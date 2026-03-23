 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

SG Weilimdorf gewinnt 8:5-Wahnsinn, Stetten glänzt, Oberjesingen top

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Stuttgart/Böblingen los?

von red · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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KL A1 Stuttgar/Böbl.
KL A2 Stuttgar/Böbl.
KL A3 Stuttgar/Böbl.
Türk. SV Hbg
Oberjesingen

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Stuttgart/Böblingen war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Kreisliga A1:

Türkspor Stuttgart – SSV Zuffenhausen 5:1

Die Begegnung bei Türkspor Stuttgart wurde zu einer beeindruckenden Machtdemonstration, die untrennbar mit einer außergewöhnlichen Einzelleistung verbunden war. Zunächst erwischten jedoch die Gäste des SSV Zuffenhausen den besseren Start und gingen in der 27. Minute durch Dennis Klose mit 0:1 in Führung. Doch dann schlug die Stunde von Shkemb Miftari, der die Partie fast im Alleingang zu Gunsten der Hausherren drehte. In der 34. Minute markierte er den wichtigen Ausgleichstreffer zum 1:1, bevor er unmittelbar nach dem Seitenwechsel in der 48. Minute die Nerven behielt und einen Foulelfmeter sicher zur Führung verwandelte. Miftari blieb in einem wahren Rausch und baute den Vorsprung durch zwei weitere Treffer in der 51. und 63. Minute auf 4:1 aus. Den endgültigen Schlusspunkt unter diese einseitige zweite Halbzeit setzte Enes Korkmaz in der 90. Minute mit dem Tor zum 5:1-Endstand.

OFK Beograd Stuttgart – SV Prag Stuttgart 2:1

Vor 120 Zuschauern entwickelte sich eine hochemotionale Begegnung, die vor allem von der Spannung in der zweiten Halbzeit lebte. Die Hausherren gingen nach 18 Minuten in Führung, als Nikola Lakovic einen Handelfmeter souverän zum 1:0 im Netz unterbrachte. Mit diesem knappen Vorsprung ging es auch in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel peitschten die mitgereisten Fans den SV Prag Stuttgart leidenschaftlich nach vorne, was in der 50. Minute durch den Ausgleichstreffer von Otis Raiser belohnt wurde. Die Freude der Gäste währte jedoch nur Sekunden, da Phil Schmidt bereits in der 52. Minute die passende Antwort parat hatte und den 2:1-Siegtreffer für Beograd markierte. In der verbleibenden Spielzeit verteidigte die Heimelf den knappen Vorsprung mit viel Herzblut gegen die unermüdlich anrennenden Prager.

TB Untertürkheim – TSV Mühlhausen/Stuttgart 0:4

In Untertürkheim herrschten bereits nach einer knappen halben Stunde klare Verhältnisse, da die Gäste vom TSV Mühlhausen/Stuttgart eine beeindruckende offensive Effektivität an den Tag legten. Lorik Bytyci eröffnete den Torreigen in der 10. Minute und legte bereits in der 21. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 0:2 nach. Die Heimmannschaft fand in dieser Phase kaum Mittel gegen die Angriffslust der Gäste, die durch Moritz Parzer in der 24. Minute auf 0:3 erhöhten. Als Daniel Gonzalez bereits in der 32. Minute das vierte Tor nachlegte, war der Widerstand der Hausherren endgültig gebrochen. In der restlichen Spielzeit kontrollierte Mühlhausen das Geschehen nach Belieben und verwaltete das Ergebnis souverän, während Untertürkheim um defensive Stabilität bemüht war.

TV89 Zuffenhausen – Sportvg Feuerbach 3:2

Die Anwesenden in Zuffenhausen erlebten eine dramatische Aufholjagd, die erst in der allerletzten Sekunde der Nachspielzeit ihren Höhepunkt fand. Die Sportvg Feuerbach erwischte einen hervorragenden Start und ging durch Eric Gursch in der 7. Minute früh in Führung. Als Marin Pranjic kurz nach der Pause in der 52. Minute auf 0:2 erhöhte, sah alles nach einem ungefährdeten Auswärtssieg aus. Doch der TV89 Zuffenhausen bewies eine enorme Moral und kam durch Marwan Moutot in der 71. Minute zum wichtigen Anschlusstreffer. In einer nervenaufreibenden Schlussphase behielt Anil Ilkhan in der 88. Minute vom Punkt die Nerven und verwandelte einen Handelfmeter zum viel umjubelten Ausgleich. Tief in der Nachspielzeit, in der 95. Minute, krönte Erdem Erarslan die Bemühungen der Hausherren schließlich mit dem Siegtreffer zum 3:2.

TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 – SportKultur Stuttgart 3:2

Das Aufeinandertreffen in Münster lockte 120 Zuschauer an, die eine abwechslungsreiche und bis zum Ende spannende Partie sahen. Kurz vor dem Pausentee brachte Ahmet Celikkaya in der 44. Minute die Gäste der SportKultur Stuttgart in Führung. Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff schlug die TSVgg jedoch zurück, als Rifki Djelassi in der 47. Minute den Ausgleich markierte. Mate Herceg drehte die Begegnung in der 66. Minute schließlich zugunsten der Hausherren, doch die Fans der Gäste durften in der 81. Minute über den späten Ausgleich durch Elias Tweneboa jubeln. Die Entscheidung fiel jedoch nur zwei Minuten später, als Schauki Djelassi in der 83. Minute zum 3:2-Endstand traf und den Heimsieg in einer hektischen Schlussphase unter Dach und Fach brachte.

TV Zazenhausen – TSV Weilimdorf II 5:2

Vor 125 Zuschauern bot die Partie in Zazenhausen bereits in den ersten Augenblicken eine enorme Ereignisdichte. In der 2. Minute scheiterte Weilimdorfs Denis Windhager zunächst mit einem Foulelfmeter an Torwart Johann Renner, konnte den Abpraller jedoch zur 0:1-Führung verwerten. In der 19. Minute sah Andreas Moderau nach einer Notbremse die Rote Karte, was die Statik des Spiels grundlegend veränderte. Sören Frank (21.), Marvin Kellner (35.) und Fidan Ademaj (44.) nutzten die Überzahl noch vor der Pause aus und drehten das Ergebnis auf 3:1. Unmittelbar nach dem Wechsel verkürzte Fatih Mert in der 46. Minute zwar auf 3:2, doch Yahya Junaid Khalid Wandawi stellte in der 47. Minute postwendend den alten Abstand wieder her. Ein unglückliches Eigentor von Max Hoffmann besiegelte in der 56. Minute den 5:2-Endstand, den die Fans der Heimmannschaft ausgiebig feierten.

SG Stuttgart West – SC Stammheim 2:4

In einer torreichen Begegnung setzte sich der SC Stammheim bei der SG Stuttgart West durch eine hohe Kaltschnäuzigkeit im Abschluss durch. Nikitas Skordoulis brachte die Gäste in der 27. Minute in Führung, bevor Silvio Tsiapi kurz vor der Halbzeit in der 44. Minute auf 0:2 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel blieb Stammheim am Drücker und baute den Vorsprung durch den zweiten Treffer von Nikitas Skordoulis in der 54. Minute weiter aus. Alexander Schönfelder markierte in der 68. Minute schließlich das 0:4, womit die Partie vorzeitig entschieden schien. Die Hausherren bewiesen in der Schlussphase jedoch eine gute Moral und verkürzten durch Denis Schmidt in der 76. Minute sowie Andreas Papp in der 83. Minute noch auf 2:4, was am verdienten Auswärtssieg der Gäste jedoch nichts mehr änderte.

