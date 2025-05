SG Wattenscheid holt drei Talente aus der Region – ein Stürmer geht

Laurenz Kegel sagt: "Im Laufe dieser Saison habe ich immer wieder gemerkt, dass ich den Sprung in die Oberliga machen möchte, da ich denke, dass ich mich dort nochmal weiterentwickeln kann. Als der Anruf kam, war für mich klar, dass ich nur nach Wattenscheid möchte. Das Gesamtpaket Wattenscheid 09 mit dem Stadion, den Fans und den Verantwortlichen hat es mir sofort angetan. Es ist für mich eine große Chance, in einer Mannschaft mit hohem Niveau zu spielen. Ich hoffe, der Mannschaft und dem Verein mit meinen Stärken Mentalität, Laufbereitschaft und das Kopfballspiel weiterhelfen zu können, um mit der Truppe bestmögliche Ergebnisse einzufahren."

Der 21-jährige Laurenz Kegel hat für die DJK TuS Hordel, den SV Sodingen und den DSC Wanne-Eickel, für den er seit 2023 aufläuft, 84 Westfalenliga-Partien bestritten und will beim Oberligisten nun den nächsten Entwicklungsschritt gehen. "Mit ihm bekommen wir einen Box to Box-Spieler, der Grundtugenden wie Lauf- und Zweikampfbereitschaft, aber auch ein gutes Kopfballspiel mitbringt. Zusätzlich entspricht er, als junger Spieler aus der Region, genau unserem Anforderungsprofil", verspricht sich Wattenscheids Sportlicher Leiter Richard Weber.

"Wir haben Emirhan in den Spielen intensiv beobachtet und anschließend in diversen Trainingseinheiten integriert, in welchen er uns von seinem Potenzial überzeugt hat. Wir können uns sehr auf einen jungen, hungrigen Schienenspieler freuen, der über eine gute Dynamik verfügt und eine saubere Technik besitzt", so Weber.

Ebenfalls aus der U19-Westfalenliga kommt Torwarttalent Jan Weindorf, der das Torwartteam um Joshua Mroß und Gian-Luca Rexhäuser komplettieren wird. Der 17-Jährige steht seit Sommer 2024 im Tor des VfB Waltrop und kickte zuvor im Nachwuchs des VfL Bochum.

"Jan wirkt für seine 17 Jahre schon sehr sicher im Torwartspiel. Hinzu kommt, dass er mit 1,92m eine gute Körpergröße mitbringt und beidfüssig ausgebildet wurde. Wir freuen uns sehr, dass er sich für die SG 09 entschieden hat", sagt Wattenscheids Torwarttrainer Daniel Schultz.

Ein Spieler geht, einer verlängert

Mit Hivan Kouonang wird ein Angreifer die SG Wattenscheid 09 nach Saisonbeginn verlassen. Der 23-jährige US-Amerikaner war im Winter 2024 zur Mannschaft gestoßen, der Vertrag wird nun nicht verlängert. Kouonang steuerte in 42 Oberliga-Einsätzen fünf Tore bei und bereitete sechs vor.

Verlängert hat an der Lohrheide hingegen Eduard Renke, der bei den Schwarz-Weißen in seine vierte Saison gehen wird. "Ich bin hier noch nicht fertig und ich bekomme das Vertrauen, welches ich brauche und das zahle ich auf dem Platz zurück. Die Fans, die uns Woche für Woche unterstützen, haben einen riesigen Anteil daran, dass ich mich hier so wohlfühle. Dieses Vertrauen, die Energie von der Tribüne, gibt mir unglaublich viel. Das hast du nicht überall und ich sehe es nicht als selbstverständlich an", so der 22-Jährige.

"Edi ist ein Topspieler, der sich trotzdem noch in der Entwicklung befindet und gefühlt nicht weiß, wie gut er werden kann. Er besitzt starke Eigenschaften und zeigt Skills, die einem das Herz aufgehen lassen und wofür Fans ins Stadion kommen. Wir sind überzeugt, dass er in der kommenden Saison den nächsten Schritt gehen wird und wir sehr viel Freude an ihm haben werden", sagt Sportdirektor Ertan Ilce.

Der aktuelle Kader der SG Wattenscheid 09 zur Saison 2025/26:

Im Zuge der Kaderplanung, die "weit fortgeschritten" sei, hat der Oberligist einen aktuellen Stand zum Kader bekannt gegeben:

Torhüter:

Joshua Mroß (#1/28 Jahre)

Giano Rexhäuser (#33/25 Jahre)

Jan Weindorf (#22/17 Jahre) (VfB Waltrop U19)

—

Verteidigung:

Tarik Ould Seltana (#2/20 Jahre)

Serhat Kacmaz (#4/23 Jahre)

Joey Gabriel (#5/23 Jahre)

Quentin Weiß (#12/19 Jahre)

Emirhan Hacioglu (#21/19 Jahre) (Hombrucher SV U19)

—

Mittelfeld:

Tom Sindermann (#6/27 Jahre)

Mike Lewicki (#14/24 Jahre)

Edi Renke (#17/22 Jahre)

Nico Buckmaier (#18/32 Jahre)

Laurenz Kegel (#23/21 Jahre) (DSC Wanne-Eickel)

Steve Tunga (#26/28 Jahre)

Alex Dimopoulos (#28/19 Jahre)

—

Angriff:

Ilias Anan (#7/29 Jahre) (Türkspor Dortmund)

Noah Ljakic (#19/17 Jahre) (Mengede 08/20 U19)

Finn Wortmann (#27/25 Jahre) (SpVgg Erkenschwick)

David Loheider (#31/34 Jahre)

Atakan Uzunbas (#45/21 Jahre) (Concordia Wiemelhausen)

Deniz Duran (#47/25 Jahre)