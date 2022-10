SG Wasser/Kollmarsreute schlägt SF Elzach-Yach II zu HausBericht

Am vergangenen Sonntag war die zweite Mannschaft der Sportfreunde Elzach-Yach bei der SG Wasser/Kollmarsreute zu Gast. Das Trainerteam Haxhija und Althauser haben derzeit mit massiven personellen Problem zu kämpfen. Gleich 4 Spieler, Bürkin, Hodel, Krause und Torhüter Lehmann hatten sich vor der Partie noch krank gemeldet. Zudem muss man längere Zeit auf Gutjahr verzichten der sich im Spiel gegen Köndringen das Innenband gerissen hatte. Skubb stand verletzungsbedingt auch nicht Verfügung. Trotzdem wollte man zu Hause wieder punkten, nach dem man im letzten Heimspiel eine bittere Niederlage im Derby gegen Sexau einstecken musste.



Es entwickelte sich von Anfang ein sehr munteres Fußballspiel. Beide Mannschaften suchten den Weg zu Tor. Besonders Wolter im Tor der SG, der den kranken Lehmann vertrat, konnte sich mehrere Male auszeichnen und hielt den Kasten seines Teams sauber. In der 39. Minute konnte die SG dann in Führung gehen. Seiboth bediente Gordijenko an der Strafraumkante. Der Torjäger nahm Tempo auf, täuschte einmal an und versenkte den Ball im linkten unteren Eck. Mit der 1:0 Führung ging es in die Pause.



In der zweiten Halbzeit lies man die Gäste dann besser ins Spiel kommen. Wolter rettete hier auch nochmal im Eins gegen Eins gegen einen Elzacher Stürmer. Nach vorne kam man nur bedingt zu Entlastung, viele Bälle gingen zu einfach verloren. Lediglich Gordijenko verfehlte mit seinem Schuss aus spitzen Winkel das Tor knapp. In der 76. Minute konnten die Gäste aus Elzach ausgleichen. Eine Flanke von rechts segelte durch den Strafraum an Freund und Feind vorbei wo Owczaryzek unbedrängt einnicken konnte. Die SG bemühte sich nun wieder mehr um den Ausgleichstreffer. Der eingewechselte Rubione sorgte für frischen Wind im Angriffsspiel der Hausherren. Er war es auch der einen hohen Ball in den 16er perfekt für Adetoro ablegte welcher zur 2:1 Führung einschieben konnte. Den Schlusspunkt der Partie setze dann Hajdari mit einem sehenswerten Distanzschuss. In der Tabelle steht man nun auf dem 7. Tabellenplatz und stellt mit nur 11 Gegentoren die aktuell beste Defensive der Liga.

In den letzten vier Spielen konnte man 9 Punkte einfahren, so soll es weitergehen.



Die zweite Mannschaft konnte das Vorspiel gegen die SF Elzach-Yach III mit 4:2 gewinnen. Die Tore erzielten Kapitän Bäuerle, 2x Winnewisser und Bauer. Das Junge Team von Rubione und Kaltenbach zeigt eine super Entwicklung und steht mittlerweile in der Tabelle auf Platz 4.