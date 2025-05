SG Wasser/Kollmarsreute geht in Rheinhausen unter

Nach desolater Leistung verliert die SG mit 8:1 beim Tabellenzweiten



Die SG reiste mit breiter Brust zum Tabellenzweiten nach Rheinhausen. Nach zuletzt drei Siegen und einem Unentschieden, unter anderem auch der 2:1 Erfolg gegen den Tabellenführer aus Endingen, wollte man natürlich auch dem Tabellenzweiten aus Rheinhausen ein Bein stellen.



Doch leider kam es anders als man sich es vorgestellt hatte. Nach 10 Minuten stand es schon 3:0 für die Hausherren. Die SG Defensive welche die letzten Wochen mehr als Stabil war, kam mit den schnellen, zielstrebigen Angriffen der Heimelf nicht zurecht. Man konnte sich kaum aus Pressing Situationen lösen und verlor die entscheidenden Zweikämpfe oftmals, weil man gedanklich und körperlich einen Schritt zu spät kam. Noch vor der Pause erhöhte die SG Rheinhausen auf 4:0. Die SG hatte bis auf ein paar Angriffe nichts im letzten Drittel der Gastgeber zu melden. Auch zwei frühe Wechsel auf Seiten des Teams von Gjun Haxhija änderten nichts an der Leistung an diesem Tag.



Nach der Pause fielen auch direkt die Gegentreffer fünf und sechs. Anschließend plätscherte die Partie ein bisschen vor sich hin. Die SG kam nun selber zu Chancen und kam etwas besser ins Spiel. Herter konnte in der 68. Minute auch den Anschlusstreffer erzielen. In dieser Phase hatte die SG drei, vier gute Abschlussmöglichkeiten, konnten den Ball nicht im Tor unterbringen. In den letzten zehn Minuten musste man dann aber noch Gegentreffer sieben und acht einstecken und war somit mehr als bedient als der Schiedsrichter die Partie abpfiff.



Das Vorspiel konnte die Reserve der SG gegen die Reserve der SG Rheinhausen knapp mit 4:3 gewinnen. Entscheidend hierbei, dass die Gastgeber in der Nachspielzeit noch einen Elfmeter verschossen. Die Tore für die SG Wasser/Kollmarsreute erzielten: Robin Brenn, Eigentor, Niklas Discher und Julius Leipold.



Die Dritte Mannschaft konnte am vergangenen Freitag, das Heimspiel gegen Stegen III mit 1:0 gewinnen. Torschütze war hier Max Ernst.