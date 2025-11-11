SG Wattenscheid 09 setzt auf seinen erfahrenen Stammkeeper

Oberliga-Spitzenreiter SG Wattenscheid 09 und Torwart Joshua Mroß haben ihren im Sommer 2026 auslaufenden Vertrag um eine weitere Saison bis 2027 ligaunabhängig verlängert. Das gab der Sportliche Leiter Richard Weber unter großem Applaus auf der am Montagabend stattgefundenen Jahreshauptversammlung bekannt.

Zuvor war Mroß in seiner Karriere mehrere Jahre in der Regionalliga unterwegs (Wuppertaler SV, Chemnitzer FC und Alemannia Aachen). Möglicherweise kommen ab Sommer weitere Einsätze in der vierthöchsten Spielklasse hinzu. Aktuell hat die SG sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Nichtaufstiegsplatz.

Der 29-jährige Mroß wechselte im Januar 2025 vom Ligakonkurrenten ASC 09 Dortmund an die Lohrheide und stand bisher 28-mal für die Schwarz-Weißen in der Oberliga Westfalen zwischen den Pfosten. In Aplerbeck kam es zur Vertragsauflösung, da die Verantwortlichen vor einem Jahr eine Verjüngung auf der Torwart-Position vornahmen .

Ertan Ilce, Vorstandsvorsitzender: „Josh ist eine wichtige Stütze und Rückhalt für unsere Mannschaft. Er hat eindrucksvoll bewiesen, wie stark er auf der Linie ist und wie viel Einfluss er auf unser Spiel mit dem Ball hat. Wir sind sehr glücklich, dass er auch in der nächsten Saison ein wichtiges Teil unserer Mannschaft sein wird.“

Weber, Sportlicher Leiter: „Wir sind extrem froh, dass wir mit Josh den besten Torwart der Liga frühzeitig auch für die nächste Saison an die SG 09 binden. Er ist nicht nur auf dem Platz ein sicherer Rückhalt, sondern auch als Charakter und Führungsspieler eine wichtige Säule unserer Mannschaft.“

Mroß: „Ich freue mich sehr, meinen Vertrag um ein weiteres Jahr zu verlängern. Durch die positive Entwicklung des Vereins seit meiner Ankunft im letzten Winter, gab es für mich keine andere Option, als weiterhin für die SG Wattenscheid 09 zu spielen. Durch meine frühe Zusage, möchte ich dem Verein Planungssicherheit geben und zeigen, dass wir in den nächsten Jahren gemeinsam viel vor haben. Ein besonderer Dank geht an das Management des Vereins für das entgegengebrachte Vertrauen und die professionelle und seriöse Zusammenarbeit.“