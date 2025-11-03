SG Wattenscheid setzt sich ab - ASC 09 unterliegt Erkenschwick

Nachdem die SpVgg Erkenschwick vor einer Woche das Kellerduell gegen den SV Schermbeck mit 4:2 gewann, gelang das gleiche Ergebnis überraschend auch beim Topteam ASC 09 Dortmund. Die Schwicker drehten einen Rückstand und ließen sich auch vom 2:2-Ausgleich in der 75. Spielminute nicht beirren. Dzenan Pilica sorgte mit einem Doppelpack (83./90.+1) für den 4:2-Auswärtssieg, der den Vorsprung auf die Abstiegszone auf sieben Punkte vergrößerte. Kurioserweise kassierte die Aplerbeckern damit nicht nur die erste Niederlage, sondern auf einen Schlag fast so viele Gegentore wie in der gesamten bisherigen Saison. „Wir haben heute das Spiel mehr oder weniger verloren, weil wir sehr viele individuelle Fehler gemacht haben, die wir sonst uber Monate hinweg nicht gemacht haben. Die Jungs sind heute leistungstechnisch nicht an ihr Limit gekommen, das wissen sie selbst", resümierte Coach Marco Stiepermann gegenüber der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten".
Spitzenreiter SG Wattenscheid 09 drehte beim DSC Arminia Bielefeld II einen Rückstand in einen knappen 2:1-Auswärtssieg und baute den Vorsprung auf Platz 3 auf fünf Punkte aus. Coach Christopher Pache lobte die Unterstützung der zahlreich mitgereisten Fans: "Es war sehr emotional und kräftezehrend heute. Danke an all die Fans, die die Mannschaft intensiv als „12. Mann“ nach vorne gepeitscht haben. Die haben uns brutal unterstützt, haben richtig abgefetzt.“
Neuer Zweiter ist der SV Lippstadt 08, der einen 2:0-Arbeitssieg, so Coach Felix Bechtold, beim Tabellenvorletzten SV Schermbeck einfuhr. "Wir wussten, was auf uns zukommt. Wobei der ein oder andere Spieler das offensichtlich nicht wusste. Man hat gesehen, wie gut Schermbeck ist, und das die Mannschaft da unten in der Tabelle nicht hingehört. Für den Gegner ist es natürlich schwer, Spiele zu gewinnen, wenn, wie wir es dann gemacht haben, zwei Nadelstiche gesetzt werden. Als Minuspunkt aus unserer Sicht muss man festhalten, dass wir das Ergebnis zu lange zu offen gehalten haben. Andererseits war es klasse, wie wir alles wegverteidigt haben, und am Ende wieder die Null steht. Morgen ist es scheiß egal, wie wir das Spiel gewonnen haben. Aber ich weiß auch, wie selbstkritisch die Jungs sind. In der Feinanalyse gehen wir natürlich in die Arbeit rein. Es war ein schwieriges Spiel, wo wir uns sehr sehr glücklich fühlen, die drei Punkte mitgenommen zu haben", sagte Bechtold gegenüber der Lokalpresse "Der Patriot".
Am Freitagabend hatte der SV Westfalia Rhynern bereits einen souveränen 4:1-Heimsieg gegen den TSV Victoria Clarholz eingefahren und rangiert wie der SC Preußen Münster II in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen. Die Adlerträger fuhren einen klaren 3:0-Erfolg im Münsterland-Derby beim FC Eintracht Rheine ein.
Rheine rutschte auf den "gefährlichen" Platz 16 ab, da sowohl der TuS Hiltrup (2:1 gegen Schlusslicht TuS Ennepetal) als auch der SC Verl II (2:1 gegen die SpVgg Vreden) siegreich waren. RW Ahlen hatte spielfrei und bleibt drei Punkte hinter Platz 16, jedoch mit dem wesentlich schlechteren Torverhältnis.
