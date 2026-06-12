 2026-06-12T06:52:44.557Z

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SG Wattenscheid verpflichtet U23-Akteur des SC Preußen Münster

"Tidi" Gueye bringt viel Physis, Intensität und fußballerische Klasse mit in die Lohrheide

von red · Heute, 22:20 Uhr · 0 Leser
– Foto: SG Wattenscheid 09

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Regionalliga West
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SC Preußen Münster II
SG Wattenscheid 09

Die SG Wattenscheid 09 hat den 23-jährigen Tidiane „Tidi“ Gueye vom SC Preußen Münster II unter Vertrag genommen. Der Senegalese, der sich durch starke Leistungen in der Oberliga zeitweise in den Zweitligakader der Preußen-Profis spielte, unterschrieb einen Vertrag bis 2027 mit einer Option auf ein weiteres Jahr.

Der Mittelfeldspieler erlernte das Fußballspielen in den Nachwuchsteams vom TuS Hiltrup, ehe er Anfang 2018 in die U17 von RW Ahlen wechselte. An der Werse blieb er bis Sommer 2024 und stand mehrere Spielzeiten im Regionalliga-Kader (18 Einsätze), bevor vor zwei Jahren der Weg zurück nach Münster führte. Bei den Adlerträgern machte er mit seiner physischen und intensiven Spielweise auf sich aufmerksam, durfte bei den Profis mittrainieren und stand viermal im Zweitligakader ohne Einsatzminuten.

Stimmen zur Verpflichtung:

Richy Weber (Sportlicher Leiter): „Mit „Tidi“ bekommen wir einen der auffälligsten Spieler der letztjährigen Oberligasaison. Er ist physisch extrem stark und wird uns in Sachen Intensität und Mentalität extrem guttun. Zusätzlich hat er sich in den letzten zwei Jahren, in einer sehr guten U23-Mannschaft, fußballerisch noch einmal sehr gut weiterentwickeln können. Wir freuen uns, dass er sich, trotz einiger anderer Interessenten, für uns entschieden hat.“

Przemek Czapp (Cheftrainer): „Mit Tidiane Gueye bekommen wir einen sehr laufstarken und dynamischen Mittelfeldspieler, der technisch stark ist und immer den Ball haben möchte. Er hat in den vergangenen Jahren eine hervorragende Entwicklung genommen und sich dadurch bereits Einsätze im Profikader von Preußen Münster verdient. Besonders seine Intensität und seine mutige Art Fußball zu spielen passen hervorragend zu uns.“

Gueye: „Ich freue mich sehr, jetzt ein Teil der SG Wattenscheid 09 zu sein. Für mich war schnell klar, dass die SG 09 der richtige Schritt ist. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr positiv und ich hatte direkt das Gefühl, dass mir hier Vertrauen entgegengebracht wird. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind, und mich gleichzeitig sportlich und persönlich weiterentwickeln. Die Regionalliga West ist eine sehr anspruchsvolle Liga. Ich denke, entscheidend wird sein, dass wir als Mannschaft geschlossen auftreten, hart arbeiten und mit Mut und einem klaren Plan unser Spiel auf den Platz bringen. Wenn wir das Woche für Woche schaffen und jeder alles investiert, können wir eine gute Saison spielen und unsere Ziele erreichen. Die Erfahrungen, die ich bei den Profis von Preußen Münster machen durfte, waren für mich extrem lehrreich und haben mich als Spieler definitiv weitergebracht. Ich habe gesehen, wie hoch das Niveau ist und wie wichtig die kleinen Dinge sind, zum Beispiel Handlungsschnelligkeit, Konzentration und Konstanz. Außerdem habe ich viel darüber gelernt, wie Profis arbeiten und sich jeden Tag auf höchstem Niveau vorbereiten. Ich freue mich sehr darauf, in knapp zwei Wochen mit der Mannschaft loszulegen und alle an der Lohrheide kennenzulernen.“

Fünf Abgänge an der Lohrheide

Berkan Firat und Serhat Kacmaz haben kein weiteres Vertragsangebot erhalten. Ebenso verlassen David Loheider, Quentin Weiß und Devin Dröge die Lohrheide. Dröges Vertrag wurde nach der letztjährigen Leihe zum DSC Wanne-Eickel, wo er nur sechs Kurzeinsätze erhielt, im beiderseitigen Einvernehmen aufgelöst. Der 20-Jährige schließt sich dem Westfalenligisten SV Vestia Disteln an.

„Wir bedanken uns bei Berko und Sero für ihre Einsätze in den letzten zweieinhalb bzw. drei Jahren im 09-Trikot und wünschen beiden für ihre weiteren sportlichen Werdegänge nur das Beste. Beide hatten sportlich, sowie auch menschlich, große Anteile für eine sehr erfolgreiche Zeit, die wir in der abgelaufenen Saison mit dem Aufstieg krönen konnten. Wir haben uns die Entscheidungen nicht leicht gemacht, doch wir haben uns, nach ausführlicher Analyse, dazu entschieden, für diese Positionen nach anderen Spielerprofilen zu suchen“, erklärt Weber zu den Trennungen.