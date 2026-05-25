SG Weilimdorf 7:4, Zuffenhausen 9:0, Stetten 7:2, Kuppingen 7:1

SportKultur Stuttgart – TSV Uhlbach 1:5

Der TSV Uhlbach gewann bei SportKultur Stuttgart deutlich. Zunächst brachte Elias Tweneboa die Gastgeber in der 24. Minute in Führung. Die Antwort der Gäste folgte jedoch schnell: Shawn Travis Ogayo erzielte nur sechs Minuten später den Ausgleich (30.). Noch vor der Pause drehte Marc Kevin Thöne die Partie zugunsten des TSV Uhlbach (43.). Direkt nach Wiederbeginn erhöhte Malte Sponer auf 3:1 (48.), ehe Marc Kevin Thöne mit seinem zweiten Treffer des Tages das 4:1 nachlegte (58.). Johannes Kurrle setzte in der 80. Minute schließlich den Schlusspunkt.

TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 – TSV Mühlhausen/Stuttgart 4:1

Die TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 feierte gegen den TSV Mühlhausen/Stuttgart einen souveränen Heimsieg. Ismet Alkan brachte die Gastgeber früh in Führung (11.), doch Marcel Fidler gelang nur wenig später der Ausgleich für die Gäste (15.). Marko Markovic stellte in der 20. Minute die erneute Führung her. Noch vor der Pause erhöhte Ismet Alkan mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 3:1 (37.). Schauki Djelassi sorgte schließlich in der 69. Minute für die endgültige Entscheidung.

SC Stammheim – SSV Zuffenhausen 0:9

Der SSV Zuffenhausen feierte beim SC Stammheim einen Kantersieg. Ein Eigentor von Alexandros Dallas brachte die Gäste in der 20. Minute in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Oktay Yilmaz auf 2:0 (44.). Nach dem Seitenwechsel brach Stammheim komplett ein. Barjalei Khostwal traf zum 3:0 (50.), ehe Oktay Yilmaz nur fünf Minuten später seinen zweiten Treffer erzielte. Danach übernahm Dennis Klose die Hauptrolle und schnürte innerhalb von 19 Minuten einen Viererpack (56., 60., 62., 75.). Freddy Junior Lopez Mendoza trug sich zwischenzeitlich ebenfalls in die Torschützenliste ein (73.).

TV Zazenhausen – Sportvg Feuerbach 5:3

Die Zuschauer in Zazenhausen sahen ein torreiches und spannendes Spiel. Jonathan Kahsay brachte die Sportvg Feuerbach früh in Führung (4.), Ahmet Simsek erhöhte wenig später auf 2:0 (14.). Noch vor der Pause verkürzte Jonathan Jaus für die Gastgeber (37.). Nach dem Seitenwechsel gelang Sören Frank zunächst der Ausgleich (56.), doch Guga Iosava brachte Feuerbach erneut nach vorne (65.). Der TV Zazenhausen gab jedoch nicht auf: Sören Frank traf in der 71. Minute erneut zum Ausgleich. In der Schlussphase sorgte Marvin Kellner mit zwei späten Treffern für den Heimsieg (87., 90.).

Türkspor Stuttgart – SG Weilimdorf 4:7

Die Zuschauer sahen zwischen Türkspor Stuttgart und der SG Weilimdorf ein spektakuläres Offensivspiel mit elf Treffern. Argon Gaxherri brachte die Gäste früh in Führung (4.), doch Shkemb Miftari drehte die Partie mit einem Doppelpack innerhalb weniger Minuten (7., 12.). Argon Gaxherri erzielte in der 27. Minute den Ausgleich, ehe Emir Dogansoy praktisch im Gegenzug erneut für die Führung von Türkspor sorgte (28.). Noch vor der Pause stellte Gaxherri mit seinem dritten Treffer des Tages auf 3:3 (34.). Nach dem Seitenwechsel brachte Shawn Christiansen die SG Weilimdorf erstmals wieder in Führung (49.). Ugur Capar glich zwar noch einmal zum 4:4 aus (54.), doch in der Schlussphase entschieden die Gäste die Partie endgültig für sich. Nikola Marinovic traf zum 5:4 (80.), ehe Lino Glück mit einem Doppelpack den 7:4-Endstand perfekt machte (86., 88.).

SG Stuttgart West – TB Untertürkheim 4:3

Die SG Stuttgart West gewann gegen den TB Untertürkheim nach einer spannenden Schlussphase. Niclas Klausmann brachte die Gastgeber früh in Führung (10.), doch Michael Höschele glich noch vor der Pause aus (28.). Direkt nach Wiederbeginn drehte Amadou Camara die Partie zugunsten der Gäste (46.). Dominic Reiter stellte jedoch nur wenig später den Ausgleich her (52.). In der 70. Minute brachte Sebastian Bauer den TB Untertürkheim erneut nach vorne. Die Gastgeber antworteten aber stark: Mario Fetsch erzielte in der 82. Minute das 3:3, ehe Niclas Klausmann mit seinem zweiten Treffer des Tages nur zwei Minuten später den 4:3-Heimsieg perfekt machte.