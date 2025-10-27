SG Wasser/Kollmarsreute verliert zu Hause gegen Rheinhausen

Am vergangenen Sonntag war die SG Rheinhausen zu Gast in Kollmarsreute.

Die Jungs von Manuel Gleichauf wollten zu Hause wieder 3-Fach Punkten, nachdem man letzte Woche eine 2:0 Führung gegen Holzhausen aus der Hand gab.



Die SG kam nicht so gut ins Spiel und musste nach 12. Minuten den ersten Gegentreffer hinnehmen. Nach einem Ballverlust der SG landete der Ball bei Bober, welcher den Ball von der Strafraumkante ins lange Eck schlenzte. Ziser im Tor der SG war ohne Chance. Die erste Chance der Gäste führte direkt zum Rückstand für die SG. Danach kam die SG Wa/ko besser ins Spiel und konnte durch Herter auch die erste Torchance verzeichnen. Kurz vor der Pause hatten dann nochmal Herter und Bürkin einen Abschluss. Insgesamt war die SG aber Offensiv zu harmlos und die Partie allgemein eher etwas zerfahren, da die Gäste nach der Führung auch nicht viel investierten.



Nach dem Seitenwechsel änderte sich am Spiel nicht viel, wenige Torchancen auf beiden Seiten. Es dauerte bis zur 63. Minute bis wieder etwas passierte. Nachdem Ziser einen Schuss von Gut zur Ecke parieren konnte, war beim anschließenden Standard Meyer mit dem Oberschenkel zur Stelle. Er verlängerte die Hereingabe ins lange Eck. Nun musste die SG einem 2-Tore Rückstand hinterherlaufen. Die Gäste aus Rheinhausen waren an diesem Tage ziemlich effizient, während die SG vorne die Durchschlagskraft vermissen ließ. In der Schlussviertelstunde kam die SG dann noch zu weiteren Chancen, jedoch sollte kein Versuch den Weg ins Tor finden. Entweder ein Bein eines Abwehrspielers oder Torwart Maier stand dem Glück der SG heute im Weg.



Am Ende blieb es beim 0:2 für die Gäste. Nicht die bessere, aber die Effektivere Mannschaft hat hier heute gewonnen. Nächste Woche ist die SG beim FV Nimburg zu Gast. Anstoß ist um 14:30 Uhr.