SG Wattenscheid 09 leiht Eigengewächs an Westfalenligist aus

Der langjährige Wattenscheider Junioren-Spieler Luca Pasche kam nach seinem U19-Jahr beim SSV Buer zurück an die Lohrheide und durfte in seinem ersten Seniorenjahr direkt 23 Einsätze in der Oberliga Westfalen sammeln, davon sogar zwölf in der Startformation. Nun wurde sein Vertrag um zwei Jahre verlängert. Um den nächsten Schritt zu gehen, soll der gelernte Linksverteidiger in der kommenden Spielzeit als Leihspieler zu einem Leistungsträger beim Westfalenligisten DSC Wanne-Eickel heranwachsen.