SG Walluf zuhause bärenstark: 5:0 gegen Dietkirchen

Kurz vor Schluss kochten die Emotionen hoch, als Wallufs Doppeltorschütze Monther Alahmed im Strafraum Keeper Marc Kohlhepp mit beiden Füßen im Gesicht erwischte. „Absolut unglücklich. Er war vorher von hinten am Trikot gezogen worden, deshalb kam es dazu“, erläuterte SG-Betreuer Patrick Fehlau und strich heraus, dass keinerlei Absicht vorlag.

Das sahen offenbar einige aus dem Gäste-Lager anders. Während für den verletzten Torhüter der Krankenwagen gerufen wurde, beruhigten sich die Gemüter wieder. Geahndet wurde die Szene übrigens mit Rot für TuS-Feldspieler Nils Bergs und einem Strafstoß, den Ruben Monteiro-Carvalho zum Schlusspunkt verwandelte. Ungeachtet des schmalen Kaders ­ – mit Felix Prasser und Robert Kossmagk saßen nur zwei Feldspieler auf der Bank – „war das vom Teamgefüge richtig stark. Man merkt, dass da etwas zusammenwächst“, lobte Fehlau. Beide Seiten hätten mit der Schiedsrichter-Leistung gehadert. Für die Rheingauer steht nun die Fahrt zu SF/BG Marburg an (So., 15.30 Uhr).