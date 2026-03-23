SG Weilimdorf gewinnt 8:5-Wahnsinn, Stetten glänzt, Oberjesingen top

Türkspor Stuttgart – SSV Zuffenhausen 5:1

Die Begegnung bei Türkspor Stuttgart wurde zu einer beeindruckenden Machtdemonstration, die untrennbar mit einer außergewöhnlichen Einzelleistung verbunden war. Zunächst erwischten jedoch die Gäste des SSV Zuffenhausen den besseren Start und gingen in der 27. Minute durch Dennis Klose mit 0:1 in Führung. Doch dann schlug die Stunde von Shkemb Miftari, der die Partie fast im Alleingang zu Gunsten der Hausherren drehte. In der 34. Minute markierte er den wichtigen Ausgleichstreffer zum 1:1, bevor er unmittelbar nach dem Seitenwechsel in der 48. Minute die Nerven behielt und einen Foulelfmeter sicher zur Führung verwandelte. Miftari blieb in einem wahren Rausch und baute den Vorsprung durch zwei weitere Treffer in der 51. und 63. Minute auf 4:1 aus. Den endgültigen Schlusspunkt unter diese einseitige zweite Halbzeit setzte Enes Korkmaz in der 90. Minute mit dem Tor zum 5:1-Endstand.

OFK Beograd Stuttgart – SV Prag Stuttgart 2:1

Vor 120 Zuschauern entwickelte sich eine hochemotionale Begegnung, die vor allem von der Spannung in der zweiten Halbzeit lebte. Die Hausherren gingen nach 18 Minuten in Führung, als Nikola Lakovic einen Handelfmeter souverän zum 1:0 im Netz unterbrachte. Mit diesem knappen Vorsprung ging es auch in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel peitschten die mitgereisten Fans den SV Prag Stuttgart leidenschaftlich nach vorne, was in der 50. Minute durch den Ausgleichstreffer von Otis Raiser belohnt wurde. Die Freude der Gäste währte jedoch nur Sekunden, da Phil Schmidt bereits in der 52. Minute die passende Antwort parat hatte und den 2:1-Siegtreffer für Beograd markierte. In der verbleibenden Spielzeit verteidigte die Heimelf den knappen Vorsprung mit viel Herzblut gegen die unermüdlich anrennenden Prager.

TB Untertürkheim – TSV Mühlhausen/Stuttgart 0:4

In Untertürkheim herrschten bereits nach einer knappen halben Stunde klare Verhältnisse, da die Gäste vom TSV Mühlhausen/Stuttgart eine beeindruckende offensive Effektivität an den Tag legten. Lorik Bytyci eröffnete den Torreigen in der 10. Minute und legte bereits in der 21. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 0:2 nach. Die Heimmannschaft fand in dieser Phase kaum Mittel gegen die Angriffslust der Gäste, die durch Moritz Parzer in der 24. Minute auf 0:3 erhöhten. Als Daniel Gonzalez bereits in der 32. Minute das vierte Tor nachlegte, war der Widerstand der Hausherren endgültig gebrochen. In der restlichen Spielzeit kontrollierte Mühlhausen das Geschehen nach Belieben und verwaltete das Ergebnis souverän, während Untertürkheim um defensive Stabilität bemüht war.

TV89 Zuffenhausen – Sportvg Feuerbach 3:2

Die Anwesenden in Zuffenhausen erlebten eine dramatische Aufholjagd, die erst in der allerletzten Sekunde der Nachspielzeit ihren Höhepunkt fand. Die Sportvg Feuerbach erwischte einen hervorragenden Start und ging durch Eric Gursch in der 7. Minute früh in Führung. Als Marin Pranjic kurz nach der Pause in der 52. Minute auf 0:2 erhöhte, sah alles nach einem ungefährdeten Auswärtssieg aus. Doch der TV89 Zuffenhausen bewies eine enorme Moral und kam durch Marwan Moutot in der 71. Minute zum wichtigen Anschlusstreffer. In einer nervenaufreibenden Schlussphase behielt Anil Ilkhan in der 88. Minute vom Punkt die Nerven und verwandelte einen Handelfmeter zum viel umjubelten Ausgleich. Tief in der Nachspielzeit, in der 95. Minute, krönte Erdem Erarslan die Bemühungen der Hausherren schließlich mit dem Siegtreffer zum 3:2.

TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 – SportKultur Stuttgart 3:2

Das Aufeinandertreffen in Münster lockte 120 Zuschauer an, die eine abwechslungsreiche und bis zum Ende spannende Partie sahen. Kurz vor dem Pausentee brachte Ahmet Celikkaya in der 44. Minute die Gäste der SportKultur Stuttgart in Führung. Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff schlug die TSVgg jedoch zurück, als Rifki Djelassi in der 47. Minute den Ausgleich markierte. Mate Herceg drehte die Begegnung in der 66. Minute schließlich zugunsten der Hausherren, doch die Fans der Gäste durften in der 81. Minute über den späten Ausgleich durch Elias Tweneboa jubeln. Die Entscheidung fiel jedoch nur zwei Minuten später, als Schauki Djelassi in der 83. Minute zum 3:2-Endstand traf und den Heimsieg in einer hektischen Schlussphase unter Dach und Fach brachte.

TV Zazenhausen – TSV Weilimdorf II 5:2

Vor 125 Zuschauern bot die Partie in Zazenhausen bereits in den ersten Augenblicken eine enorme Ereignisdichte. In der 2. Minute scheiterte Weilimdorfs Denis Windhager zunächst mit einem Foulelfmeter an Torwart Johann Renner, konnte den Abpraller jedoch zur 0:1-Führung verwerten. In der 19. Minute sah Andreas Moderau nach einer Notbremse die Rote Karte, was die Statik des Spiels grundlegend veränderte. Sören Frank (21.), Marvin Kellner (35.) und Fidan Ademaj (44.) nutzten die Überzahl noch vor der Pause aus und drehten das Ergebnis auf 3:1. Unmittelbar nach dem Wechsel verkürzte Fatih Mert in der 46. Minute zwar auf 3:2, doch Yahya Junaid Khalid Wandawi stellte in der 47. Minute postwendend den alten Abstand wieder her. Ein unglückliches Eigentor von Max Hoffmann besiegelte in der 56. Minute den 5:2-Endstand, den die Fans der Heimmannschaft ausgiebig feierten.

SG Stuttgart West – SC Stammheim 2:4

In einer torreichen Begegnung setzte sich der SC Stammheim bei der SG Stuttgart West durch eine hohe Kaltschnäuzigkeit im Abschluss durch. Nikitas Skordoulis brachte die Gäste in der 27. Minute in Führung, bevor Silvio Tsiapi kurz vor der Halbzeit in der 44. Minute auf 0:2 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel blieb Stammheim am Drücker und baute den Vorsprung durch den zweiten Treffer von Nikitas Skordoulis in der 54. Minute weiter aus. Alexander Schönfelder markierte in der 68. Minute schließlich das 0:4, womit die Partie vorzeitig entschieden schien. Die Hausherren bewiesen in der Schlussphase jedoch eine gute Moral und verkürzten durch Denis Schmidt in der 76. Minute sowie Andreas Papp in der 83. Minute noch auf 2:4, was am verdienten Auswärtssieg der Gäste jedoch nichts mehr änderte.

SG Weilimdorf – TSV Uhlbach 8:5

Ein geschichtsträchtiges Torfestival bekamen die Anwesenden in Weilimdorf zu sehen, bei dem insgesamt dreizehn Treffer fielen und jede taktische Ordnung zeitweise verloren ging. Die SG Weilimdorf überrollte den TSV Uhlbach in der Anfangsphase förmlich durch Tore von Kilian Bruckner (6., 26.) und Argon Gaxherri (12., 24.) und führte bereits nach weniger als einer halben Stunde mit 4:0. Uhlbach gab sich jedoch zu keinem Zeitpunkt auf und kämpfte sich durch Malte Sponer (30.), Marc Kevin Thöne (54.) und Shawn Travis Ogayo (56.) tatsächlich auf 4:3 heran. In einem völlig offenen Schlagabtausch legten Niklas Janik (60.) und Anton Dietzhausen (66.) für Weilimdorf nach, während Ogayo in der 71. Minute erneut verkürzte. Maxime Legrand baute die Führung in der 75. Minute auf 7:4 aus, doch Uhlbach kam durch Joshua Menger (83.) abermals heran. Den endgültigen Schlusspunkt setzte Martin Schdanowitsch in der 90. Minute zum 8:5-Endstand in dieser außergewöhnlichen Partie.