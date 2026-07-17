SG Wattenscheid 09: 65-facher Drittliga-Akteur kommt aus Österreich Im Nachbarland spielte der Innenverteidiger zuletzt in der 2. Liga von red · Heute, 22:34 Uhr · 0 Leser

– Foto: SG Wattenscheid 09

Regionalliga-Aufsteiger SG Wattenscheid 09 hat die letzte vakante Position in der Defensive mit einem Innenverteidiger mit Profi-Erfahrung besetzt. Der 26-jährige Vincent Gembalies hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 mit einer Option für ein weiteres Jahr unterschrieben.

Gembalies durchlief den gesamten Nachwuchs des MSV Duisburg und debütierte mit 19 Jahren in der 2. Bundesliga im Zebra-Trikot. Nach dem Abstieg der Duisburger in die 3. Liga etablierte sich der gebürtige Oberhausener zu einer festen Größe in der Duisburger Hintermannschaft und absolvierte in den drei folgenden Spielzeiten 65-Drittligaeinsätze. 2023 wechselte er zum SC Paderborn 07, wurde hauptsächlich in der 2. Mannschaft in der Regionalliga West eingesetzt und wechselte ein Jahr später zum Wuppertaler SV in die Regionalliga West. In der vergangenen Saison war „Vince“ zunächst vereinslos, ehe er im Winter zu SW Bregenz in die 2. österreichische Liga wechselte und dort acht Partien, alle von Beginn an, absolvierte.

Stimmen zur Verpflichtung: Richy Weber (Sportlicher Leiter): „Mit Vincent gewinnen wir einen erfahrenen Innenverteidiger und sind sehr zufrieden, dass unsere Planungen in der Defensive mit diesem Transfer abgeschlossen sind. Er passt perfekt zur SG 09, da er als Kind des Ruhrgebiets genau weiß, auf welche Tugenden es bei uns im Pott ankommt und wird unserer jungen Mannschaft guttun. Sportlich bringt er vieles für einen modernen Innenverteidiger mit. Er hat einen guten Spielaufbau, ein gutes Tempo und ist im Boden- und Luftzweikampf ein resoluter Verteidiger.“