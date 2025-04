SG Walluf zittert sich ins Kreispokalfinale

Die SG Walluf steht im Endspiel des Kreispokals. – Foto: Pia Pfeifer-Archiv

Niederseelbach. Die SG Walluf steht als erster Finalteilnehmer des Kreispokals Rheingau-Taunus fest. Der Verbandsligist benötigte gegen den SV Walsdorf jedoch das Elfmeterschießen, um sich gegen den Kreisoberligisten durchzusetzen. Zuvor hatte sich der SVW auf dem kleinen Niederseelbacher Kunstrasen nach regulärer Spielzeit ein 3:3 erkämpft.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. "Wir wussten, von zehn Spielen verlieren wir wahrscheinlich neunmal. In Summe sind wir zufrieden mit der Leistung und dass wir durch unsere Einstellung Paroli bieten konnten. Walluf hatte mehr Tempo, mehr Spielwitz und deutlich mehr vom Spiel gehabt. Wir haben uns gewehrt, mit allem, was wir hatten, und versucht Nadelstiche zu setzen", fasste Walsdorfs Spielertrainer Sven Ott die Partie zusammen. Walluf agierte nicht auf höchstem Level, „Walsdorf hat das auf dem kleinen Platz aber auch sehr gut gemacht“, so SG-Betreuer Patrick Fehlau.

Mi., 09.04.2025, 20:00 Uhr SV 1922 Walsdorf Walsdorf SG Walluf SG Walluf 5 n.E. 7 Abpfiff Nach einem Freistoß von Tjark Bell traf Philipp Engering per Kopf zum 1:0 (11.). Walluf dominierte, hatte rund 80 Prozent Ballbesitz und ließ eine Standard nach der anderen in den Walsdorfer Strafraum segeln. Mit dem Pausenpfiff verwandelte Wallufs Damir Bektasevic dann einen Freistoß direkt zum Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel ging es Schlag auf Schlag: Zunächst ging Walsdorf wieder in Führung, als Marvin Essers Rückgabe am Wallufer Keeper Wilhelm Bonnet vorbei ins Netz ging (51.). Nur zwei Minuten später glichen die Rheingauer erneut aus, als Jan Löwer einen Querpass über die Linie drückte. Anschließend markierte Nico Hernandez die erste Wallufer Führung an diesem Abend, traf im Anschluss an einen Standard zum 3:2 (58.). Ehe die Walsdorfer, wieder nach einem Standard, zurückschlugen: Lucien Diassy legte quer, Niklas Ernstberger machte ihn rein (65.).