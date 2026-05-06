SG Wattenscheid 09: Erster Neuzugang ist ein langjähriger Schalker

Richard Weber (Sportlicher Leiter, links) und Ertan Ilce (Vorsitzender, rechts) mit Philiip Buczkowski. – Foto: SG Wattenscheid 09

Der 21-Jährige ist fußballerisch in der Knappenschmiede des FC Schalke 04 groß geworden (2016 bis 2025) und gewann u. a. die B-Junioren-Meisterschaft. Nach einer Spielzeit in der Regionalliga West mit der U23 der Königsblauen, schloss sich der gebürtige Gelsenkirchener im Oktober 2025 der SSVg Velbert an und kämpft aktuell noch um den Regionalliga-Klassenerhalt. Insgesamt absolvierte der zweifache polnische U18-Nationalspieler bislang 32 Partien in der vierthöchsten Spielklasse, davon jedoch erst elf von Beginn an.

„Wir sind sehr froh, dass wir mit Philip unseren Wunschspieler für die linke Seite verpflichten konnten, mit dem wir schon sehr lange in Kontakt waren. Philip passt perfekt in unser Anforderungsprofil. Er hat eine sehr gute fußballerische Ausbildung genossen, kommt aus der Umgebung und hat noch viel Potenzial in sich stecken. Die Fans können sich auf einen Spieler freuen, der extrem viel Tempo mitbringt und ein sehr gutes Gespür für gefährliche Räume in der Tiefe hat. Zusätzlich passt Philip charakterlich perfekt zur SG 09. Das zeigt auch seine ligaunabhängige Zusage", so der Sportliche Leiter Richard Weber.

Buczkowski freut sich auf die neue Aufgabe: „Ich freue mich mega, bald für die SG Wattenscheid 09 auflaufen zu dürfen. Die Entscheidung für 09 war für mich relativ schnell klar, denn die Gespräche waren super offen und ehrlich, und ich hatte direkt ein gutes Gefühl, da mir von Beginn an Vertrauen und Offenheit vermittelt wurde. Man spürt einfach, dass im Verein etwas entstehen soll und dass alle an einem Strang ziehen. Genau auf so ein Umfeld hatte ich Bock. Ich möchte unbedingt in einer Mannschaft spielen, wo ich von Anfang an ein positives Gefühl habe und mich wohlfühle, um persönlich mit Spaß und Freude erfolgreich in einem Top Verein Fußball zu spielen. Dass noch nicht ganz feststeht, in welcher Liga wir spielen, ist für mich ehrlich gesagt zweitrangig, denn ich möchte ligaunabhängig ein Teil von 09 sein und mithelfen, dass wir erfolgreich sind. Ich würde sagen, die Fans können sich auf einen Spieler freuen, der viel Tempo mitbringt und sehr gerne nach vorne arbeitet, aber auch defensiv seine Aufgaben ernst nimmt. Ich bin auf den Flügeln flexibel einsetzbar und versuche immer, Energie reinzubringen und dem Team zu helfen – egal ob defensiv oder offensiv. Ich gebe auf jeden Fall immer alles auf dem Platz und freue mich drauf, das bald im 09-Trikot zeigen zu können.“