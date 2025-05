SG Wattenscheid 09: Neuer Co-Trainer - Eigengewächs wird verliehen

An der Seite von Chefcoach Christopher Pache arbeitet in der kommenden Spielzeit Co-Trainer Florian Barthel (32), der in dieser Funktion schon beim ASC 09 Dortmund, dem TuS Bövinghausen und zuletzt Wacker Obercastrop tätig war. Torwart-Trainer Daniel Schultz wird zudem dem Verein erhalten bleiben.

An Spieler-News wurde verkündet, dass das 19-jährige Eigengewächs Devin Dröge einen Zwei-Jahres-Vertrag bis 2027 unterschrieben hat. In Testspielen kam das Eigengewächs bereits in der laufenden Spielzeit zum Einsatz. In der kommenden Saison wird er zunächst für ein Jahr auf Leihbasis für den DSC Wanne-Eickel auf Torejagd gehen. Der Westfalenligist tat am vergangenen Wochenende eine großen Schritt Richtung Klassenerhalt, der aber noch nicht gesichert ist.