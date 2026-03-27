SG Walluf will in Zeilsheim den Negativlauf stoppen

Kevin Detloff wird am Sonntag an der Seitenlinie hauptverantwortlich bei der SG Walluf sein. – Foto: Willi Roth (Archiv)

Walluf/Wiesbaden. In der ersten Saisonhälfte hatte das Team von Verbandsligist SG Walluf einer extremen Verletzten-Misere getrotzt und sich weit oben in der Tabelle angesiedelt. Im neuen Jahr stehen nun seit dem Auftakt-6:0 gegen Okriftel plötzlich drei Niederlagen in Folge zu Buche.

Chefcoach Matthias „Adi“ Dworschak sieht mehrere Punkte, die das Tief begünstigt haben könnten. Etwa im Spiel „kleine Nackenschläge, die uns zu sehr aus dem Konzept bringen“. Gegen SF/BG Marburg schien die Mannschaft bei einer 2:0-Führung auf gutem Weg, kassierte dann per Strafstoß das 2:1, postwendend auch das 2:2, um selbst einen für Dworschak glasklaren Handelfmeter nicht zu bekommen. Daniel Bienek, wegen Verletzung acht Monate ausgefallen und Bastian Bsullak, im Winter krankheitsbedingt drei Monate zurückgeworfen, stünden zwar wieder auf dem Feld, doch nach den langen Pausen seien beide verständlicherweise noch nicht ganz die Alten.

Die Tabellenlage, zu Jahresbeginn mit der Hoffnung noch um Rang zwei mitspielen zu können, jetzt jenseits von Gut und Böse, könne auch ein Kriterium sein, führt Dworschak an, der am Sonntagvormittag durch eine lange im Vorfeld geplante familiäre Reise nicht in der Partie beim SV Zeilsheim (15.30 Uhr) dabei sein kann. Wobei der Chefcoach frühzeitig mit Zeilsheim eine Vorverlegung auf Freitag abgestimmt hatte. „Die der neue Zeilsheimer Trainer aber nicht will, was ich sehr unkollegial finde“. Doch sein Co-Trainer Kevin Detloff genießt das volle Vertrauen. Und nicht zuletzt, so Dworschak, sei die Mannschaft gefordert, selbst an der Rückkehr zur Stabilität zu arbeiten.

Zeilsheims Peter Strauch: "Kein böser Wille"

Zeilsheims Vorsitzender Peter Strauch sagt: "An mich ist das ganze nicht herangetragen worden. Das ist kein böser Wille von uns. Wir können an diesem Wochenende nicht freitags spielen. Wir haben eine ganze Menge Jugendmannschaften, da müsste das Training abgesagt werden. Und an Gründonnerstag haben wir auch wieder ein Heimspiel und demnächst auch unter der Woche das Pokal-Halbfinale, das ist ohnehin schon problematisch."