SG Wattenscheid 09 begrüßt einen Rückkehrer aus Erkenschwick

Da Costa Pereira wechselte im Sommer 2023 vom damaligen Ligakonkurrenten Sportfreunde Lotte zur SG Wattenscheid 09 und trug 22-mal das 09-Trikot. Im vergangenen Sommer schloss sich der gebürtige Münsteraner der SpVgg Erkenschwick an, für die er bislang 31 Einsätze absolviert hat. Auch für den ASC 09 Dortmund und die SpVgg Schonnebeck ist er schon in der Oberliga aufgelaufen, so dass bereits 104 Partien in der vierthöchsten Spielklasse in seiner Vita stehen. In der Baller League ist der Linksfuß seit zwei Saisons eine feste Größe. In der abgelaufenen Spielzeit gehörte er mit 13 Treffern zu den besten Torschützen.

„Die Gespräche mit den Vereinsverantwortlichen waren von Anfang an offen, ehrlich und geprägt von einer klaren sportlichen Vision. Der Verein, das Umfeld und die Fans bedeuten mir viel. Ich möchte nach einem insgesamt schwierigen Jahr in Erkenschwick wieder voll angreifen, Verantwortung übernehmen, meine Erfahrung einbringen und der Mannschaft Stabilität geben. Wenn wir es schaffen, auf und neben dem Platz eine Einheit zu werden, bin ich überzeugt, dass wir oben mitspielen können. Die Qualität im Kader ist definitiv da“, erklärt da Costa Pereira.