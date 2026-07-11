SG Wattenscheid 09 verlängert mit "Glücksgriff" Weber

Weber kehrte vor zwei Jahren als Sportlicher Leiter an die Wirkungsstätte zurück, an der er 2019 seine aktive Spielerlaufbahn beendete. In der vergangenen Saison führte er die Schwarz-Weißen, zunächst als Sportlicher Leiter und im Laufe der Saison als Teil eines Interims-Trainer-Trio, in die Regionalliga West.

Ertan Ilce (Vorstandsvorsitzender): „Richy ist ein Glücksgriff und tut dem Verein extrem gut. Er ist loyal, vertrauenswürdig und sowohl menschlich, als auch fachlich ein absoluter Gewinn für den Verein. Wir ergänzen uns perfekt, arbeiten vertrauensvoll zusammen und denken stets lösungsorientiert für die Mannschaft und den Verein. Ich freue mich extrem über die Vertragsverlängerung mit Richy und bin überzeugt, dass wir gemeinsam einen guten Kader für die Regionalliga West zusammengestellt haben.“

Weber: „Ich freue mich sehr, meinen Vertrag für ein weiteres Jahr bei der SG 09 verlängert zu haben. Wir können auf das, was wir in den letzten zwei Jahren erreicht haben, alle sehr stolz sein. Es war eine sehr schöne und hochemotionale, aber auch intensive und anstrengende Reise, so dass ich meine Akkus, wie jeder andere Nullneuner, in der Sommerpause mit Energie aufladen musste. Jetzt, wo der Kader bis auf zwei Positionen vollständig ist, ist für mich der richtige Zeitpunkt gekommen, meinen Vertrag zu verlängern. Besonders stolz bin ich auf jede einzelne Verlängerung unserer Aufstiegshelden. Zusätzlich haben Ertan, Berkant, Przemek und ich viele spannende Neuzugänge präsentiert und können voller Vorfreude auf die Regionalligasaison blicken. Eine Saison nach einem Aufstieg ist nie einfach. Wir sind aber gut vorbereitet, so dass wir auch aufkommende Herausforderungen in der kommenden Saison gemeinsam meistern werden. Meine Motivation ist es, den Verein und die Mannschaft gemeinsam mit dem Vorstand und dem Trainerteam weiterzuentwickeln, damit wir die SG 09 in der Regionalliga mittelfristig etablieren können. Da gehört der Verein mit unseren tollen Fans und Mitarbeitern auch mindestens hin.“