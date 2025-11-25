SG Wattenscheid: Führungsspieler Albin Thaqi bleibt fester Bestandteil

Stimmen zur Vertragsverlängerung:

Ertan Ilce, Vorstandsvorsitzender: „Albin ist vom ersten Training an vorangegangen und hat Verantwortung übernommen. Er ist für unsere Defensive und dank seiner Passstärke für unser Aufbauspiel ein elementar wichtiger Baustein geworden. Dementsprechend wollten wir ihn gerne weiter an die SG 09 binden und sind stolz, dass wir uns so schnell auf eine weitere Zusammenarbeit einigen konnten. Er passt sportlich, aber auch als Typ, perfekt nach Wattenscheid und wir sind sehr froh, dass er weiter das 09-Trikot tragen wird.“

Richy Weber, Sportlicher Leiter: „Mit Albin konnten wir den nächsten wichtigen Eckpfeiler frühzeitig für die kommende Saison verlängern. Er hat unserer Mannschaft, seit seiner Verpflichtung im Sommer, viel Stabilität gegeben und dementsprechend einen großen Anteil daran, dass wir in dieser Saison bisher eine der besten Defensiven der Liga stellen können. Wir freuen uns, dass er der SG 09 erhalten bleibt und sind uns sicher, dass er bei uns weiter als Führungsspieler wachsen wird.“

Albin Thaqi: „Ich bin sehr glücklich darüber, meinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert zu haben. Seit meiner Ankunft im Sommer hat sich der Verein so positiv entwickelt, dass es für mich keine andere Überlegung gab, als weiterhin für den Verein aufzulaufen. Mit meiner frühen Entscheidung möchte ich dem Verein Sicherheit für die kommenden Planungen geben und gleichzeitig zeigen, dass wir gemeinsam noch viel vorhaben.

Durch meine schnelle Verlängerung möchte ich außerdem ein klares Zeichen setzen, dass ich hinter dem Weg, den der Verein eingeschlagen hat, stehe und an die Ziele glaube, die verfolgt werden, und möchte damit auch anderen Spielern zeigen, dass hier etwas ist, an das man festhalten kann.“