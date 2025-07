SG Walluf verlässt Jugendförderverein

„Wir stellen die Weichen für die Zukunft“, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung der SG Walluf. Als etablierter Verbandsligist wolle man nun wieder auf eigene Kräfte setzen und jungen Talenten aus der Region eine Perspektive im Verein bieten. Laut Verein ist der Zuspruch von Kindern, Jugendlichen und engagierten Eltern in den letzten Jahren stetig gestiegen – ein Grund für den Neubeginn. Ebenso habe sich im Hintergrund ein motiviertes Team aus Trainern, Betreuern und Helfern gebildet, die diesen Schritt in den Bereich des möglichen gehievt haben.

„Walluf liegt als Eingangstor zum Rheingau strategisch hervorragend und ist infrastrukturell gut angebunden. Dies wollen wir nutzen, um wieder ein attraktives Jugendangebot auf die Beine zu stellen“, betont der Wallufer Vereinsvorstand. Der Aufbau soll schrittweise erfolgen – von den Kleinsten bis zur A-Jugend. Neben sportlicher Förderung legt die SG Wert auf eine ganzheitliche Entwicklung und langfristige Integration in die Aktivenmannschaften. „Als ambitionierter Verbandsligist – mittlerweile in der fünften Saison in Folge – ist es für uns von großer Bedeutung, auch wieder verstärkt auf die eigene Jugend zu setzen“, so die SGW über ihre Beweggründe.

Zukunft der Jugendarbeit beim FSV Oberwalluf offen