SG Wasser/Kollmarsreute gewinnt das Derby gegen den FCE II

Nach dem die SG Wasser/Kollmarsreute letzte Woche eine bittere Niederlage im Derby gegen die SG Sexau/Buchholz einstecken musste, konnte man am vergangenen Wochenende im nächsten Derby gegen die Reserve des FC Emmendingen einen deutlichen 4:0 Heimsieg einfahren.



Im Vergleich zur Vorwoche änderte Trainer Manuel Gleichauf die Startelf auf einer Position, für Kapitän Seiboth rückte Janis Baer in die Startelf. Durch die Verletzung von Geisert und Abwesenheit von Seiboth übernahm Gutjahr die Kapitänsbinde. Nach dem es in den letzten Wochen doch einige krankheits- und verletzungsbedingte Ausfälle gab, ist es erfreulich das hier nun nach und nach wieder alle Spieler mit an Bord sind und wieder in den Trainings- und Spielbetrieb einsteigen können.



Die SG war von der ersten Minute an voll bei der Sache und hatte nach nicht einmal zwei Minuten die Chance in die Führung zu gehen. Das hohe Anlaufen stellte die Defensive der Emmendinger vor große Probleme. In der 5. Minute klingelte es dann zum ersten Mal im Kasten der Gäste. Gutjahr konnte einen Pass im Mittelfeld abfangen und spielte direkt in den Lauf von Herter. Seine Hereingabe konnte Winnewisser direkt zum 1:0 für die SG verwerten. Nur drei Minuten später war wieder Herter der Vorlagengeber. Seinen Eckball bugsierte Leibold aus kurzer Distanz mit dem Kopf zum 2:0 ins Tor. Der FCE war bemüht seine Offensive ins Rollen zu bringen, jedoch fanden die Bälle in die Spitze selten ihren Abnehmer. Die SG hingegen konnte vor allem über die linke Seite mit Hepp und Heinzel immer wieder durchpreschen. Allgemein hätte die SG in der ersten Halbzeit schon deutlich höher führen können. Hodel traf mit einem schönen Volleyschuss leider nur den Pfosten und sowohl Herter als auch Winnewisser hatten noch weitere Chancen das Ergebnis höher zu gestalten. So ging es dann aber mit einer komfortablen 2:0 Führung in die Halbzeitpause.



Die Hausherren wollte nach dem Wiederanpfiff unbedingt den Deckel drauf machen und die Gäste nicht mehr ins Spiel kommen lassen. In der 50. Minute gelang dann passend dazu auch direkt das 3:0. Nach einer spontanen Freistoß Variante, Gutjahr startete rechts an der Mauer vorbei und Herter spielte einen perfekten Ball in seinen Lauf, konnte Leibold die flache Hereingabe zu seinem zweiten Tor im Kasten versenken. Anschließend hätte die SG weiterhin das Ergebnis in die Höhe schrauben können, aber Winnewisser scheiterte nach schöner Einzelaktion schlussendlich am Emmendinger Keeper und weitere Chancen der Offensive blieben ungenutzt. Die SG hatte das Spiel weiterhin im Griff, Hodel und Baer gewannen über die gesamte Spielzeit wichtige Zweikämpfe im Zentrum, ebenso Celik und Franz in der Innenverteidigung. In der 80. Minute musste T.Baumer mit der Ampelkarte noch das Feld verlassen und so war die SG noch gute 10 Minuten in Überzahl. Kurz vor Schluss konnte dann der eingewechselte Kaya, nach Flanke von Winnewisser per Kopf noch den Schlusspunkt setzen. Nach Abpfiff sangen die Spieler noch „Derbysieger“ auf dem Platz und lagen sich in den Armen. Für das leibliche Wohl war ab 18 Uhr auch noch im Sportheim gesorgt, großen Dank hier an Kapitän Geisert und Athletikcoach Kraus welche das Sportheim aufmachten.



Nach dem verpassten Sieg letzte Woche, konnte die SG nun als „Derbysieger“ vom Platz gehen. Ganz wichtig, dass man den zweiten Sieg im dritten Spiel einfahren konnte. Nun heißt es weiter Punkte sammeln und die Intensität und Bereitschaft weiter hochhalten. Am kommenden Wochenende ist die SG zu Gast bei den SF Elzach-Yach II. Anstoß ist im 12:30 Uhr in Elzach.



Die Zweite Mannschaft bleibt weiterhin ungeschlagen, nach einem 2:0 Rückstand konnte das Team von T. Armbruster noch ein 2:2 erzielen. Die Tore erzielten Keanu Wehrle und David Bauer.



Die dritte Mannschaft konnte ab Freitagabend gegen de FV Nimburg III mit 2:1 gewinnen. Die Tore hier erzielten Keanu Wehrle und Tufan Kaya.