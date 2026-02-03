SG Warthausen/Birkenhard: "Muss ein großes Kompliment aussprechen" FuPa-Teamcheck: SG Warthausen/Birkenhard bleibt im Titelrennen von Matthias Kloos · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Charly und Florian Achberger

Die SG Warthausen/Birkenhard hat sich nach dem bitteren Abstieg eindrucksvoll neu sortiert. Mit hohem Punkteschnitt, nur einer Niederlage und einem klaren Plan für die Rückrunde bleibt das Team von Trainer Vincenzo Galvano ein ernsthafter Anwärter auf die Meisterschaft.

Ausgangslage nach der Vorrunde



Die nackten Zahlen unterstreichen die starke Vorrunde der SG Warthausen/Birkenhard. Nach 16 Spielen stehen elf Siege, vier Unentschieden und nur eine Niederlage zu Buche. Mit 48:23 Toren und 37 Punkten rangiert das Team auf Tabellenplatz zwei der Kreisliga A2 Oberschwaben – nur fünf Punkte hinter Spitzenreiter SG Muttensweiler/Hochdorf. Galvano ordnet die Situation ein: „Wir sind grundsätzlich zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf. Unsere Liga ist sehr stark und ausgeglichen mit vielen starken Mannschaften.“ Dass Platz zwei trotz eines Punkteschnitts von über 2,3 kein Ruhekissen ist, erklärt der Trainer nüchtern: „Daran sieht man, was da oben los ist und man einfach Woche für Woche die Spiele gewinnen muss, um am Ende unter die ersten Zwei zu kommen.“ Vorbereitung mit klarer Ausrichtung



In der Wintervorbereitung setzt Galvano klare Schwerpunkte. „Wir werden in der Vorbereitung viel im taktischen Bereich arbeiten“, sagt der Coach. Ziel sei es, „flexibler in der Offensive zu agieren und zum anderen an der defensiven Stabilität zu schrauben – vor allem beim Umschaltspiel des Gegners“. Gerade dort habe seine Mannschaft in der Vorrunde „zu viele einfache Gegentore bekommen“. Insgesamt wolle man „in beiden Phasen des Spiels noch intensiver das Kommando übernehmen“. Ein fester Bestandteil der Vorbereitung ist zudem das Trainingslager Ende Februar am Starnberger See, bei dem neben den Einheiten auch gemeinsame Aktivitäten geplant sind.

Umgang mit Rückschlägen nach dem Abstieg



Die Ausgangslage vor der Saison war alles andere als einfach. Der Abstieg aus der Bezirksliga im zweiten Relegationsspiel und eine extrem kurze Sommerpause stellten Team und Trainer vor Herausforderungen. Galvano blickt darauf zurück: „Nach dem bitteren Abstieg aus der Bezirksliga im zweiten Relegationsspiel und einer Sommerpause von einer Woche, war natürlich die Frage wie wir mit der Situation umgehen.“ Die Reaktion der Mannschaft sei eindeutig gewesen: „Die Jungs haben sich geschüttelt und von Anfang an alles wieder reingeworfen.“ Auch der Übergang in eine neue Liga habe funktioniert, was der Trainer ausdrücklich würdigt: „Auch da muss ich den Jungs ein großes Kompliment aussprechen.“ Kaderbreite als größte Herausforderung



Trotz der sportlich erfolgreichen Vorrunde blieb die Personalsituation ein ständiges Thema. „Wir haben leider in der Kaderbreite ein paar Thematiken gehabt“, erklärt Galvano. Von Beginn an habe man „auf drei Leistungsträger verzichten“ müssen, die „fast komplett nicht zur Verfügung standen und auch zur Rückrunde aus diversen Gründen nicht zur Verfügung stehen werden“. Zusammen mit den üblichen Ausfällen habe das die Mannschaft „schon an die Grenzen gebracht“. Gleichzeitig hebt der Trainer hervor, dass andere Spieler Verantwortung übernommen haben: „Einige sind in die Bresche gesprungen und haben die Chance genutzt.“ Ohne diese Entwicklung, so Galvano, „wäre es auch nicht möglich gewesen, die erfolgreiche Vorrunde zu spielen“.