SG Walluf verpflichtet Alessio Schick

Walluf. Nach Christian Lülligs Weckruf in der Halbzeitpause, zeigte die SG Walluf beim FV Breidenbach eine überzeugende zweite Halbzeit, siegte am Ende verdient mit 2:0. „Die Hürde haben wir mit einer sehr guten zweiten Hälfte gemeistert“, blickt Lüllig nun auf das nächste „schwere“ Auswärtsspiel beim FC Cleeberg (Mi, 19.30 Uhr).

Das letzte Auswärtsspiel für den scheidenden Coach, für den der Derby-Kracher am kommenden Sonntag (15 Uhr) gegen Biebrich das letzte Spiel an der Seitenlinie der SG sein wird.

Für die neue Spielzeit arbeiten die Rheingauer weiter am Kader. Mit Alessio Schick (Schierstein 08) wird sich die SG im Mittelfeld verstärken, bestätigt Vorstandsmitglied Sebastian Meckel. Der 20-Jährige wurde im Nachwuchsleistungszentrum von Eintracht Frankfurt und des SV Wehen Wiesbaden ausgebildet, ehe er in der vergangenen Saison maßgeblich Anteil am Aufstieg des FSV Schierstein 08 in die Kreisoberliga hatte.