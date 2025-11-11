SG Wasser/Kollmarsreute mit wichtigem Heimsieg!

Nach zuletzt wieder drei Spielen ohne Sieg, wollte die SG Wasser/Kollmarsreute die Siegesserie der der SG Nordweil/Wagenstadt stoppen und selber wieder 3-Fach Punkten. Im Vergleich zur Vorwoche, dem Last-Minute-Unentschieden gegen den FV Nimburg, rückte Winnewisser für Tsaxarra in die Startelf.



Den besseren Start in die Partie, erwischten die Gäste aus dem Heckenland. Nach einem Ballverlust am eigenen Strafraum, landete eine verunglückte Flanke von Enghauser an der Latte. Glück für Ziser und die SG Hintermannschaft. Anschließend kam die SG besser ins Spiel. Das frühe Anlaufen machte der SG No/Wa Probleme und auf dem holprigen Untergrund konnte die Heimelf dann einige Ballgewinne in der gegnerischen Hälfte verzeichnen. So kam die SG auch zu Ihrer ersten Halbchance durch Junker. Dann wurde es vor dem eigenen Tor wieder brenzlig, Ziser will einen langen Ball klären und schießt Innenverteidiger Celik an, der Ball kullerte jedoch knapp am Tor vorbei. In einer Phase wo die Gäste nochmal eine Schippe drauflegen konnten, erzielte dann die SG das erste Tor des Tages. Winnewisser war im Strafraum nur durch ein Foul zu stoppen, den fälligen Strafstoß versenkte Herter sicher zum 1:0 für die SG. Danach flachte die Partie etwas ab. Doch vor Pause gab es nochmal einen Elfmeter für die Jungs von Manuel Gleichauf. Wieder war Winnewisser nur durch ein Foul zu stoppen und wieder trat Herter zum Strafstoß an. Dieses Mal hatte Reiner jedoch die Ecke und somit blieb es vorerst beim 1:0 für die SG Wa/ko. Unbeeindruckt vom eigenen Fehlschuss drückte die SG nun aber weiter auf das 2:0 und das sollte auch noch quasi mit dem Pausenpfiff fallen. Über Herter und Winnewisser gelang der Ball zu Bürkin auf rechts. Seine halbhohe Flanke in den Strafraum verwertete Junker sehenswert per Seitfallzieher und vollem Einsatz zum 2:0.



Nach der Pause wechselte die SG und für den gelb vorbelasteten Herter kam Tsaxarra ins Spiel. Die SG Wasser/Kollmarsreute kam besser aus der Kabine und konnte kurz nach der Halbzeit auf 3:0 erhöhen. Wieder waren Junker und Winnewisser beteiligt. Die Heimelf ist im Pressing, Seiboth bekommt in der Mitte den Ball und spielt in die Tiefe zu Junker. Der steht mit dem Rücken zu Verteidiger Schweiß, tunnelt ihn mit der Hacke und ist anschließend außen durch. In den Pass ins Zentrum kann Winnewisser wunderbar hineinlaufen. Torhüter Reiner rutscht noch weg und kann den Treffer dadurch nicht verhindern. Mit diesem Tor stellten die Gastgeber die Weichen ganz klar auf Sieg. In der 70. Minute zeigte der Schiedsrichter dann zum dritten Mal an diesem Tag auf den Punkt. Wieder für die SG. Tsaxarra bekommt an der Mittellinie den Ball und nimmt Fahrt auf. Nachdem er bereits drei Gegner hat stehen lassen und der mitgelaufene Winnewisser ihn auffordert, das Ding selbst zu machen, wird der junge SG-Angreifer vom letzten Verteidiger im 16er gelegt. Kapitän Seiboth versenkt den fälligen Strafstoß anschließend sicher links. Am Schluss verteidigte die SG hinten noch alles weg, was die Gäste entgegenbrachten und somit konnte man die drei Punkte in Kollmarsreute behalten.



Die zweite Mannschaft verlor das Vorspiel in der letzten Sekunde mit 3:2. Die Jungs von Tim Armbruster wollten der Reserve aus Nordweil eigentlich die erste Saisonniederlage zufügen und hatten den Gegener schon mit dem Rücken zur Wand mit der Zwischenzeitlichen 2:1 Führung. Doch in der Nachspielzeit konnten die Gäste noch zwei Tore erzielen. Die Tore für die SG erzielten T. Kaya per Elfmeter und P. Jauch ebenfalls per Elfmeter.



Die Dritte Mannschaft musste sich am vergangenen Freitagabend mit 1:5 gegen den SC Eichstetten II geschlagen geben. Torschütze für die SG war Suat Cömert mit seinem ersten Tor für die SG.