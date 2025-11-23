SG Walluf unbeirrt: Knifflige Aufgabe in Breidenbach gelöst

Die Wallufer legten in Breidenbach Kampfgeist und Konzentration in die Waagschale - gewannen am Ende 2:1. – Foto: Lars Hinter

Walluf. Beeindruckend, mit welcher Konstanz und Hartnäckigkeit das Team der SG Walluf den Verbandsliga-Spitzenrang behauptet. Die unangenehme Aufgabe beim FV Breidenbach wurde mit einem 2:1-Erfolg gelöst. Somit stehen ungeachtet der herben, verletzungsbedingten Rückschläge vor dem letzten Spiel des Jahres am Samstag (14 Uhr) beim SSC Juno Burg bärenstarke 35 Punkte zu Buche.

FV Breidenbach - SG Walluf 1:2 (0:0). - Breidenbach mit "viel Intensität gegen den Ball und robuster Zweikampfführung", sah sich SG-Coach Matthias "Adi" Dworschak bei seinen Erwartungen zum Spielverlauf bestätigt. Doch mit einer "sehr geschlossenen Leistung" lenkten die Rheingauer die Partie nach der Pause in ihre Richtung. Nach Flanke von Seiichi Nagayoshi war Max Hasenstab mit dem 1:0 zur Stelle. Beim zweiten Tor leitete Ruben Monteiro-Carvalho auf die linke Bahn zu Jonas Dalbert ein, der nach innen zog und mit dem rechten Fuß sehenswert im oberen Eck einschweißte. Gegen die nie aufsteckende Heimelf verteidigten die Wallufer nach dem Anschlusstreffer in den letzten Minuten alles sauber weg. Auch Betreuer Patrick Fehlau attestierte Teamwork und "top herausgespielte" Treffer.

Bei Winter-Zugängen "sehr weit fortgeschritten" Was mögliche Winter-Zugänge angeht, "sind wir weit fortgeschritten", verrät derweil Trainer Dworschak. Es könne auf drei Neue hinauslaufen. Weiterhin hoffnungsvoll: Daniel Bienek, einer der Langzeitverletzten, wird im neuen Jahr gleich in die Vorbereitung einsteigen können. Während es bei Marvin Esser und Jan Löwer auf einen Beginn im Verlauf des Frühjahrs hindeutet. Bei Marvin Kauer muss Dworschak davon ausgehen, dass es in dieser Runde nicht mehr zu einem Comeback reicht. Mit Abgängen sei nach jetzigem Stand nicht zu rechnen, sagt Adi Dworschak.