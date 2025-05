SG Wattenscheid 09 bindet Baller League-Kicker – RWO-Sturmtalent kommt

Die SG Wattenscheid 09 hat mit seinem nächsten Leistungsträger verlängert: Berkan Firat (26) hat beim Oberligisten um ein weiteres Jahr verlängert. Der gebürtige Bochumer war im Januar 2024 von Rot-Weiss Ahlen zu seinem einstigen Jugendclub (2003-2010) zurückgekehrt und ist seitdem nicht mehr aus dem Offensivzentrum an der Lohrheide wegzudenken.

Wattenscheids Sportlicher Leiter Richard Weber ergänzt: "Mit "Berko" konnten wir einen ganz wichtigen Spieler halten. Er hat eine richtig gute Saison gespielt und sich in den letzten Monaten immer mehr zum Herzstück unseres Offensivspiels entwickelt. Zusätzlich überzeugt er als absoluter Teamplayer, der auch gerne intensiv gegen den Ball arbeitet. Wir sind extrem froh, dass er, trotz anderer Interessenten, weiterhin die Schuhe für seinen langjährigen Jugendverein schnüren wird."

Firat, der seit 2024 zusätzlich für Beton Berlin in der Baller League aufläuft, stellt klar: "Ich fühle mich einfach sehr wohl in Wattenscheid, wo ich bereits den Großteil meiner Jugend verbracht habe, und spüre von vielen Seiten die notwendige Wertschätzung. Der Trend in der Rückrunde war positiv. Damit wir diesen Trend nächste Saison fortsetzen können, müssen wir Woche für Woche konstant sehr gute Leistungen bringen."

