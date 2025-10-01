SG Walluf verliert Flutlichtspiel und Marvin Kauer

Kurz vor Schluss verletzte sich Mittelfeldmann Marvin Kauer. Diagnose: Verdacht auf schwere Knieverletzung. "Das tut mir unfassbar leid. Er ist ein Vollblutfußballer, dazu ein absolut feiner Kerl und war in einer Bombenverfassung", sagte sein Trainer Matthias "Adi" Dworschak. In einem Zweikampf gegen Limburg-Stürmer Viktors Geraskins blieb Kauer liegen, wurde später vom Krankenwagen mitgenommen. Eine weiterer, der sich in die immer länger werdende Verletztenliste einreiht. Diese ist mit Marvin Esser (Kreuzbandriss), Jan Löwer (Kreuz- und Meniskusriss) und Co. bereits prominent besetzt.



Zum Spiel: Walluf startete gut rein, hatte mit Kauer die erste dicke Gelegenheit (10.). Das Tor fiel jedoch auf der anderen Seite. Niclas Janke (24.) hatte bei seinem Freistoß Glück, dass dieser von einem Wallufer noch abgefälscht wurde. "Walluf war in der Anfangsphase besser im Spiel. Wir kamen dann aber besser rein, haben kompakter verteidigt und unsere Konter gut ausgespielt", analysierte VfR-Coach Frank Naumann, der seine Mannen auch nach dem Seitenwechsel obenauf sah. Aaron Meuser verwertete einen solchen Konter per sattem Distanzknaller (48.). Momentum umgekehrt, was Gäste-Coach Dworschak missfiel: "Wir müssen auf Dauer ein anderes Verhalten auf Negativmomenten an den Tag legen. Wie das in der ersten Halbzeit war, müssen wir abstellen." Das 2:0 schien dann ein Brustlöser zu sein - aber für die Wallufer, die danach mehr und mehr die Kontrolle übernahmen.

Direkter Eckball genau in Wallufs Druckphase

Folglich der Anschluss durch Monther Alahmed (55.), einer der auffälligsten Wallufer. Bei denen in Folge Co-Trainer Kevin Detloff wegen Beschwerde die Ampelkarte sah. In die stärkste Phase der Rheingauer hinein dann das 3:1 per direktem Eckball (!) von Simon Neugebauer (82.). "So ist dann der Fußball", befand Dworschak, während sein Gegenüber von einem wichtigen Dreier sprach: "Der Sieg fühlt sich gut an, auch wegen der schlechten Ergebnisse der vergangenen Wochen." Die SG Walluf hat am Wochenende spielfrei, ehe es am Sonntag darauf (12.10) zum Showdown gegen die TuS Hornau kommt.