SG Walluf: Weit weg von der Form der Vorrunde Rheingauer Verbandsligist beim 1:2 in Dietkirchen ohne Durchschlagskraft+++Teil der Mannschaft "hat sich hängen lassen" von Stephan Neumann · Heute, 07:07 Uhr · 0 Leser

Beim 0:2 gegen den Türkischen SV bot die SG Walluf eine ordentliche Leistung, bei der Pleite in Dietkirchen taten sich zu viele Schwachpunkte auf. – Foto: RSCP Photo

Walluf. Es begann im neuen Jahr mit dem 6:0 über Okriftel, mündete danach für Verbandsligist SG Walluf ins 0:3-Pokal-Aus beim SV Wallrabenstein, ins 0:2 gegen den Türkischer SV nach zumindest ordentlicher Leistung und jetzt in ein 1:2 (0:1) beim TuS Dietkirchen. Ein vorläufiger Tiefpunkt.

Dieser Text wird euch vom Wiesbadener Kurier kostenlos zur Verfügung gestellt "40 bis 50 Prozent der Mannschaft hat sich hängen lassen", sah SG-Betreuer Patrick Fehlau auf dem kleinen Kunstrasen eine Diskrepanz zwischen Spielern, die ans Limit gingen, und anderen, die nach seinem Empfinden nicht alles reinwarfen. Anders die Gastgeber, die sich auf ihrem kleinen Kunstrasen als fightendes Kollektiv zeigten, sich pushten, aus jeder gelungenen Aktion Schubkraft bezogen.

Wallufer Leistungsknick "Zum Heulen. Da war kein Zug drin, als ob die Saison bereits abgeschlossen wäre. Dabei hat es im neuen Jahr doch gerade erst angefangen", hätte sich Fehlau am liebsten selbst ein Trikot übergestreift, um zumindest in puncto Einsatz fußballerische Leidenschaft vorzuleben. Entsprechend mangelte es den Gästen, die ohne den verletzten Julius Buff auskommen mussten, im gegnerischen Sechzehner erneut an Durchschlagskraft. Einzig die Stafette über Daniel Bienek und Jonas Dalbert zum 1:1-Torschützen Nazeem Aboubakari machte da eine Ausnahme. Beim anschließenden Teamabend in Mainz werden sich die Spieler womöglich Gedanken gemacht haben, wie es gelingt, gegen SF/BG Marburg (So., 22. März, 15 Uhr) eine geschlossen starke Performance auf den Platz bringen. In der Verfassung des Dietkirchen-Spiels dürfte sich der Blick in Richtung Platz zwei ohnehin erübrigt haben. SG Walluf: Burghold; Gerwalt (74. Prasser), B. Bsullak, Dimter, Lutterbüse, J. Dalbert, Bienek, Fosuhene (79. Nagayoshi), Alahmed, Monteiro-Carvalho, M. Hasenstab (60. Aboubakari).