SG Wattenscheid 09 holt Hirschberger zurück

Wattenscheids Sportlicher Leiter Richard Weber (links) mit Nicolas Hirschberger. – Foto: SG Wattenscheid 09

Sein zweites Seniorenjahr hatte der heute 27-jährige Nicolas Hirschberger an der Lohrheide verbracht, wohin er jetzt zurückkehrt. In der Spielzeit 2018/19 trug er bis zur damaligen Insolvenz das Trikot der Nullneuner. Bei der SG Wattenscheid 09 hat der Offensivspieler einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben.

Hirschberger stand bis zuletzt noch beim 1. FC Bocholt unter Vertrag und war in der vergangenen Rückrunde an den Wuppertaler SV ausgeliehen worden. Am gestrigen Dienstag kam es zur Vertragsauflösung in Bocholt.