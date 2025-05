SG Wattenscheid hält zwei Leistungsträger: "Herzstück" und "Torjäger"

„Herzstück“ Berkan Firat (26) und Top-Torjäger Robert Nnaji (28) bleiben ein weiteres Jahr an der Lohrheide. Mittelfeldstratege Firat hat 32 Partien absolviert und ist der Feldspieler mit der viertmeisten Einsatzzeit. 29 Spiele und 19 Scorerpunkte stehen auf dem Konto des Stürmers Nnaji, der schon für die Sportfreunde Lotte und den 1. FC Bocholt in der Regionalliga aufgelaufen ist.

Firat war im Januar 2024 vom damaligen Regionalligisten RW Ahlen gekommen und ist insgesamt 48mal für die SG 09 in der Oberliga Westfalen aufgelaufen (sieben Tore). Mit seiner feinen Technik und der attraktiven, kreativen Spielweise hatte er sich schnell in die Herzen der 09-Fans gespielt.

Firat ist ebenfalls glücklich, weiter für die Sportgemeinschaft zu spielen: „Ich fühle mich einfach sehr wohl in Wattenscheid, wo ich bereits den Großteil meiner Jugend verbracht habe, und spüre von vielen Seiten die notwendige Wertschätzung. Der Trend in der Rückrunde war positiv. Damit wir diesen Trend nächste Saison fortsetzen können, müssen wir Woche für Woche konstant sehr gute Leistungen bringen.“

Mit Blick auf die talentierten Spieler, die in der nächsten Saison im Kader stehen werden fügt er hinzu: „Ich freue mich, die Jungs zu unterstützen, ihnen ein paar Tipps zu geben, damit sie unbekümmert Fußball spielen können. Ich bin mir sicher, dass sie einen wichtigen Beitrag leisten werden, um unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen.“

Nnaji war im vergangenen Sommer vom niederrheinischen Oberligisten TVD Velbert an die Lohrheide gewechselt und entwickelte sich mit 13 Saisontoren in 29 Ligaeinsätzen zum Torjäger und Publikumsliebling. „Robbie hat sich mit seiner leidenschaftlichen Spielweise zurecht extrem schnell in die Herzen aller Nullneuner gespielt. Er bringt sportlich einiges für einen Top-Offensivspieler mit und spielte nicht nur als Mittelstürmer, sondern auch als Hängende Spitze oder Außenstürmer, eine tolle Saison. Zusätzlich ist er auch charakterlich ein super Sommertransfer gewesen. Er hat die Gabe, mit seiner positiven Art, viele Teamkollegen mitzuziehen und strahlt zu jeder Zeit einen enormen Siegeswillen aus. Daher sind wir sehr froh, dass Robbie ein weiteres Jahr im 09-Trikot stürmen wird“, so Weber.

Ilce sieht die Zusage von Nnaji als wichtiges Zeichen: „Robert Nnaji ist, nicht nur aufgrund seiner Tore, ein wichtiger Baustein für die Mannschaft und für unser Spiel. Robert ist, auch aufgrund seiner Erfahrung, ein Führungsspieler innerhalb der Mannschaft, der auch in der neuen Saison vorangehen und anführen soll. Er verkörpert mit seiner Dynamik, seinem Einsatz und seiner Intensität gegen und mit dem Ball die Spielweise, die wie wir uns für Wattenscheid 09 wünschen.“

Nnaji sagt: „Es macht einfach sehr viel Spaß, Teil dieses Vereins und dieser Mannschaft zu sein und zusammen etwas zu entwickeln. Hier entsteht etwas und das nicht nur, weil die SG 09 ein Traditionsverein ist, sondern weil die Vereinsführung es richtig macht, den Verein mit einer Vision, Schritt für Schritt, auf eine sichere und erfolgreiche Zukunft aufzubauen. Persönlich bin ich süchtig danach, Tore zu schießen und vor unseren Fans zu jubeln – die sind unfassbar! Es ist mir wichtig, fit zu bleiben und jede Woche der Mannschaft und dem Verein helfen zu können, unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen.“