Wie Erkenschwick schoben sich auch Türkspor Dortmund (3:1 beim 1. FC Gievenbeck) und die TSG Sprockhövel (2:0 gegen die SG Finnentrop/Bamenohl) in das vermeintlich sichere Mittelfeld vor.
Zu bedenken ist aber, dass auch Platz 16 aktuell zum Abstieg führen würde, da in der 3. Liga Alemannia Aachen auf einem Abstiegsplatz steht. Damit steigen vier Mannschaften aus der Regionalliga West ab und aktuell würden der SV Rödinghausen, der SC Wiedenbrück und der VfL Bochum II zusammen in die Oberliga Westfalen herunterkommen. Noch ist die Saison aber lang.
Die Partien des 13. Spieltags im Überblick:
Westfalia Rhynern – Victoria Clarholz 4:1
Westfalia Rhynern: Christopher Balkenhoff, Michael Wiese (71. Semih Tirgil), Patrick Franke (63. Elias Kourouma), Finn Schubert, Philipp Ratz, Julius Woitaschek, Jonah Wagner, Connor Mc Leod (63. Rafael-Miguel Lopez-Zapata), Wladimir Wagner (80. Georges Arthur Baya Baya), Johannes Thiemann, Kerim Yüksel Karyagdi (63. Akhim Seber) - Trainer: Tobias Langner - Trainer: David Schmidt
Victoria Clarholz: Paul-Gabriel Fleseriu, Linus Kahraman, Markus Baum (46. Hakan Kocabas), Janis Büscher (71. Marco Pollmann), Julian Linnemann, Sinan Aygün, Samy Benmbarek (10. Deniz Aygün), Philpp Lamkemeyer, Can Yilmaz, Arian Papenfort (67. Leon van der Veen), Nick Flock (80. Malte Schulte) - Trainer: Christian Lichte - Co-Trainer: Sascha Otte
Schiedsrichter: Florian Exner (Bielefeld) - Zuschauer: 269
Tore: 1:0 Kerim Yüksel Karyagdi (5.), 1:1 Nick Flock (16.), 2:1 Johannes Thiemann (41.), 3:1 Wladimir Wagner (44.), 4:1 Michael Wiese (60.)
Eintracht Rheine – SC Preußen Münster II 0:3
Eintracht Rheine: Matthias Bräuer, Noah Kosthorst (46. Montasar Hammami), Lennard Maßmann, Adrian Wanner, Luca Meyer (61. Lamin Touray), Pascal Petruschka (74. Tim Heger), Pierre Miguel De Faria Alves Pinto (84. Dicle Sahin), Fabian Kerellaj, Gabriel Cavar, Josha Felix Häusler (65. Tugay Gündoğan), Bennet van den Berg - Trainer: David Paulus
SC Preußen Münster II: Leander Hoppenheit, Pascal Koopmann (53. Ben Kronenberg), Moritz Krause (88. Adrian Delmoni), Bennet Eickhoff, Michel Scharlau, Melih Sayin, Tidiane Gueye (63. Emanuel De Lemos), Mikail Demirhan (85. Ryan Acar), Leon Tasov, Luca Steinfeldt, Marvin Schulz (76. Leon Kayser) - Trainer: Kieran Schulze-Marmeling
Schiedsrichter: Anna-Lena Weiss (Dortmund) - Zuschauer: 287
Tore: 0:1 Marvin Schulz (4.), 0:2 Tidiane Gueye (26.), 0:3 Bennet Eickhoff (71.)
