnung in Herrenberg, in der die Hausherren ihre offensive Klasse eindrucksvoll unter Beweis stellten. Can Miftar eröffnete den Torreigen bereits in der 15. Minute. Zwar kam Deufringen durch einen verwandelten Handelfmeter von Oliver Ries in der 23. Minute kurzzeitig zum Ausgleich, doch Herrenberg antwortete prompt. Erneut Can Miftar (31.) und Noah Lukic (36.) sorgten noch vor der Pause für eine komfortable Führung.
Nach dem Seitenwechsel kontrollierte der Türkische SV das Geschehen nach Belieben. Oguz Yüksel (62.) und Ömer Kilic (65.) erhöhten innerhalb weniger Minuten auf 5:1 und nahmen den Gästen damit jegliche Hoffnung auf eine Rückkehr in die Partie. Den krönenden Abschluss eines für ihn herausragenden Tages feierte Can Miftar in der 87. Minute, als er mit seinem dritten Treffer den 6:1-Endstand perfekt machte und damit seine Mannschaft zum verdienten Sieg führte.
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