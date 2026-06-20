SG Wattenscheid 09: Spielender "Co" und 33-facher Scorer verlängern

Buckmaier geht in seine zehnte Saison im 09-Trikot (2012-14, 2015-20 und 2024 bis heute). Vor 14 Jahren feierte er sein Pflichtspieldebüt für die Sportgemeinschaft in der Oberliga Westfalen. Inzwischen sind es über 250 Pflichtspiele, die der Routinier für die Nullneuner absolviert hat. Insgesamt 275 Regionalliga-Partien hat "Bucki" für den KFC Uerdingen, den FC Gütersloh, den SV Rödinghausen, RW Oberhausen und natürlich Wattenscheid absolviert. Weitere sollen folgen.
Ertan Ilce (Vorstandsvorsitzender): „Bucki ist sehr wichtig für die Mannschaft, die Kabine und den gesamten Verein, daher sind wir alle froh, dass wir mit ihm, in der Doppelfunktion als spielender Co-Trainer, in die nächste Saison gehen werden. Mit seiner Erfahrung wird er ein sehr wichtiger Faktor auf und neben dem Platz sein und wir sind überzeugt, dass er das gemeinsam mit Przemek Czapp und Florian Bartel sehr gut bewerkstelligen wird.“
Richy Weber (Sportlicher Leiter): „Wir freuen uns sehr, dass wir Bucki weiterhin in der Rolle des spielenden Co-Trainers halten können. Er hat diese Rolle in den letzten drei Monaten hervorragend ausgefüllt und war in der Zeit ein sehr wichtiger Faktor für den Aufstieg in die Regionalliga. Bucki wird für unsere junge Mannschaft als erfahrener Spieler ein wichtiger Ansprechpartner sein und sich zusätzlich unter der Leitung von Przemek Czapp als Trainer weiterentwickeln können.“
Buckmaier: „Liebe 09er, ich freue mich unfassbar, noch ein weiteres Jahr für unsere Sportgemeinschaft spielen und coachen zu dürfen. Meine 10. Saison in Schwarz und Weiß.
Lasst uns gemeinsam die Euphorie des Aufstiegs in die Regionalliga mitnehmen und mit Euch Fans im Rücken eine erfolgreiche Saison spielen!"
Die Wattenscheider Fans freut auch sehr die Verlängerung von Nnaji, der auf dem Zenit seine Schaffens ist. Der Offensivmann wechselte im Sommer 2024 vom TVD Velbert an die Lohrheide und avancierte schnell zum Publikumsliebling bei den 09-Fans. In insgesamt 60 Oberligaeinsätzen im 09-Trikot traf „Robbie“ starke 33-mal und half insbesondere in der vergangenen Rückrunde mit vielen Treffern mit, dass die SG 09 den Aufstieg in die Regionalliga West erreichen konnte. Mit 20 Toren und 13 Assists war Nnaji nach Rhynerns Kerim Karyagdi der zweitbeste Scorer der abgelaufenen Oberliga-Saison. Für die Sportfreunde Lotte und den 1. FC Bocholt war Nnaji bereits 30-mal in der vierthöchsten Spielklasse aufgelaufen, der Durchbruch blieb damals aus (2021-23).
Ertan Ilce (Vorstandsvorsitzender): „Robbie hat eine unfassbare Rückrunde gespielt und in vielen Spielen den Unterschied ausgemacht. Wir hatten die ganze Zeit über gute Gespräche geführt und nie das Gefühl gehabt, dass er uns verlassen möchte. Er passt einfach perfekt zur SG 09. Die Fans lieben ihn und er ist nicht nur auf dem Feld, sondern auch innerhalb der Kabine ein ganz wichtiger Teil der Gruppe. Ich freue mich sehr für ihn und den Verein, dass die gemeinsame Reise noch nicht zu Ende ist und bin überzeugt, dass er auch in der Regionalliga sehr wichtig für uns sein wird.“
Richy Weber (Sportlicher Leiter): „Wir sind sehr glücklich, dass Robbie eine weitere Saison für die SG 09 auf Torejagd geht. Als ich ihn vor zwei Jahren verpflichtet habe, hatte ich schon immer die Phantasie, dass er mit seiner Art und Weise ein sehr wichtiger Spieler für Wattenscheid 09 werden kann. Das er sich insbesondere in der abgelaufenen Rückrunde immer mehr zum Unterschiedsspieler entwickelt hat und dadurch zu einem wichtigen Erfolgsgaranten des Aufstiegs wurde, freut mich vor allem für Robbie ungemein, da ich weiß, wie viel er für den Aufstieg in die Regionalliga getan hat. Er lebt den Verein seit dem ersten Tag und passt wie die Faust aufs Auge zu uns!“
Nnaji: „Ich fühle mich einfach pudelwohl im Verein. Für die Fans, die uns Woche für Woche, in der Lohrheide oder auswärts, fantastisch unterstützen, möchte ich auch in der nächsten Saison alles geben! Wir haben vor zwei Jahren gemeinsam die Reise begonnen, den Verein dahin zu bringen, wo er mindestens hingehört. Nun geht die Reise weiter und wir möchten weitere tolle Geschichten gemeinsam schreiben.“