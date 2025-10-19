SG Walluf verliert Spiel und erneut einen Spieler

Die mit Rot geahndete Notbremse von Mehdi Filali Baba wurde aus Gäste-Sicht zum Knackpunkt. Janik Gross nutzte den folgenden Freistoß zum Ausgleich und stellte kurz darauf auf 2:1. Beim Elfmeterpfiff nach angeblichem Foul von Nico Hernandez verstanden die Gäste die Welt nicht mehr. „Nico hat ganz klar den Ball gespielt“, fand SG-Betreuer Patrick Fehlau, der generell viel Heuchelheimer „Geschreie“ registrierte. Was nichts an der Niederlage und erneutem Platzverweis änderte. „Wir wissen nicht, ob wir weinen oder heulen sollen“, sagt Fehlau mit Blick auf ständige personelle Nackenschläge. Gegen RW Hadamar (So., 15 Uhr) bauen die Rheingauer nun auf ihre Heimstärke.