SG Weilimdorf – TSV Uhlbach 8:5

Ein geschichtsträchtiges Torfestival bekamen die Anwesenden in Weilimdorf zu sehen, bei dem insgesamt dreizehn Treffer fielen und jede taktische Ordnung zeitweise verloren ging. Die SG Weilimdorf überrollte den TSV Uhlbach in der Anfangsphase förmlich durch Tore von Kilian Bruckner (6., 26.) und Argon Gaxherri (12., 24.) und führte bereits nach weniger als einer halben Stunde mit 4:0. Uhlbach gab sich jedoch zu keinem Zeitpunkt auf und kämpfte sich durch Malte Sponer (30.), Marc Kevin Thöne (54.) und Shawn Travis Ogayo (56.) tatsächlich auf 4:3 heran. In einem völlig offenen Schlagabtausch legten Niklas Janik (60.) und Anton Dietzhausen (66.) für Weilimdorf nach, während Ogayo in der 71. Minute erneut verkürzte. Maxime Legrand baute die Führung in der 75. Minute auf 7:4 aus, doch Uhlbach kam durch Joshua Menger (83.) abermals heran. Den endgültigen Schlusspunkt setzte Martin Schdanowitsch in der 90. Minute zum 8:5-Endstand in dieser außergewöhnlichen Partie.

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Kreisliga A2:

SV Hoffeld – SV Vaihingen II 2:3

In Hoffeld bekamen die 70 Zuschauer eine hochemotionale Begegnung zu sehen, die bereits in der Anfangsphase Fahrt aufnahm. Ali Younis brachte die Hausherren in der 10. Minute in Führung, doch die Freude der Fans währte nur kurz. Nur drei Minuten später glichen die Gäste durch einen Handelfmeter von Tom Irion aus. In einem offenen Schlagabtausch drehte Nilson Jemixe die Partie in der 30. Minute zugunsten der Vaihinger Reserve, doch Hoffeld bewies Moral und kam noch vor dem Seitenwechsel durch Hans Fakner zum 2:2-Ausgleich. Die Entscheidung fiel unmittelbar nach dem Wiederanpfiff, als Marcel Kousol in der 47. Minute das 2:3 markierte. In einer hitzigen Schlussphase versuchte Hoffeld alles, verlor jedoch in der 90. Minute Daniel Ade durch eine Gelb-Rote Karte, sodass der SV Vaihingen II den knappen Vorsprung über die Zeit rettete.

MK Makedonija Stuttgart – KF Kosova Bernhausen 2:2

Eine beeindruckende Aufholjagd prägte das Geschehen auf dem Platz der MK Makedonija Stuttgart. Die Gäste aus Bernhausen präsentierten sich in der ersten Halbzeit äußerst abgeklärt und gingen durch Aron Zogaj in der 22. Minute verdient in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Artian Sylai auf 0:2, womit Kosova Bernhausen scheinbar sicher auf der Siegerstraße war. Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild jedoch grundlegend. Nikola Martic gelang in der 56. Minute der Anschlusstreffer, der der Heimmannschaft neues Leben einhauchte. In einer dramatischen Schlussphase belohnte Danilo Mihajlovic die Bemühungen der Hausherren, als er in der 89. Minute einen Foulelfmeter zum 2:2-Endstand verwandelte. Hektisch wurde es noch einmal tief in der Nachspielzeit, als der Torschütze Aron Zogaj in der 97. Minute die Rote Karte sah.

TV Kemnat – TSV Heumaden 3:0

Der TV Kemnat legte einen Start nach Maß hin, der den TSV Heumaden bereits in der ersten Spielminute kalt erwischte. David Erhardt nutzte die erste Unachtsamkeit in der gegnerischen Hintermannschaft zur frühen Führung. Kemnat blieb am Drücker und kontrollierte das Mittelfeld weitgehend, was sich in der 23. Minute auszahlte, als Liam Kovacevic auf 2:0 erhöhte. Heumaden bemühte sich in der Folge zwar um Struktur im Spielaufbau, fand aber kaum spielerische Mittel, um die sicher stehende Abwehr der Hausherren ernsthaft in Verlegenheit zu bringen. Kurz vor dem Ende der Partie machte Liam Kovacevic mit seinem zweiten Treffer in der 87. Minute alles klar und besiegelte den souveränen 3:0-Heimsieg für Kemnat.

