SG WBO - Planungen für neue Saison laufen

Die Planungen des SG WBO für die kommende Saison 2025/2026 laufen. Wie der Verein mitteilt, hat man die Verträge mit dem gesamten Trainerteam, wie in Breuna üblich, per Handschlag verlängert. Damit werden Matthias „Matze“ Wiegand und Kai Liebmann weiter die sportlichen Belange verantworten und dabei unterstützt von Kevin Goldmann und Sascha Blätterbauer. Das Trainerteam hat eine super Arbeit geleistet und es vor allem auch geschafft, die jungen Spieler zu integrieren, hört von aus dem Vorstand. Man will bei der Vereinsphilosophie bleiben und weitestgehend auf heimische Spieler setzen.

In den nächsten Tagen werden auch die Gespräche mit den Spielern abgeschlossen sein. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass die Kader Erste und Zweite fast komplett zusammengehalten werden können.