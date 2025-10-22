SG WDB dominiert nach der Pause und siegt klar gegen die FSG 3 Meilen

Im Nachholspiel des 8. Spieltags der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West setzte sich die SG WDB auf heimischem Platz deutlich mit 5:1 gegen die FSG 3 Meilen Altes Land durch. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte, kippte die Partie im zweiten Durchgang klar in Richtung der Gastgeberinnen.

Fabienne Ritter brachte WDB in der 13. Minute nach Vorarbeit von Jennifer Beckhoff mit 1:0 in Führung. Nach einer halben Stunde glich Ilona Bartlomyczak für die Gäste aus, doch nur zwei Minuten später stellte Ritter nach Vorlage von Miriam Köhler den alten Abstand wieder her. „Mit einer glücklichen 2:1-Halbzeitführung ging es in die Pause. Die Gäste besaßen zwei Torchancen, die glücklicherweise nicht im Tor untergebracht worden sind. Kurz um, wir hatten das Spielglück endlich mal wieder auf unserer Seite“, sagte WDB-Trainer Chris Mehrtens.

Nach dem Seitenwechsel übernahm die SG WDB endgültig die Kontrolle. Köhler erhöhte in der 46. Minute nach Zuspiel von Monique Limberg auf 3:1, bevor Beckhoff (51.) nach Vorarbeit von Ritter das vierte Tor erzielte. Den Schlusspunkt setzte Jade Looden in der 68. Minute, die nach Pass von Köhler zum 5:1-Endstand traf. „Der zweite Durchgang war dann kein offener Schlagabtausch mehr, sondern ein dominantes Spiel von uns. Es wurden zahlreiche Torchancen erspielt und defensiv nichts mehr zugelassen. Klasse Leistung des Teams“, so Mehrtens.

FSG-Trainer Carl-Philipp Pien haderte nach dem Spiel mit dem Auftritt seiner Mannschaft. „Wir haben in der ersten Halbzeit noch ganz gut mitgehalten, sind dann aber hinten raus komplett auseinandergebrochen“, erklärte er. Auch der Unparteiische sorgte für Unmut: „Der Schiedsrichter traf Entscheidungen, die nicht nachvollziehbar waren. Aber nur auf den kann man es nicht schieben. Wir haben das Spiel wahrscheinlich auch einfach zu sehr auf die leichte Schulter genommen. Nicht weil wir den Gegner unterschätzt haben, sondern weil wir uns scheinbar überschätzt haben.“ In der spielfreien Woche wolle das Team nun intensiv an den eigenen Schwächen arbeiten, um den Abstand nach unten nicht zu gefährden.