SpVgg 1887 Möhringen – FV Germania Degerloch 2:3

In Möhringen erlebten die 150 Zuschauer ein packendes Nachbarschaftsduell, das erst in der allerletzten Minute entschieden wurde. Die Heimmannschaft schien die Partie nach einem Doppelpack von Ercan Cakir, der in der 11. und 40. Minute traf, bereits fest im Griff zu haben. Doch die Fans der Gäste schöpften noch vor der Pause Hoffnung, als Lovis Hendriks in der 42. Minute den wichtigen Anschlusstreffer markierte. Im zweiten Durchgang erhöhte Germania Degerloch spürbar den Druck und kämpfte sich leidenschaftlich zurück in die Begegnung. Emil Scheuermann gelang in der 78. Minute der viel umjubelte Ausgleich zum 2:2. Als sich alle bereits mit einer Punkteteilung abgefunden hatten, schlug Marco Mollo in der ersten Minute der Nachspielzeit zu und drehte das Spiel mit dem 2:3-Siegtreffer komplett zugunsten der Degerlocher.

TSV Rohr Stuttgart – FSV Waldebene Stuttgart Ost 0:2

Lange Zeit war die Begegnung in Rohr von taktischer Disziplin und einem zähen Ringen um die Spielkontrolle geprägt. Beide Mannschaften neutralisierten sich weitgehend im Mittelfeld, wodurch klare Torchancen über weite Strecken Mangelware blieben. Erst nach über einer Stunde Spielzeit gelang dem FSV Waldebene Stuttgart Ost der entscheidende Durchbruch, als Leon Cesarano in der 65. Minute die Führung erzielte. Rohr versuchte in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne zu werfen, um zumindest einen Zähler zu retten, doch die Defensive der Gäste agierte äußerst aufmerksam. In der 89. Minute nutzte Calogero Emanuele Immernano den sich bietenden Platz für einen Konter und markierte den 0:2-Endstand für die Gäste aus dem Stuttgarter Osten.

GFV Ermis Metanastis Stuttgart – ABV Stuttgart 3:1

Vor 47 Zuschauern feierte Ermis Metanastis einen verdienten Heimsieg, der durch ein unglückliches Missgeschick der Gäste eingeleitet wurde. Bereits in der 6. Minute unterlief Yusuf Mutlu ein Eigentor, das der Heimelf den perfekten Start bescherte. Ermis nutzte diesen psychologischen Vorteil und baute die Führung in der 31. Minute durch Alessio Martino auf 2:0 aus. Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Hausherren das spielbestimmende Team, und Grigorios Almpantis sorgte in der 61. Minute mit dem dritten Treffer für die Vorentscheidung. Den ABV-Fans blieb in der 72. Minute lediglich der Ehrentreffer durch Mario Kraft, der zum 3:1-Endstand verkürzte, was den Jubel der Heimmannschaft jedoch nicht mehr trüben konnte.

Sportfreunde Stuttgart – SpVgg Stetten/Filder 2:6

Ein torreiches Spektakel bekamen die Anwesenden bei den Sportfreunden Stuttgart geboten, wobei die Gäste aus Stetten einen Blitzstart hinlegten. Deniz Yalcin (7.) und Robin Hock mit einem Doppelschlag (9., 21.) schossen eine schnelle 0:3-Führung heraus. Mattis Amann verkürzte in der 25. Minute zwar für die Sportfreunde, doch die Hoffnungen auf eine Wende erhielten in der 53. Minute einen herben Dämpfer, als Hassan Hassoun die Gelb-Rote Karte sah. Den fälligen Foulelfmeter verwandelte Tobias Burghardt zum 1:4. Trotz Unterzahl kam die Heimelf durch Linus Becker (66.) noch einmal auf 2:4 heran, doch in der Schlussphase schraubten erneut Robin Hock mit seinem dritten Treffer (80.) und Deniz Yalcin (86.) das Ergebnis auf den deutlichen 2:6-Endstand in die Höhe.

SV Sillenbuch – KV Plieningen 3:1

In Sillenbuch entwickelte sich eine intensive Partie, die vor allem durch Strafraumszenen und eine ungewöhnlich lange Nachspielzeit geprägt war. Die Hausherren gingen in der 20. Minute durch einen verwandelten Handelfmeter in Führung. Kurz nach der Pause baute Sillenbuch den Vorsprung in der 51. Minute auf 2:0 aus und schien das Spiel unter Kontrolle zu haben. Plieningen gab sich jedoch nicht geschlagen und machte es in der 84. Minute noch einmal spannend, als Maurice Eipper ebenfalls einen Handelfmeter zum 2:1-Anschluss verwandelte. In einer extrem langen Nachspielzeit, in der die Gäste alles auf eine Karte setzten, gelang Sillenbuch in der elften Minute der Nachspielzeit der entscheidende Treffer zum 3:1-Endstand.

