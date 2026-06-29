SG WBO startet mit viel Kontinuität und frischen Impulsen

Die SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen blickt mit großer Vorfreude auf die Saison 2026/27. Nach einer insgesamt stabilen Spielzeit, in der die erste Mannschaft in der Gruppenliga und die zweite Mannschaft in der Kreisliga A an den Start ging, setzt die Spielgemeinschaft auch in der kommenden Saison auf Kontinuität, gezielte Verstärkungen und eine enge Verzahnung zwischen Senioren- und Nachwuchsbereich. Beide Teams werden auch in der neuen Spielzeit in ihren jeweiligen Spielklassen an den Start gehen.

Den Abgängen stehen mehrere interessante Neuzugänge gegenüber, die das sportliche Niveau der SG WBO weiter anheben sollen. Mit Marco Wagener kehrt ein alter Bekannter zur SG zurück. Der spielstarke Stürmer wechselt vom SV Niederseelbach aus Südhessen in seine sportliche Heimat und wird die Offensive verstärken.

Erfreulich ist, dass der Großteil der beiden Kader gehalten werden konnte und die Zusammenarbeit mit nahezu allen Spielern fortgesetzt wird. Verlassen wird die SG WBO lediglich von wenigen Akteuren. Martin Witkowskij kehrt in seinen Heimatort Hertingshausen zurück, Henning Saure schließt sich erneut dem TuS Bad Arolsen an. Mohammad Mohammad verlässt den Verein aus beruflichen Gründen in Richtung eines Kasseler Vereins.

Von Klassenkameraden TSV Wolfsanger kommt nach einem Jahr Louis Reinecke zurück zur SG und wird den Konkurrenzkampf im Abwehrbereich bereichern.

Vom FSV Wolfhagen stoßen mit Jonah Becker und Leon Nold zwei Spieler zur SG WBO, die über eine hervorragende fußballerische Ausbildung verfügen. Beide haben sich bereits in der vergangenen Saison im Gruppenliga-Kader des FSV Wolfhagen ihre ersten Sporen auf höherem Niveau verdient und bringen wertvolle Erfahrung sowie großes Entwicklungspotenzial mit.

Ebenfalls neu im Kader ist Xhemail Mena, der von der SG Ersen/Ostheim/Zwergen/Liebenau zur SG WBO wechselt. Der torgefährliche Offensivspieler war in der vergangenen Saison in der Kreisoberliga aktiv und hat dort seine Qualitäten als Torjäger eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Aus dem Nachwuchsbereich rücken zudem drei vielversprechende Talente in den Seniorenbereich auf. Mit Tom Krohne, Darian Krause und Abdal Alabed schließen sich drei Spieler aus der A-Jugend des TuSpo Mengeringhausen der SG WBO an. Alle drei überzeugten bereits in der Jugend mit starken Leistungen und bringen großes Potenzial sowie viel Begeisterung für ihre ersten Aufgaben im Seniorenbereich mit.

Und nicht zuletzt stoßen noch 2 „Breunaer Jungs“, die noch zum jüngeren A-Jugend Jahrgang gehören, zum Kader. Flynn Bonnet und Paul Kunze sollen langsam an den Seniorenbereich heran geführt werden und stehen für die Zukunftsstrategie der SG.

Neben den 10 Neuzugängen hofft das Trainerteam für die neue Saison auch auf die Rückkehr der Langzeitverletzten Kevin Maischak sowie Marvin und Silas Wolf. Alle 3 waren fast 1 Jahr verletzt, gehören aber zu den absoluten Leistungsträgern der SG und werden, wenn sie wieder fit sind, dass Niveau nochmal heben.

Auch im Trainer- und Funktionsteam setzt die SG WBO auf Kontinuität und gezielte Verstärkungen. Die erste Mannschaft wird weiterhin von Matthias Wiegand betreut, der in den vergangenen Jahren hervorragende Arbeit geleistet hat. Marvin Wolff bleibt als spielender Co-Trainer Teil des Trainerteams.

Neu im Trainerstab sind Michael Briehl und Stefan Krohne, die über die B+-bzw. B-Lizenz verfügen. Briehl wechselt vom KSV Hessen Kassel zur SG WBO, während Krohne zuletzt die A-Jugend der JSG Twistesee erfolgreich zum Aufstieg in die Verbandsliga geführt hat. Beide werden das Trainerteam fachlich und organisatorisch verstärken.

Als Torwarttrainer bleibt Michael Fischer weiterhin verantwortlich für die Betreuung der Keeper. Sascha Blätterbauer steht künftig nicht mehr in dieser Funktion zur Verfügung.

In der sportlichen Leitung kommt es ebenfalls zu einer Neustrukturierung: Michael Briehl und Stefan Krohne übernehmen künftig gemeinsam in einer Doppelspitze die sportliche Verantwortung und folgen damit auf Daniel Kreh.

Auch die zweite Mannschaft erhält eine neue sportliche Leitung. Kevin Goldmann übernimmt das Traineramt von Kai Lipphardt, der künftig als Vorsitzender und Geschäftsführer im Vorstand der SG WBO tätig ist. Unterstützt wird Goldmann von Jürgen Steinhorst und Andy Flörke, der weiterhin als Spieler aktiv ist und zusätzlich Aufgaben im Jugendbereich übernimmt.

Die SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen freut sich auf die kommende Saison mit vielen neuen Gesichtern, frischem sportlichem Ehrgeiz und einer klaren Perspektive für beide Mannschaften. Die Verantwortlichen sind überzeugt, dass die Mischung aus erfahrenen Spielern, ambitionierten Neuzugängen und talentierten Nachwuchskräften eine spannende Saison verspricht.

Vorstand, Trainerteam und Mannschaften laden daher alle Fans, Mitglieder, Sponsoren und Freunde der SG WBO herzlich ein, die Teams auch in der Saison 2026/27 zahlreich zu unterstützen. Die Zuschauer dürfen sich auf engagierten, leidenschaftlichen Fußball, eine starke Gemeinschaft und viele interessante Begegnungen in der Gruppenliga und der Kreisliga A freuen.

Gemeinsam möchte die SG WBO den eingeschlagenen Weg erfolgreich fortsetzen und die Sportplätze in Wettesingen, Breuna und Oberlistingen auch in der kommenden Saison wieder zu einem Treffpunkt für die gesamte SG Familie und Fußballfans der Region machen.