1. FC Gievenbeck – Türkspor Dortmund 1:3
1. FC Gievenbeck: Nico Eschhaus, Niklas Beil, Tom Langenkamp (58. Marvin Holtmann), Malte Wesberg, Niklas Klinke, Henrik Winkelmann (69. Mika Keute), Felix Ritter (69. Jonas Tepper), Ben Matteo Wolf, Louis Martin (58. Benedikt Fallbrock), Alexander Wiethölter (58. Kerolos Makkar), Fabian Witt - Trainer: Steffen Büchter - Trainer: Torsten Maas
Türkspor Dortmund: Tolunay Isik, Amed Öncel, David Belenzada, Ömer Akman, Alessandro Tomasello (82. Tolgahan Kaya), Halil Can Dogan, Oguzhan Kefkir (79. Mohamad Khani), Sercan Calik, Joel Westheide (61. Sezer Toy), Bernad Gllogjani (69. Brayan Sosa), Koray Dag (69. Ilyas Khattari) - Trainer: Maximilian Borchmann
Schiedsrichter: Niklas Erkeling - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Bernad Gllogjani (55.), 0:2 Marvin Holtmann (66. Eigentor), 0:3 Brayan Sosa (79.), 1:3 Marvin Holtmann (90.+2)
TuS Hiltrup – TuS Ennepetal 2:1
TuS Hiltrup: Romain Böcker, Sören Jankhöfer, Justin Mittmann, Dickens Toka, Asmar Paenda (58. Lukas Berger), Jonas Weißen (79. Janus Scheele), Felix Hesker, Shayan Sarrafyar (94. Mohammed-Ali Khan), Cris Adeyeemi Ojo (67. Enoch Moussa), Felix Bußmann, Nils Johannknecht (83. Mats Feckler) - Trainer: Marcel Stöppel
TuS Ennepetal: Marvin Weusthoff, Sebastian Lötters, Joshua Tollas, Tomislav Simic, Duje Goles, Christoph van der Heusen, Okan Keskin, Zakaria Elhankouri (75. Erijon Topojani), David Vaitkevicius, Arda Nebi, Kevin Hagemann - Trainer: Leon Enzmann
Schiedsrichter: Denis Magne - Zuschauer: 140
Tore: 1:0 Dickens Toka (13.), 2:0 Felix Bußmann (32.), 2:1 David Vaitkevicius (42.)
TSG Sprockhövel – SG Finnentrop/Bamenohl 2:0
TSG Sprockhövel: Azmir Alisic, Jasper Stojan, Simon Hendel, Ishak Dogan (88. Alen Cengic), Deniz Yasar, Ibrahim Bulut, Max Michels (21. Fatih Öztürk), Oussama Anhari (65. Jason Stevens), Cihat Topatan, Agon Arifi (93. Finlay Sube), Zakaria Anhari (85. Aleksandar Dimitrov) - Trainer: Andrius Balaika
SG Finnentrop/Bamenohl: Christian Bölker, Maximilian Humberg, Melvin Musangu (81. Leandro Fünfsinn), Daniel Tews (39. Robin Bönner), Nicolas Herrmann, Gordon Meyer (64. Luca Uwe Herrmann), Erik Dier, Marlon Zilz, Eren Albayrak, Anas Akhabach, Maurice Danielle Werlein (64. Marcel Becker) - Trainer: Jonas Ermes
Schiedsrichter: Niklas Simpson - Zuschauer: 250
Tore: 1:0 Cihat Topatan (31.), 2:0 Aleksandar Dimitrov (90.)
