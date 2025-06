SG Wattenscheid: Nach Vertragsauflösung in Lotte kommt "Wunschstürmer"

In der Vereinsmeldung heißt es: "Insbesondere in der Hinrunde zeigte sich unsere neue Nummer 09 treffsicher. In zehn Einsätzen traf er starke achtmal, u, a. zweimal beim 4:3-Auswärtssieg der Schermbecker im Nachwuchszentrum Berliner Straße gegen die Sportgemeinschaft. Diese Partie hat Kevin Schacht letztlich nicht in guter Erinnerung, da er kurz vor dem Abpfiff die rote Karte sah und anschließend durch eine kleine Provokation bei den 09-Fans etwas in Ungnade fiel. Im Januar diesen Jahres erlitt der 1,89 Meter große Mittelstürmer eine Schlüsselbeinfraktur, die ihn lange außer Gefecht setzte. Zum Ende der Saison kam er noch zu einigen Kurzeinsätzen, bei denen er noch drei weitere Treffer erzielen konnte."

Der 22-jährige Mittelstürmer, der in der abgelaufenen Saison vom Regionalligisten Sportfreunde Lotte an den SV Schermbeck ausgeliehen war und dort in 17 Einsätzen elf Saisontore erzielte und vier weitere vorbereitete, unterschrieb einen Ein-Jahres-Vertrag an der Lohrheide.

Schacht, u. a. beim DSC Arminia Bielefeld ausgebildet (U17- und U19-Bundesliga), stand zuvor drei Jahre beim SC Preußen Münster unter Vertrag. Da der Durchbruch bei den Profis nicht gelang, war er zwischenzeitlich ein halbes Jahr an den Südwest-Regionalligisten Eintracht Trier ausgeliehen. Nach seiner Rückkehr lief er wieder für die U23 der Adlerträger auf. Insgesamt stehen inzwischen 77 Oberliga-Partien in seiner Vita. Bevor möglicherweise ein neuer Angriff auf höhere Sphären erfolgt, dürfte er nun vorerst die 100 anpeilen, um sich mit weiteren Toren zu empfehlen.

Ertan Ilce (Vorstandsvorsitzender): „Wir sind unbeschreiblich glücklich, dass sich mit Kevin unser absoluter Wunschstürmer für uns entschieden hat und sind überzeugt, dass er der Spieler ist, der uns in der vergangenen Saison gefehlt hat. Er wird unser gutes Offensivspiel auf ein noch höheres Level heben. Kevin ist ein echter Neuner, der alles mitbringt, um erfolgreich zu sein. Er ist groß, kopfballstark, spielt mit hoher Intensität und hat den notwendigen Torriecher. Bereits im ersten Gespräch hat er uns signalisiert, dass er unbedingt für Wattenscheid 09 spielen und auf Torejagd gehen möchte, was uns mit Stolz erfüllt hat. Wir sind uns sicher, dass er sich schnell in die Herzen der Nullneuner spielen wird.“

Richard Weber (Sportlicher Leiter): „Wir sind extrem froh, dass wir mit Kevin den Typ Mittelstürmer verpflichten konnten, der uns in der vergangenen Saison gefehlt hat. Mit ihm bekommen wir einen absoluten Mentalitätsspieler und Siegertypen. Kevin bringt enorme Qualitäten mit dem Rücken zum Tor mit, kann mit seiner Robustheit gut Bälle festmachen und seine Mitspieler in Szene setzen. Zudem ist er ein Torjäger, der in der Box nicht viele Chancen benötigt. Das hat er in der abgelaufenen Spielzeit in Schermbeck, trotz längerer Ausfallzeit, mit einer starken Torquote eindrucksvoll unter Beweis gestellt.“

Schacht: „Die SG Wattenscheid 09 ist ein großer Traditionsverein, der nicht in diese Liga gehört, daher war es für mich keine schwere Entscheidung, zur SG 09 zu wechseln. Das Gesamtpaket passt einfach und ich habe Bock wieder vor vielen Zuschauern zu zocken. Der Verein und ich persönlich haben hohe Ziele. Wie bereits erwähnt gehört 09 nicht in die Oberliga. Ich bin noch relativ jung und strebe eine Profikarriere an, daher möchte ich mit vielen Toren auf mich aufmerksam machen und dem Verein helfen, oben anzugreifen.“