SG Wattenscheid 09 holt Hirschberger zurück

Sein zweites Seniorenjahr hatte der heute 27-jährige Nicolas Hirschberger an der Lohrheide verbracht, wohin er jetzt zurückkehrt. In der Spielzeit 2018/19 trug er bis zur damaligen Insolvenz das Trikot der Nullneuner. Bei der SG Wattenscheid 09 hat der Offensivspieler einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben.
Hirschberger stand bis zuletzt noch beim 1. FC Bocholt unter Vertrag und war in der vergangenen Rückrunde an den Wuppertaler SV ausgeliehen worden. Am gestrigen Dienstag kam es zur Vertragsauflösung in Bocholt.
Hirschberger wurde u. a. beim VfL Bochum und RW Essen ausgebildet. Bei den Rot-Weißen wurde er 2018 in den Regionalliga-Kader übernommen. Als Dauer-Reservist bekam er ein Jahr später seine Chance an der Lohrheide. Mit blutjungen 20 Jahren trug er zehnmal das 09-Trikot, ehe die gemeinsame Zeit durch die Insolvenz beendet wurde. Es folgten weitere Regionalliga-Stationen beim VfB Homberg, bei Fortuna Düsseldorf II und zuletzt dem 1. FC Bocholt inklusive Leihe an den Wuppertaler SV. Insgesamt stehen 176 Regionalligaspiele in seiner Vita und damit jede Menge Erfahrung, die dem Team von Cheftrainer Przemek Czapp gut tun wird.
Stimmen zur Verpflichtung:
Hirschberger: "Sieben Jahre sind vergangen, seit ich zuletzt das SGW-Trikot getragen habe. Ich freue mich, wieder da zu sein! In der Zeit, die vergangen ist, habe ich immer verfolgt, was bei der SGW so los ist. Jetzt heißt es für mich, schnell einen Draht zur Mannschaft zu finden und in die Abläufe hineinzukommen, damit ich der Mannschaft möglichst schnell helfen kann. Ich kann es kaum erwarten und bin heiß darauf, für die SGW auf Punktejagd zu gehen."
Richy Weber (Sportlicher Leiter): "Wir sind sehr froh, dass wir mit "Hirschi" einen alten Nullneuner zurückgewinnen können. Er wird unserer Offensive sehr guttun, da er mittlerweile sehr viel Regionalligaerfahrung mitbringt und zudem vielseitig im offensiven Mittelfeld und auf den Außen einsetzbar ist. Darüber hinaus hat er uns in den vielen Gesprächen klargemacht, wie sehr er für die Aufgabe bei der SG 09 brennt."
Przemek Czapp (Cheftrainer): "Mit Nicolas Hirschberger bekommen wir einen offensiv flexibel einsetzbaren Spieler, der auf nahezu allen Positionen in der Offensive spielen kann. Er bringt viel Spielintelligenz, eine starke Technik und eine gute Dynamik mit. Nicolas hat bereits viele Spiele in der Regionalliga absolviert und passt mit seiner variablen sowie mannschaftsdienlichen Spielweise hervorragend zu unserer Spielidee. Wir sind überzeugt, dass er unserem Offensivspiel zusätzliche Qualität und neue Impulse verleihen wird."