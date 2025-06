SG Wattenscheid 09 lässt Eigengewächs mit Rückholoption ziehen

Aufgrund diverser Verletzungen absolvierte Dimopoulos in der vergangenen Spielzeit - sein erstes Seniorenjahr - kein einziges Pflichtspiel. Zuvor hatte er in seinem letzten U19-Jahr bereits vier Einsätze in der 1. Mannschaft erhalten und mit 18 Jahren in der Oberliga Westfalen debütiert.

"Da alle im Verein die Qualität und Veranlagung des hoch talentierten offensiven Mittelfeldspielers kennen, hat die SG 09 mit ihm und dem SV Sodingen eine Rückholoption an die Lohrheide vereinbart", heißt es von Vereinsseite.