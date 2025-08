SG Weilheim-Gurtweil: „Unseren Iron-Adri bekommt keiner ganz kaputt"

In einer Serie porträtieren wir Aufsteiger im Amateursport. Heute: die SG Weilheim-Gurtweil − Aufsteiger in die Bezirksliga. Die Fußballer wurden Vizemeister der Kreisliga A Ost. Da die teilnahmeberechtigten Teams der West-Staffel auf die Aufstiegsspiele verzichteten, ging’s für die SG direkt hoch. Kapitän Lucca Flum blickt zurück.

Welcher Satz fasst die Saison am besten zusammen?

Das Motto unseres Trainers Lars Müller zum Saisonendspurt: „It’s Hulk-Time!“ In Anlehnung an Superheld Hulk. Damit wir in die schwierigen Aufgaben in den letzten Spielen mit einer gewissen Aggressivität reingehen, die uns davor manchmal gefehlt hat. Wir hatten auch immer ein Maskottchen in der Kabine: ein Mini-Hulk. Den hat jeder vor dem Spiel bekommen und konnte sich einschwören.