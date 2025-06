SG Walluf: Zentralen Mittelfeldspieler vom Klassengefährten geangelt

Der zentrale Mittelfeldspieler, der in Wiesbaden wohnt, kam in der Saison 2024/25 beim Klassengefährten Germania Okriftel auf 30 Einsätze mit einem Tor und acht Assists. Monteiro Carvalho blickt auf Einsätze in der früheren Bundesliga-U17 von Mainz 05 zurück, spielte zu Gruppenliga-Zeiten bei DJK Flörsheim und war auf Hessenliga Ebene für RW Hadamar am Ball. Nach Felix Prasser (Spvgg. Eltville), Alessio Schick (Schierstein 08) und Torwart-Rückkehrer Tim Burghold (hatte pausiert) der vierte Zugang für den Kader des künftigen Chefcoachs Matthias Dworschak, der mit Kevin Detloff (wird bei der SGW sein Co-Trainer) von der SG Heftrich/Niederseelbach an den Rhein kommt.

Niklas Berger zur SG Ra/Ma, Nils Balder nach Neu-Isenburg