SG WDB verspielt fast 2:0-Führung – Köhler rettet in kurz vor Schluss

Die SG WDB hat am 7. Spieltag der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West eine Achterbahnfahrt erlebt. Nach einer frühen 2:0-Führung drohte die Partie gegen Aufsteiger TuS Tiste völlig zu kippen, doch am Ende rettete ein später Distanzschuss den 4:3-Sieg.

Schon früh stellten die Gastgeberinnen die Weichen. Nach einem Zuspiel von Monique Limberg traf Miriam Köhler in der 20. Minute zum 1:0, nur vier Minuten später erhöhte Neele Strauß nach erneuter Vorarbeit von Limberg auf 2:0. Doch die komfortable Führung hielt nicht lange. Tiste verkürzte durch Kathrin Alpers und glich nach der Pause durch Karolin Alpers sogar aus. Fünf Minuten später drehte Frieda Ropers die Partie komplett.

SG-Trainer Chris Mehrtens sprach von einem beinahe aus der Hand gegebenen Spiel: „Nach individuellen Fehlern lagen wir trotz einer völlig verdienten 2:0-Führung plötzlich mit 2:3 zurück.“ Der Ausgleich fiel jedoch sofort, Strauß erzielte in der 66. Minute ihren zweiten Treffer. Für die Entscheidung sorgte erneut Köhler, die in der 86. Minute nach einem Pass von Limberg den Ball aus der Distanz unhaltbar in den Knick setzte.

Mehrtens lobte am Ende den Teamgeist: „Großes Lob an das Team. Als Einheit bügelte man die Fehler der Mitspieler aus und sicherte sich am Ende, meiner Meinung nach, verdient die drei Punkte.“