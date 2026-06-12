SG Wattenscheid verpflichtet U23-Akteur des SC Preußen Münster

Der Mittelfeldspieler erlernte das Fußballspielen in den Nachwuchsteams vom TuS Hiltrup, ehe er Anfang 2018 in die U17 von RW Ahlen wechselte. An der Werse blieb er bis Sommer 2024 und stand mehrere Spielzeiten im Regionalliga-Kader (18 Einsätze), bevor vor zwei Jahren der Weg zurück nach Münster führte. Bei den Adlerträgern machte er mit seiner physischen und intensiven Spielweise auf sich aufmerksam, durfte bei den Profis mittrainieren und stand viermal im Zweitligakader ohne Einsatzminuten.

Richy Weber (Sportlicher Leiter): „Mit „Tidi“ bekommen wir einen der auffälligsten Spieler der letztjährigen Oberligasaison. Er ist physisch extrem stark und wird uns in Sachen Intensität und Mentalität extrem guttun. Zusätzlich hat er sich in den letzten zwei Jahren, in einer sehr guten U23-Mannschaft, fußballerisch noch einmal sehr gut weiterentwickeln können. Wir freuen uns, dass er sich, trotz einiger anderer Interessenten, für uns entschieden hat.“

Przemek Czapp (Cheftrainer): „Mit Tidiane Gueye bekommen wir einen sehr laufstarken und dynamischen Mittelfeldspieler, der technisch stark ist und immer den Ball haben möchte. Er hat in den vergangenen Jahren eine hervorragende Entwicklung genommen und sich dadurch bereits Einsätze im Profikader von Preußen Münster verdient. Besonders seine Intensität und seine mutige Art Fußball zu spielen passen hervorragend zu uns.“

Gueye: „Ich freue mich sehr, jetzt ein Teil der SG Wattenscheid 09 zu sein. Für mich war schnell klar, dass die SG 09 der richtige Schritt ist. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr positiv und ich hatte direkt das Gefühl, dass mir hier Vertrauen entgegengebracht wird. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind, und mich gleichzeitig sportlich und persönlich weiterentwickeln. Die Regionalliga West ist eine sehr anspruchsvolle Liga. Ich denke, entscheidend wird sein, dass wir als Mannschaft geschlossen auftreten, hart arbeiten und mit Mut und einem klaren Plan unser Spiel auf den Platz bringen. Wenn wir das Woche für Woche schaffen und jeder alles investiert, können wir eine gute Saison spielen und unsere Ziele erreichen. Die Erfahrungen, die ich bei den Profis von Preußen Münster machen durfte, waren für mich extrem lehrreich und haben mich als Spieler definitiv weitergebracht. Ich habe gesehen, wie hoch das Niveau ist und wie wichtig die kleinen Dinge sind, zum Beispiel Handlungsschnelligkeit, Konzentration und Konstanz. Außerdem habe ich viel darüber gelernt, wie Profis arbeiten und sich jeden Tag auf höchstem Niveau vorbereiten. Ich freue mich sehr darauf, in knapp zwei Wochen mit der Mannschaft loszulegen und alle an der Lohrheide kennenzulernen.“