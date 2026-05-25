SG Weilimdorf 7:4, Zuffenhausen 9:0, Stetten 7:2, Kuppingen 7:1

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Stuttgart/Böblingen war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
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KV Plieningen – SV Vaihingen II 1:1
Vor 50 Zuschauern trennten sich der KV Plieningen und der SV Vaihingen II mit einem Unentschieden. Maurice Eipper brachte die Gastgeber in der 42. Minute kurz vor der Pause in Führung. Nach dem Seitenwechsel gelang Marcel Kousol in der 66. Minute der Ausgleich für die Gäste. Weitere Treffer fielen nicht mehr.
SV Hoffeld – TV Kemnat 3:0
Der SV Hoffeld feierte gegen den TV Kemnat einen souveränen Heimsieg. Noah Greiner brachte die Gastgeber bereits in der 3. Minute früh in Führung. Jonas Weitbrecht erhöhte nur wenig später auf 2:0 (11.). Nach einer kontrollierten zweiten Hälfte setzte Patrick Wüst in der 66. Minute den Treffer zum 3:0-Endstand.
FV Germania Degerloch – ABV Stuttgart 1:2
Der ABV Stuttgart gewann beim FV Germania Degerloch knapp. Marcel Hummel brachte die Gäste früh in Führung (5.). Marvin Kuhn gelang in der 41. Minute der Ausgleich für Degerloch. Lange sah es nach einer Punkteteilung aus, ehe Fabio Friese in der Nachspielzeit (90.+1) den späten Siegtreffer für den ABV erzielte.
GFV Ermis Metanastis Stuttgart – FV Germania Degerloch 3:1
Der GFV Ermis Metanastis Stuttgart setzte sich gegen den FV Germania Degerloch durch. Ioannis Papakostas brachte die Gastgeber in der 26. Minute in Führung. Andreas Kakoulidis erhöhte mit einem Doppelpack (58., 76.) auf 3:0. Vladimiros Gkiagkiaev unterlief in der Schlussminute ein Eigentor, das nur noch zum 1:3-Endstand führte.
SpVgg Stetten/Filder – KF Kosova Bernhausen 7:2
Die SpVgg Stetten/Filder drehte nach frühem Rückstand ein spektakuläres Spiel. Avland Hulaj (5.) und Leke Babaj (15.) brachten die Gäste zunächst mit 2:0 in Führung. Tobias Burghardt leitete mit dem Anschlusstreffer in der 16. Minute die Wende ein und glich später selbst zum 2:2 aus (34.). Noch vor der Pause brachte Julian Bega die Gastgeber in Führung (45.+3). Nach dem Seitenwechsel dominierte Stetten/Filder klar: Robin Hock traf doppelt (48., 51.), Bega erhöhte erneut (53.), und Burghardt machte mit seinem dritten Treffer des Tages den 7:2-Endstand (66.).
ABV Stuttgart – TSV Heumaden 6:2
Der ABV Stuttgart gewann gegen den TSV Heumaden deutlich. Leon Pachonick brachte die Gastgeber mit zwei Treffern in der 23. und 37. Minute in Führung. Nach der Pause erhöhte Blessing Omoregie auf 3:0 (64.), ehe Simon Manuel Golla in der 81. Minute das 4:0 erzielte. In der Schlussphase trafen beide Teams mehrfach: Kai Bihlmaier (87.) und Marco Hinderer per Foulelfmeter (89.) verkürzten für Heumaden, doch Benedict Baumgartner per Handelfmeter (87.) und Joa Kauderer (90.) stellten den 6:2-Endstand her.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
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Spvgg. Holzgerlingen II – TV Altdorf 1:3
Der TV Altdorf setzte sich bei der Spvgg. Holzgerlingen II verdient durch. Kay Niklas Beck brachte die Gastgeber in der 24. Minute in Führung, doch Luca Zipperer glich nur wenig später aus (33.). Noch vor der Pause drehte Fatih Colak die Partie zugunsten der Gäste (40.). Direkt nach Wiederbeginn stellte Thomas Rückel mit dem Treffer zum 3:1 den Endstand her (46.).
GSV Maichingen II – VfL Sindelfingen II 3:0/Wertung
Die Partie wurde wegen Nichtantritts des VfL Sindelfingen II mit 3:0 für den GSV Maichingen II gewertet.
FSV Deufringen – SV Oberjesingen 5:2
Der FSV Deufringen feierte gegen den SV Oberjesingen einen offensiven Heimsieg. Jens Kschischek brachte die Gastgeber früh in Führung (9.), ehe Marco Völler per Foulelfmeter ausglich (34.). Marvin Özkan drehte die Partie kurz vor der Pause zugunsten der Gäste (44.). Nach dem Seitenwechsel startete Deufringen jedoch stark: Ephraim Mambulu glich in der 47. Minute aus, Timo Kschischek traf per Elfmeter zur Führung (72.), bevor Abdulkadir Usta (75.) und erneut Mambulu (81.) den 5:2-Endstand herstellten.
TV Gültstein – SV Böblingen II 3:3
Vor 3:3 trennten sich der TV Gültstein und der SV Böblingen II nach einer turbulenten Partie mit vielen Führungswechseln. Yusuf Sillah brachte Gültstein in der 15. Minute in Führung, doch Merhawi Haregot glich nur drei Minuten später aus (18.). Darius Santin stellte noch vor der Pause auf 2:1 (41.). Jonas Zeeb erhöhte in der 65. Minute auf 3:1. Die Gäste gaben jedoch nicht auf: Philipp Graf verkürzte (74.), ehe Andy Thai Nguyen in der 83. Minute den späten Ausgleich zum 3:3 erzielte.
Türk. SV Herrenberg – TSV Schönaich 3:0/Wertung
Die Partie wurde wegen Nichtantritts des TSV Schönaich mit 3:0 für den Türk. SV Herrenberg gewertet.
TSV Kuppingen – TSV Waldenbuch 7:1
Der TSV Kuppingen feierte gegen den TSV Waldenbuch einen klaren Kantersieg. Marius Kudler brachte die Gastgeber mit einem Doppelpack (13., 35.) in Führung, ehe Andreas Poser noch vor der Pause auf 3:0 erhöhte (45.). Nach dem Seitenwechsel legte Poser erneut nach (55.). Giuseppe Liparoti verkürzte kurzzeitig für Waldenbuch (58.), doch Nick Prokein (65., 90.) und Sebastian Kramer (79.) stellten den deutlichen 7:1-Endstand her.
SV Magstadt – TV Nebringen 2:5
Der TV Nebringen gewann beim SV Magstadt nach Rückstand deutlich. Kevin Humm brachte die Gäste in der 19. Minute in Führung, Steven Flaig glich in der 31. Minute aus. Kurz vor der Pause traf Dennis Singer zur erneuten Führung (45.+3). Direkt nach dem Seitenwechsel fiel der Ausgleich durch ein Eigentor von Jakob Schneider (46.). Danach übernahm Nebringen wieder die Kontrolle: Quentin Sawall (52.) und Mika Benz mit einem Doppelpack (59., 63.) sorgten für den 5:2-Auswärtssieg.
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