ASC 09 Dortmund – SpVgg Erkenschwick 2:4
ASC 09 Dortmund: Joel Nickel, Jan Stuhldreier, Jan-Patrick Friedrich, Keanu Diskau, Florian Rausch, Jannik Urban, Elias Boadi Opoku (73. Justus Zimmermann), Rafael Camprobin (81. Joel Schlotter), Luis Sebastian Kehl (46. Lewin Alexander D Hone), Samer-Amer Sarar (66. Dan Tshibaka Tshimanga), Maximilian Podehl - Spielertrainer: Marco Stiepermann
SpVgg Erkenschwick: Niklas Alter, Mike Jordan, Ole Overhoff, Michael-Marvin West, Marius Lackmann, Anis El Hamassi, Dzenan Pilica (92. Kian Licina), Luis Oliver Schultz (68. Bajrush Osmani), Dario Biancardi (89. Dylan Pires), Lukas Matena, Barbaros Inan (66. Amin Bouchra) - Trainer: Nassir Malyar
Schiedsrichter: Felix Weller (Neunkirchen) - Zuschauer: 160
Tore: 1:0 Samer-Amer Sarar (20.), 1:1 Michael-Marvin West (30. Handelfmeter), 1:2 Dario Biancardi (35.), 2:2 Jan-Patrick Friedrich (75.), 2:3 Dzenan Pilica (84.), 2:4 Dzenan Pilica (90.+1)
DSC Arminia Bielefeld II – SG Wattenscheid 09 1:2
DSC Arminia Bielefeld II: Philip Hildesheim, Christopher Rasper (79. Volodymyr Dehtiarov), Semih Sarli, Yoost Diezemann, Justin Lukas, Suat Fajic (46. Fabiano Krasnic), Efe Tirpan, Milan Hoffmeister (79. Onur Yazman), Julien Kracht (64. Obed Ofori), Monti Theiß, Daniel Richter (71. Latif-Bilal Alassane) - Trainer: Oliver Döking
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Tarik Ould Seltana (57. Emirhan Hacioglu), Joey Gabriel, Albin Thaqi, Tom Sindermann (73. Mike Lewicki), Eduard Renke, Berkan Firat (81. Laurenz Kegel), Steve Tunga, Ilias Anan, Finn Wortmann (83. Nils da Costa Pereira), Kevin Schacht (57. Robert Tochukwu Nnaji) - Trainer: Christopher Pache
Schiedsrichter: Johannes Liedtke - Zuschauer: 500
Tore: 1:0 Suat Fajic (24.), 1:1 Robert Tochukwu Nnaji (59.), 1:2 Finn Wortmann (63.)
SV Schermbeck – SV Lippstadt 08 0:2
SV Schermbeck: Leon Nübel, Yannick Babo, Jonas Erwig-Drüppel (63. Ibuki Noguchi), Lennart Bollenberg, Ilias Bouassaria, Miles Grumann (63. Shawn Kiyau), Jos Krechting (73. Fynn Broos), Marvin Grumann (92. Bilal Akhal), Eren Özat, Venis Uka (69. Jamal El Mansoury), Canay Niyazi Tufan - Trainer: Engin Yavuzaslan
SV Lippstadt 08: Luca Beermann, Kiyan Sadeghi (69. Cinar Sansar), Nils Köhler, Justus Meier, Fabian Brosowski, Lukas Wulf, Maximilian Franke (78. Simon Kötter), Iker Luis Kohl (61. Nico Jan Böll), Fatih Ufuk, Gentrit Muja, Nico Alexander Tübing (69. David Dören) - Trainer: Felix Bechtold
Schiedsrichter: Marcel Benkhoff - Zuschauer: 180
Tore: 0:1 Nico Alexander Tübing (12.), 0:2 Nico Alexander Tübing (17.)
SC Verl II – SpVgg Vreden 2:1
SC Verl II: Julian Fuest, Moritz Lamkemeyer, Dennis Simic, Seung-ho Hwang (67. Henry Obermeyer), Alessandro Toia (67. Manuel Adrian Harmann), Paul Lehmann, Tobias Knost, Emmanuel Bamba, Janis Seiler (72. Lian Vega Zambrano), Almin Mesanovic, Noah Heim (72. Louis Ahenkora) - Trainer: Przemek Czapp
SpVgg Vreden: Tom Breuers, Bernd Verwohlt, Romario Wiesweg, Mika Völker, Felix Mensing, Dennis Wüpping, Martin Sinner (76. Nicolas Ostenkötter), Lars Bleker (67. Kevin Meise), Leon Kondring (89. Kilian Daniel Voss), Maximilian Hinkelmann, Julius Gerster (80. Julian Risthaus) - Spielertrainer: Romario Wiesweg - Trainer: Andree Dörr
Schiedsrichter: Inan Bulut (Herne) - Zuschauer: 75
Tore: 1:0 Noah Heim (70.), 2:0 Manuel Adrian Harmann (75.), 2:1 Dennis Wüpping (82. Foulelfmeter)