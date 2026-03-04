SG Wattenscheid 09 stellt Pache frei [UPDATE]

Die SG Wattenscheid 09 hat seinen Cheftrainer Christopher Pache mit sofortiger Wirkung freigestellt. Diese Entscheidung war das Ergebnis einer „umfangreichen Analyse der sportlichen Entwicklung in den letzten Wochen“.
Christopher Pache hatte das Traineramt an der Lohrheide vor der Spielzeit 2024/2025 übernommen, die die Sportgemeinschaft auf dem 8. Tabellenplatz in der Oberliga Westfalen beendete. In der aktuellen Saison führte er die Schwarz-Weißen an die Tabellenspitze. Bis zum 21. Spieltag blieben die 09er unter seiner Regie ungeschlagen. Aus den letzten sechs Ligaspielen gab es allerdings „nur“ zwei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen. Besonders die 1:2-Heimniederlage am vergangenen Sonntag gegen das Tabellenschlusslicht TuS Ennepetal war für alle 09er eine herbe Enttäuschung.
Interimsmäßig wird am kommenden Sonntag, beim Auswärtsspiel bei der SG Finnentrop-Bamenohl, Florian Bartel und Nico Buckmaier mit Unterstützung von Richy Weber an der Seitenlinie stehen.
Ertan Ilce (Vorstandsvorsitzender): „Ich möchte mich zunächst einmal bei Christopher Pache für die gemeinsame Zeit und die geleistete Arbeit bei der SG 09 bedanken. In den vergangenen Wochen ist aus unserer Sicht die sportliche Entwicklung stagniert und wir sind nach umfangreicher Analyse zum Ergebnis gekommen, die Zusammenarbeit mit Christopher Pache zu beenden und einen neuen Impuls auf der Trainerposition zu setzen.“
Auf Social Media hat Pache das Posting des Vereins inzwischen wie folgt kommentiert:
"Hey 09er,
da mir vom Verein leider nicht die Möglichkeit gegeben wurde, mich persönlich von euch zu verabschieden, möchte ich das auf diesem Weg tun.
Über zwei Jahre durfte ich mit großem Stolz die schwarz-weißen Farben vertreten. Ich habe in dieser Zeit alles gegeben – für die Mannschaft, für euch Fans und für den gesamten Verein. Ihr verdient Offenheit, deshalb mein klares Statement: Der Vorstand hat sich entschieden, künftig einen anderen Weg zu gehen, da das Vertrauen am Ende nicht mehr ausreichend vorhanden war.
Natürlich schmerzt das – besonders, weil ich den Aufstieg unglaublich gern gemeinsam mit euch gefeiert hätte. Trotzdem bin ich fest davon überzeugt, dass die Mannschaft das Potenzial hat, dieses Ziel zu erreichen.
Für mich steht immer fest: Nichts ist größer als der Verein und seine Fans. Von Herzen danke ich euch für diese intensive, emotionale und besondere Reise. Für eure Unterstützung, eure Kritik, eure Leidenschaft – all das gehört dazu und macht uns stärker.
Ich bin mir sicher, dass sich unsere Wege wieder kreuzen werden.
Und bitte: Lasst die Mannschaft jetzt nicht im Stich. Sie kann am wenigsten für diese Entscheidung und braucht euch mehr denn je.
Danke für alles.
Euer Coach"
Das Posting hat 143 Likes erhalten. Überhaupt gibt es auf Social Media deutlich mehr negative als positive Reaktionen auf die Entlassung.