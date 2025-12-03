SG Walluf vor Transfer-Dreierpack

Walluf. Die SG Walluf hat die Zusage von drei möglichen Neuzugängen sicher, bestätigt Coach „Adi“ Dworschak. Es fehle nur noch die Übereinkunft mit den abgebenden Vereinen. „Jetzt hoffen wir, dass wir in den nächsten zehn, 14 Tagen Vollzug melden können“, erklärt er.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Verlassen werde den Verein niemand, „es sei denn, bei der Weihnachtsfeier am Freitag kommt jemand nach drei Bier auf mich zu“, scherzt Dworschak. Hinsichtlich der personellen Situation kommt der Winterbreak für die SG Walluf zur rechten Zeit, so hangelte man sich in den letzten Wochen von Spiel zu Spiel. In die Halle werde man nicht gehen – auch, um weitere Hiobsbotschaften in Sachen Verletzungen zu vermeiden.