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Kreisliga A3:

Spvgg. Holzgerlingen II – SV Oberjesingen 3:7

Die Anwesenden in Holzgerlingen erlebten eine erste Halbzeit, die an Wildheit kaum zu übertreffen war. In einer Anfangsphase, in der die Defensivreihen beider Teams noch nach ihrer Ordnung suchten, fielen die Tore fast im Minutentakt. Marvin Özkan brachte die Gäste bereits in der 7. Minute in Führung, doch Kay Niklas Beck konterte nur drei Minuten später mit dem Ausgleich. Das muntere Scheibenschießen setzte sich fort, als Nick Röhm (15.) Oberjesingen erneut in Front brachte, woraufhin Aaron Renz (18.) postwendend das 2:2 erzielte. Ein unglückliches Eigentor von Sebastian Knespel (23.) drehte die Partie sogar kurzzeitig zugunsten der Holzgerlinger Reserve.

Doch dann begann die große Show von David Dacuk. Noch vor dem Seitenwechsel markierte er in der 38. Minute den psychologisch wichtigen Ausgleich zum 3:3. Nach der Pause übernahm Oberjesingen endgültig das Kommando und Dacuk wurde zum alles entscheidenden Akteur. Mit seinen weiteren Treffern in der 63. und 70. Minute schraubte er das Ergebnis in die Höhe, unterbrochen nur durch ein Tor von Muhammed Uyar, der ebenfalls in der 70. Minute erfolgreich war. Den Schlusspunkt unter diesen denkwürdigen Nachmittag setzte Dacuk in der 89. Minute mit seinem vierten Treffer des Tages zum 3:7-Endstand.

GSV Maichingen II – TV Gültstein 4:1

Lange Zeit sah es in Maichingen nach einer Überraschung für die Gäste aus Gültstein aus. In einer Begegnung, die von intensiven Zweikämpfen im Mittelfeld geprägt war, suchten beide Mannschaften lange nach der entscheidenden Lücke. Diese fand schließlich Yusuf Sillah in der 59. Minute, als er den TV Gültstein verdient in Führung brachte. Maichingen wirkte kurzzeitig geschockt, bewies aber in der Schlussphase eine beeindruckende Moral und drehte die Partie innerhalb kurzer Zeit komplett.

Der Wendepunkt der Begegnung war die 69. Minute, als Bugra Taskin einen Foulelfmeter sicher zum Ausgleich verwandelte. Dieser Treffer wirkte wie ein Signal für die Hausherren, die nun ihre offensive Wucht voll entfalteten. Nur drei Minuten später brachte Abdoul Goffar Tchagbele Maichingen erstmals in Führung und legte in der 81. Minute mit seinem zweiten Tor zum 3:1 nach. Gültstein warf in den Schlussminuten noch einmal alles nach vorne, wurde aber in der 90. Minute durch Emin Özkan eiskalt ausgekontert, der den 4:1-Endstand besiegelte.

TSV Kuppingen – Spvgg Aidlingen 0:2

In Kuppingen entwickelte sich ein Spiel, in dem die Gäste aus Aidlingen durch eine reife Spielanlage und hohe Effizienz überzeugten. Während die Hausherren zwar bemüht waren, das Spiel aufzuziehen, fanden sie kaum spielerische Mittel gegen den stabilen und taktisch klug agierenden Abwehrverbund der Spielvereinigung. Aidlingen wartete geduldig auf Konterchancen und nutzte eine solche in der 31. Minute durch Johannes Rott zur Führung.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild kaum: Kuppingen rannte an, doch die entscheidenden Akzente setzten die Gäste. In der 61. Minute war Micha Beck zur Stelle und erhöhte auf 0:2, was den Widerstand der Heimelf sichtlich brach. In der verbleibenden halben Stunde verteidigte Aidlingen den Vorsprung.

