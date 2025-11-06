SG Walluf vor Dreierpack

Walluf. Der Terminkalender der SG Walluf ist vollgepackt. Erst empfangen die Rheingauer nach erfolgter Kunstrasen-Reparatur am Donnerstag (20 Uhr) im Nachholspiel RW Hadamar, dann geht es am Sonntag (14.30 Uhr) gegen den TSV Steinbach Haiger II weiter, um am kommenden Mittwoch zum Derby nach Biebrich zu müssen.
Und dann ist ja noch die angespannte Personalsituation. „Das wird schon eine große Herausforderung“, weiß auch Trainer „Adi“ Dworschak, der gegen Hadamar auf Ruben Monteiro-Carvalho bauen kann, der seine Rotsperre abgesessen hat. Nazeem Aboubakari fehlte beim 1:1 gegen den SVW am Sonntag wegen grippalen Infekts, ist für Hadamar fraglich.