SG Wasser/Kollmarsreute gewinnt zu Hause deutlich gegen SC Holzhausen

Nach dem Erfolg über den Tabellenführer aus Endingen und dem Punktgewinn gegen die SG Weisweil, wollten die Jungs von Haxhija und Althauser auch beim dritten Heimspiel in Folge punkten und sich weiter von der Abstiegszone entfernen. Die Aufstellung änderte sich im Vergleich zur Vorwoche nur auf einer Position, Hepp startete für Gutjahr positionsgetreu links hinten in der Viererkette. Es entwickelte sich von Beginn an ein munteres Fußballspiel. Beide Teams suchten den Weg zum gegnerischen Tor und konnten gute Möglichkeiten in den ersten 30 Minuten verbuchen. Die Gäste aus Holzhausen waren meistens über Spieltrainer Qorraj gefährlich. Nach zwei guten Chancen der SG durch Bürkin und Althauser konnte die Heimelf dann vor der Pause in Führung gehen. Althauser machte es nach seinem nächsten Abschluss besser und traf per cleverem Heber zur 1:0 Führung. Kurz vor der Halbzeit kochte die Partie nach einem Zweikampf unnötig hoch. Einige Akteure auf dem Platz hatten sich nicht im Griff was zu einer Unterbrechung führte. Nach der Pause dauerte es dann knapp zehn Minuten ehe die SG die Führung ausbauen konnte. Kapitän Hodel versenkte den Ball, mit seinem schwächeren linken Fuß, per Sonntagsschuss aus halbrechter Position im oberen Eck. Keine Chance für den Gästekeeper. Bürkin markierte dann aus kurzer Distanz in der 73. Minute das 3:0 und der eingewechselte Kaya kurze Zeit später das 4:0. Der Anschlusstreffer von Holzhausen in der 89. Minute durch Qorraj, änderte nichts mehr am Spielverlauf. Adetoro war es der den Schlusspunkt in der Nachspielzeit setzte. Somit endete das Spiel verdient mit 5:1 für die SG Wasser/Kollmarsreute. Die gute Form der Mannschaft gegen Ende der Rückrunde hält an. In den letzten verbleibenden vier Spielen will man am besten noch die maximale Punktausbeute mitnehmen.