TV Nebringen – SV Böblingen II 0:0

In einer hochemotionalen, aber torlosen Begegnung in Nebringen dominierten die Defensivreihen das Geschehen auf dem Platz. Beide Mannschaften legten ihren Fokus von Beginn an auf eine kompakte Grundordnung und vermieden jegliches Risiko im Spielaufbau. Es entwickelte sich ein klassisches Abnutzungsduell im Mittelfeld, bei dem um jeden Zentimeter Boden leidenschaftlich gekämpft wurde. Obwohl beide Teams in der Schlussphase versuchten, den entscheidenden Punch zu setzen, fehlte in den Strafräumen die letzte Präzision und Durchschlagskraft. So blieb es am Ende bei einer Punkteteilung, mit der beide Mannschaften aufgrund ihrer stabilen Defensivleistung wohl leben können.

TSV Waldenbuch – VfL Sindelfingen II 1:2

Der VfL Sindelfingen II entführte in einer bis zur letzten Sekunde spannenden Partie drei Punkte aus Waldenbuch. Die Gäste agierten in der ersten Halbzeit sehr abgeklärt und gingen in der 29. Minute durch Ahmet Yasin Ünal in Führung. Waldenbuch investierte zwar viel Energie in die Offensivbemühungen, biss sich jedoch immer wieder an der gut organisierten Sindelfinger Hintermannschaft die Zähne aus.

Als Alban Muji in der 58. Minute auf 0:2 erhöhte, schien die Begegnung bereits entschieden zu sein. Doch Waldenbuch gab sich nicht auf und startete eine leidenschaftliche Schlussoffensive. Der Anschlusstreffer durch Burhan Öztürk in der 72. Minute hauchte den Hausherren neues Leben ein und sorgte für eine hochemotionale Schlussphase. Trotz eines unermüdlichen Anrennens in den letzten Minuten gelang Waldenbuch jedoch nicht mehr der Ausgleichstreffer, sodass die Sindelfinger Reserve den knappen Sieg über die Zeit rettete.

TV Altdorf – TSV Schönaich 3:0

In Altdorf feierten die Hausherren einen souveränen Heimsieg, der zu keinem Zeitpunkt ernsthaft gefährdet schien. Der TV Altdorf übernahm von Beginn an die Spielkontrolle und drückte die Gäste aus Schönaich tief in deren eigene Hälfte. Die Belohnung für den hohen Aufwand folgte in der 30. Minute, als Paul Ruthardt zur verdienten Führung traf. Schönaich bemühte sich in der Folge zwar um Entlastung, konnte aber offensiv kaum Akzente setzen.

In der zweiten Halbzeit blieb Altdorf geduldig und suchte konsequent die Entscheidung. Diese fiel schließlich in der 74. Minute durch Fatih Colak, der den Vorsprung auf 2:0 ausbaute. Den Schlusspunkt unter eine konzentrierte Mannschaftsleistung setzte Luca Zipperer in der 83. Minute mit dem Treffer zum 3:0-Endstand. Altdorf präsentierte sich an diesem Tag als die spielstärkere Elf und behielt die Punkte hochverdient im heimischen Stadion.

Türk. SV Herrenberg – FSV Deufringen 6:1

Eine deutliche Angelegenheit war die Begegnung in Herrenberg, in der die Hausherren ihre offensive Klasse eindrucksvoll unter Beweis stellten. Can Miftar eröffnete den Torreigen bereits in der 15. Minute. Zwar kam Deufringen durch einen verwandelten Handelfmeter von Oliver Ries in der 23. Minute kurzzeitig zum Ausgleich, doch Herrenberg antwortete prompt. Erneut Can Miftar (31.) und Noah Lukic (36.) sorgten noch vor der Pause für eine komfortable Führung.

Nach dem Seitenwechsel kontrollierte der Türkische SV das Geschehen nach Belieben. Oguz Yüksel (62.) und Ömer Kilic (65.) erhöhten innerhalb weniger Minuten auf 5:1 und nahmen den Gästen damit jegliche Hoffnung auf eine Rückkehr in die Partie. Den krönenden Abschluss eines für ihn herausragenden Tages feierte Can Miftar in der 87. Minute, als er mit seinem dritten Treffer den 6:1-Endstand perfekt machte und damit seine Mannschaft zum verdienten Sieg führte.

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