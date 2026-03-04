SG Wattenscheid 09 stellt Pache frei [UPDATE]

"Hey 09er,

da mir vom Verein leider nicht die Möglichkeit gegeben wurde, mich persönlich von euch zu verabschieden, möchte ich das auf diesem Weg tun.

Über zwei Jahre durfte ich mit großem Stolz die schwarz-weißen Farben vertreten. Ich habe in dieser Zeit alles gegeben – für die Mannschaft, für euch Fans und für den gesamten Verein. Ihr verdient Offenheit, deshalb mein klares Statement: Der Vorstand hat sich entschieden, künftig einen anderen Weg zu gehen, da das Vertrauen am Ende nicht mehr ausreichend vorhanden war.

Natürlich schmerzt das – besonders, weil ich den Aufstieg unglaublich gern gemeinsam mit euch gefeiert hätte. Trotzdem bin ich fest davon überzeugt, dass die Mannschaft das Potenzial hat, dieses Ziel zu erreichen.

Für mich steht immer fest: Nichts ist größer als der Verein und seine Fans. Von Herzen danke ich euch für diese intensive, emotionale und besondere Reise. Für eure Unterstützung, eure Kritik, eure Leidenschaft – all das gehört dazu und macht uns stärker.

Ich bin mir sicher, dass sich unsere Wege wieder kreuzen werden.

Und bitte: Lasst die Mannschaft jetzt nicht im Stich. Sie kann am wenigsten für diese Entscheidung und braucht euch mehr denn je.

Danke für alles.

Euer Coach"

Das Posting hat 143 Likes erhalten. Überhaupt gibt es auf Social Media deutlich mehr negative als positive Reaktionen auf die Entlassung.