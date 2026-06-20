SG Wattenscheid 09: Spielender "Co" und 33-facher Scorer verlängern

Die Wattenscheider Fans freut auch sehr die Verlängerung von Nnaji, der auf dem Zenit seine Schaffens ist. Der Offensivmann wechselte im Sommer 2024 vom TVD Velbert an die Lohrheide und avancierte schnell zum Publikumsliebling bei den 09-Fans. In insgesamt 60 Oberligaeinsätzen im 09-Trikot traf „Robbie“ starke 33-mal und half insbesondere in der vergangenen Rückrunde mit vielen Treffern mit, dass die SG 09 den Aufstieg in die Regionalliga West erreichen konnte. Mit 20 Toren und 13 Assists war Nnaji nach Rhynerns Kerim Karyagdi der zweitbeste Scorer der abgelaufenen Oberliga-Saison. Für die Sportfreunde Lotte und den 1. FC Bocholt war Nnaji bereits 30-mal in der vierthöchsten Spielklasse aufgelaufen, der Durchbruch blieb damals aus (2021-23).

Ertan Ilce (Vorstandsvorsitzender): „Robbie hat eine unfassbare Rückrunde gespielt und in vielen Spielen den Unterschied ausgemacht. Wir hatten die ganze Zeit über gute Gespräche geführt und nie das Gefühl gehabt, dass er uns verlassen möchte. Er passt einfach perfekt zur SG 09. Die Fans lieben ihn und er ist nicht nur auf dem Feld, sondern auch innerhalb der Kabine ein ganz wichtiger Teil der Gruppe. Ich freue mich sehr für ihn und den Verein, dass die gemeinsame Reise noch nicht zu Ende ist und bin überzeugt, dass er auch in der Regionalliga sehr wichtig für uns sein wird.“

Richy Weber (Sportlicher Leiter): „Wir sind sehr glücklich, dass Robbie eine weitere Saison für die SG 09 auf Torejagd geht. Als ich ihn vor zwei Jahren verpflichtet habe, hatte ich schon immer die Phantasie, dass er mit seiner Art und Weise ein sehr wichtiger Spieler für Wattenscheid 09 werden kann. Das er sich insbesondere in der abgelaufenen Rückrunde immer mehr zum Unterschiedsspieler entwickelt hat und dadurch zu einem wichtigen Erfolgsgaranten des Aufstiegs wurde, freut mich vor allem für Robbie ungemein, da ich weiß, wie viel er für den Aufstieg in die Regionalliga getan hat. Er lebt den Verein seit dem ersten Tag und passt wie die Faust aufs Auge zu uns!“

Nnaji: „Ich fühle mich einfach pudelwohl im Verein. Für die Fans, die uns Woche für Woche, in der Lohrheide oder auswärts, fantastisch unterstützen, möchte ich auch in der nächsten Saison alles geben! Wir haben vor zwei Jahren gemeinsam die Reise begonnen, den Verein dahin zu bringen, wo er mindestens hingehört. Nun geht die Reise weiter und wir möchten weitere tolle Geschichten gemeinsam schreiben.“